(Ngày Nay) - Từ sau phiên họp, mọi nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành phải thực hiện theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, một đầu mối chịu trách nhiệm chính.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Kết nối với điểm cầu Hà Nội là các điểm cầu của Ban Tổ chức Tỉnh/Thành uỷ: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Điều phối thống nhất

Tại Phiên họp đã nghe công bố quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 29 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; 7 đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và 21 ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối thống nhất việc triển khai chuyển đổi số trong Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng; bảo đảm chuyển đổi số gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện và quản trị công việc trên nền tảng dữ liệu.

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030; cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền và trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm; một việc một đầu mối xuyên suốt.

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, lấy dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ làm trọng tâm; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”…

Tại Phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày, đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo đó, tổ chức một chiến dịch cao điểm, tập trung, có chỉ huy thống nhất, có sản phẩm cụ thể, có kiểm tra hằng tuần, nhằm xử lý nhanh các điểm nghẽn nền tảng của chuyển đổi số trong Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, hoàn thiện điều kiện hạ tầng, bảo mật, nhân lực và chuẩn bị các bài toán AI (trí tuệ nhân tạo) gắn với nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng.

Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn nền tảng

Kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các tỉnh/thành phố rà soát lại các quy định về pháp lý, phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ, thủ tục; về sự đồng bộ giữa hạ tầng tại địa phương kết nối với hạ tầng chung của Trung ương; đối chiếu thiết bị; giải pháp bảo mật; nguồn lực (con người, ngân sách).

Các thành viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, bám sát các quy định chung của Ban Chỉ đạo 204, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; nhận thức đầy đủ về mục tiêu của chiến dịch để có những giải pháp thực hiện hiệu quả cao nhất.

Về những định hướng lớn và phương châm hành động, theo đồng chí, chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Các vụ, cục, đơn vị, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, không làm theo phong trào, không làm hình thức, không chạy theo thành tích. Chuyển đổi số phải đi vào công việc thật, dữ liệu thật, quy trình thật, sản phẩm thật và việc làm thật.

Dữ liệu là nền tảng, chương trình là xương sống, con người là chủ thể. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tập trung xây dựng dữ liệu ngành tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu: đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu, chuẩn hoá trường dữ liệu trước khi triển khai rộng…

Mở chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm với việc bảo mật thông tin đi trước

Nêu rõ tầm quan trọng của yêu cầu “dễ hiểu, dễ thực hiện” đối với người dùng, đồng chí đề nghị trong chiến dịch 45 ngày, đêm, cơ quan thường trực phải là “bà đỡ” thực sự, có thể đăng ký trên VNeID để nhận đóng góp ý kiến.

Đồng chí nêu rõ yêu cầu bảo mật thông tin phải đi trước một bước, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo. Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn rõ, tiêu chí nghiệm thu rõ, sản phẩm phải kiểm tra được, nghiệm thu được, sử dụng được, đo lường được. Cùng với đó là thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt.”

Từ sau phiên họp, mọi nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành phải thực hiện theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, một đầu mối chịu trách nhiệm chính xuyên suốt đến cùng.

Mỗi việc chỉ có 1 đơn vị chủ trì chính. Các đơn vị khác phối hợp theo chức năng, không giao việc chung chung, không để trùng lặp hoặc bỏ sót trách nhiệm. Người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai ngay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các vụ, cục, đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định quy trình ưu tiên, nội dung xử lý, phân quyền, thời hạn…

Những nội dung có thể làm ngay thì làm ngay, nội dung vướng về pháp lý, cơ chế, thẩm quyền phải lập phiếu dữ liệu báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Đồng chí nêu rõ yêu cầu cắt giảm thủ tục rườm rà, trung gian, thủ công trong quy trình thực hiện, tập trung xây dựng chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu, nhiệm vụ cốt lõi, dữ liệu “phải sống, được cập nhật thường xuyên”, ưu tiên dữ liệu dùng nhiều, dùng thường xuyên…

Văn phòng Ban phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát ngay hiện trạng hạ tầng, thiết bị đầu cuối, đường truyền, chữ ký số, tài khoản người dùng và năng lực vận hành hệ thống.

Trên cơ sở đó đề xuất phương án ưu tiên, làm trước những nội dung cấp bách, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, an toàn từ trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đào tạo, hỗ trợ người dùng và thay đổi phương thức làm việc. Mỗi đơn vị phải thành lập tổ chuyển đổi số của đơn vị, lựa chọn cán bộ am hiểu nghiệp vụ, có tinh thần đổi mới, có khả năng hỗ trợ làm việc, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp kiểm tra tiến độ trên môi trường số, trực tiếp chỉ đạo xử lý vướng mắc.

Đồng chí nêu yêu cầu quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo nguyên tắc an toàn, có kiểm soát, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc AI gợi ý, con người quyết định. Mọi kết quả phải được cán bộ nghiệp vụ kiểm tra, chịu trách nhiệm.

Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tập trung triển khai thực chất cao điểm chiến dịch 45 ngày, đêm.

Chiến dịch này phải được coi là đợt khởi động quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn nền tảng, từng tuần phải có trọng tâm, có sản phẩm chủ chốt, có giao ban, kiểm tra, theo dõi, xử lý vướng mắc và có nghiệm thu.

Mỗi sản phẩm phải có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng; nhiệm vụ chậm, vướng, có nguy cơ không hoàn thành phải được đưa lên dashboard (bảng điều khiển) và có phiếu xử lý trong vòng 24 giờ...

Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/5/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Trường hợp một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện sau chiến dịch, phải xác định rõ việc chuyển tiếp sang Quý 3 năm 2026, đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm phải nghiệm thu.