Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch

Bên cạnh tạo ra giá trị từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi cung – cầu, truy xuất nguồn gốc nông sản, ngành nông nghiệp huyện cũng xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải gắn liền với du lịch. Bởi từ nhiều năm nay, huyện Kon Plông đã là trung tâm du lịch của tỉnh, với khả năng thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm.

Lợi ích từ du lịch gắn với nông nghiệp

Công ty TNHH Niinuma Tomofarm Măng Đen hiện có hai nhà màng diện tích khoảng 4.000m2 tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, với các loại cây chủ lực như dâu tây, bắp cải tí hon, cà chua bi Nhật, tầm bóp Nam Mỹ… Đây là một trong những điểm đến ưa thích của các du khách, bởi không những được chiêm ngưỡng những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà du khách còn được trực tiếp thu hái những loại nông sản muốn mua tại vườn.

Chị Hồ Thanh Tâm, Quản lý sản xuất của Công ty TNHH Niinuma Tomofarm cho biết, vào những mùa cao điểm về du lịch như Tết dương lịch, Tết âm lịch hay những kỳ nghỉ lễ, đơn vị đón hàng trăm du khách mỗi ngày, mang về khoản doanh thu trên 100 triệu/tháng.

"Việc phát triển nông nghiệp ở đây gắn liền với du lịch, hai bên thúc đẩy nhau. Hiện tại, 50% - 60% doanh thu của Tomofarm đến từ khách du lịch, rất cao. Khi du lịch phát triển, nhiều du khách biết đến Măng Đen hơn, với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Du khách không chỉ tham quan mà còn quảng bá cho mọi người biết đến các sản phẩm nông nghiệp ở đây, biết đến khu công nghệ cao này. Nông nghiệp công nghệ cao được xem như là sản phẩm du lịch của Măng Đen", chị Hồ Thanh Tâm nhận định.

Em Đặng Huyền Trang, học sinh lớp 10, Trưởng THPT Kon Tum, thành phố Kon Tum cho biết, vào mỗi dịp nghỉ lễ, em đều được bố mẹ đưa lên Măng Đen du lịch. Không chỉ ấn tượng với một Măng Đen có khí hậu mát mẻ, trong lành, mà em còn được trải nghiệm trực tiếp các hoạt động trồng, chăm sóc các loại rau, hoa.

"Đến với khu nông nghiệp công nghệ cao, em được thỏa sức tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, ảnh hưởng từ khí hậu trong quá trình trồng, cách các cô chú, anh chị đa dạng phương thức trồng cũng như các loại nông sản. Điều này sẽ rất có ích cho quá trình học tập của em, không chỉ là hiện tại mà còn cả sau này nữa", em Đặng Huyền Trang chia sẻ.

Trang trại nông nghiệp sinh thái Hai Đông là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lớn của huyện Kon Plông. Với diện tích 10ha cam 8 năm tuổi, nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh, cam của trang trại này được trồng, chăm sóc theo chuẩn hữu cơ, được cấp mã QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm Cam hữu cơ Măng Đen Hai Đông từ năm 2019. Với năng suất bình quân 20 tấn/ha; giá bán trung bình 30.000đ/kg, tổng doanh thu của trang trại bình quân không dưới 6 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Quang Đông, Chủ Trang trại nông nghiệp sinh thái Hai Đông cho biết, khách du lịch có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu của cam Măng Đen nói chung, cam của trang trại ông nói riêng. Dù không mua nhiều cam, nhưng khi du khách đăng hình ảnh của trang trại lên mạng xã hội thì lan tỏa rất mạnh, bởi cam được trồng theo phương pháp Organic, dưới tán rừng già sinh thái thì rất ít nơi có. Điều này sẽ giúp du khách háo hức đến với vườn cam, khách hàng tại các siêu thị cũng có được niềm tin lớn hơn.

"Tôi lấy ví dụ An Phú Farm ở thành phố Đà Nẵng vào năm 2021 chỉ mua của chúng tôi 3 tấn cam/năm, song dưới phản hồi tích cực của khách hàng cũng như sự lan tỏa trên mạng xã hội, thì năm 2023, đơn vị này đã mua 15 tấn cam, và hiện vẫn muốn mua thêm. Nguyên nhân là vì khách du lịch đến với trang trại, tham gia hái cam, chăm sóc cho cam và truyền tải qua mạng xã hội, sức lan tỏa rất nhanh. Do vậy An Phú Farm bán rất đắt hàng, sản lượng bán ra tăng lên theo từng năm", ông Nguyễn Quang Đông phân tích.

Trình cấp tỉnh thông qua

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Kon Plông, đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện là 210ha; diện tích nhà màng, nhà kính 27,7ha. Hiện, có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 15 tổ chức, cá nhân đã có mã QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong số đó, có không ít các mô hình kết hợp thử nghiệm giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các loại hình du lịch.



Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông cho biết, qua đánh giá trên địa bàn, các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp các loại hình du lịch như nông nghiệp kết hợp với nghiên cứu, trải nghiệm du lịch thì được đánh giá mang lại hiệu quả rất cao, có tiềm năng phát triển lớn trong thời gian tới.

Dẫn lời của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông cho rằng, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sẽ mang lại nguồn lợi về kinh tế tăng từ 10 – 25 lần so với thông thường. Với lợi thế sẵn có, Kon Plông rất phù hợp để phát triển loại hình này. Mới đây, huyện cũng cử đoàn công tác đã đi làm việc tại Đà Nẵng, Lâm Đồng, là những tỉnh đã có những quy định tạm thời để phát triển loại hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Qua đó, nghiên cứu và sẽ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương thực hiện vấn đề này.

"Nếu Trung ương, tỉnh cho chủ trương thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sẽ rất phù hợp với huyện Kon Plông. Một số vùng đất có tiềm năng phát triển cây trồng hạn chế thì có thể quy hoạch trở thành điểm kết hợp giữa nông nghiệp, trải nghiệm du lịch thì rất hiệu quả. Ngoài hiệu quả về kinh tế, điều này còn giúp cho du khách, các em học sinh có những trải nghiệm thực tế để có thêm kiến thức về nông nghiệp", ông Phạm Văn Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Du lịch Măng Đen, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cũng khẳng định, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, huyện sẽ chọn một số doanh nghiệp, hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp để làm các mô hình khai thác dịch vụ du lịch trên đất nông nghiệp. Đây là một chủ trương lớn của huyện Kon Plông, đưa kinh tế của huyện ngày càng phát triển, gắn liền với những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.