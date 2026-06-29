Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

(Ngày Nay) - Tối 28/6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), mở màn tuần lễ hội điện ảnh quy mô quốc tế với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Liên hoan phim đã từng bước khẳng định uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây cũng là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam: coi văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững. Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là một ngành công nghiệp văn hóa giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cùng cộng đồng các nghệ sĩ, nhà làm phim đã xây dựng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trở thành một không gian kết nối sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng tiếp tục vươn tầm trong những năm tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập. Tiếp tục nâng tầm của Liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn và có uy tín, thương hiệu trong khu vực, đồng thời là nơi hội tụ thân thiết nhất của các nhà làm phim và các sự kiện điện ảnh quốc tế. Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam, đủ sức chinh phục công chúng trong nước và quốc tế; đồng thời xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và đồng hành với sự phát triển bền vững của nền điện ảnh Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển; để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.

Phát biểu chào mừng liên hoan, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Phó Chủ tịch thành phố tin tưởng thông qua DANAFF IV, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh; đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim, đồng Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết, sau ba mùa tổ chức với thông điệp "Nhịp cầu châu Á", DANAFF IV mở rộng chủ đề thành "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", thể hiện định hướng đưa liên hoan phim trở thành không gian kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Theo bà Ngô Phương Lan, DANAFF IV được xây dựng trên bốn định hướng trọng tâm gồm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, đào tạo và hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ; đồng thời mở rộng kết nối, phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Bên cạnh việc giới thiệu những tác phẩm điện ảnh chất lượng, DANAFF IV hướng tới xây dựng môi trường kết nối giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà phát hành và các đối tác quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn giao lưu, hợp tác điện ảnh của khu vực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

DANAFF IV giới thiệu 71 bộ phim ở các hạng mục và chương trình chính, gồm Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Điện ảnh Việt Nam hôm nay cùng nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu trên thế giới.

Trong một tuần diễn ra liên hoan, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc trong các chương trình phim dự thi, "Điện ảnh Việt Nam hôm nay", "Toàn cảnh điện ảnh châu Á", "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" cùng chuỗi hội thảo quốc tế, hoạt động giao lưu nghệ sĩ và các chương trình đào tạo dành cho nhà làm phim trẻ.

Điểm mới của DANAFF IV là lần đầu tiên tổ chức các hoạt động phát triển ngành như DANAFF Talents, DANAFF Industry Days, Vườn ươm dự án (Project Market) và Không gian Gian hàng DANAFF, góp phần thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất, đạo diễn, nhà phát hành, quỹ điện ảnh và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật và chuyên môn, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim quốc tế uy tín tại Việt Nam, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường giao lưu điện ảnh giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.