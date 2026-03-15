Phí mô giới thương vụ TikTok dự kiến lên tới 10 tỷ USD

(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận được khoản phí khoảng 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong thương vụ thâu tóm mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ vừa hoàn tất.

Theo các nguồn tin thạo tin, khoản thanh toán này là một phần của thỏa thuận đã giúp các nhà đầu tư có mối quan hệ tốt với chính quyền giành quyền kiểm soát các hoạt động của TikTok tại Mỹ từ công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc). Số tiền này tách biệt với các khoản đầu tư ban đầu để thành lập một thực thể mới nhằm vận hành ứng dụng này tại thị trường Mỹ.

Nhóm nhà đầu tư bao gồm công ty điện toán đám mây Oracle, công ty vốn cổ phần tư nhân Silver Lake và quỹ đầu tư MGX của Abu Dhabi. Các nguồn tin cho biết nhóm này cùng các bên ủng hộ khác đã thanh toán cho Bộ Tài chính Mỹ khoảng 2,5 tỷ USD khi thương vụ kết thúc vào tháng 1, và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều đợt thanh toán bổ sung cho đến khi đạt tổng mức 10 tỷ USD.

Khi công bố khung cho thỏa thuận TikTok vào tháng 9/2025, Tổng thống Trump cho biết dù chưa hoàn tất đàm phán nhưng chính phủ chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền. Ông khẳng định với quy mô của thương vụ cũng như công sức mà chính phủ bỏ ra, chính quyền Mỹ hoàn toàn xứng đáng được hưởng một khoản phí. Phó Tổng thống JD Vance trước đó cho biết thực thể TikTok mới điều hành các hoạt động tại Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD trong thương vụ này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích công nghệ cho rằng con số này đã định giá thấp công ty một cách đáng kể.

Các chuyên gia nhận định khoản thanh toán 10 tỷ USD là điều gần như chưa từng có tiền lệ đối với một chính phủ trong vai trò dàn xếp giao dịch.

Các quan chức chính quyền cho rằng khoản phí này là hợp lý dựa trên vai trò của ông Trump trong việc "giải cứu" TikTok tại Mỹ, cũng như nỗ lực điều phối các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc để hoàn tất thỏa thuận trong khi vẫn giải quyết được các lo ngại về an ninh của giới lập pháp.

Khoản phí nói trên là giao dịch mới nhất của chính quyền ông Trump liên quan đến các doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ. Trước đó, ông Trump đã nắm giữ gần 10% cổ phần của công ty bán dẫn Intel và đồng ý nhận một phần doanh thu bán chip sang Trung Quốc từ Nvidia để đổi lấy việc cấp giấy phép xuất khẩu. Chính quyền cũng đã nắm giữ cổ phần tại các công ty khác và có quyền quyết định trong các hoạt động của U.S. Steel sau thỏa thuận "cổ phần vàng" với Nippon Steel của Nhật Bản.