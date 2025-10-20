Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

(Ngày Nay) - Mới đây, Expedia – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bất ngờ chọn Phú Quốc vào top 10 điểm đến của năm 2026. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 2 đại diện của Châu Á có mặt trong danh sách.

Theo thông lệ hàng năm, Expedia – nền tảng du lịch trực tuyến lớn hàng đầu thế giới, công bố “Unpack” – báo cáo xu hướng du lịch trên toàn cầu trong năm tiếp theo. Đây là báo cáo được ngành du lịch thế giới đặc biệt quan tâm do là nguồn thông tin uy tín về xu hướng và dự báo hành vi của du khách trong năm 2026. Báo cáo chỉ rõ những điểm đến đang được cả thế giới quan tâm, hành vi đặt phòng khách sạn, hay phong cách du lịch nào đang là xu hướng.

Trong danh sách “Destinations of the Year 2026” (Những điểm đến của năm 2026), Expedia đã gọi tên Phú Quốc trong top 4, với chỉ số tăng trưởng tìm kiếm lên tới 53%. Danh sách này được lựa chọn dựa trên sự gia tăng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở so với năm trước. Phú Quốc cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong hai đại diện duy nhất của Châu Á có mặt trong danh sách, cùng với Okinawa (Nhật Bản).

Mô tả về Phú Quốc, Expedia gọi đây là “hòn đảo tuyệt vời cho một kỳ nghỉ thư giãn”. Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Phú Quốc với những bãi biển cát vàng óng, hoàng hôn tuyệt đẹp và những hòn đảo nhỏ nguyên sơ phù hợp để lặn biển. Không chỉ thế, Phú Quốc còn có rất nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn như đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, tham quan Cầu Hôn độc đáo hay xem show diễn đa phương tiện đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea.

Trên Instagram của mình, các chuyên gia của Expedia còn giới thiệu du khách khám phá Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc. “Không có gì tuyệt bằng dạo chơi trên scooter đi khắp thị trấn và ghé vào các khu phố, chợ đêm sôi động tại đây khi hoàng hôn dần buông xuống”, chuyên gia du lịch của Expedia nhận định.

Việc Phú Quốc lọt vào danh sách điểm đến của Expedia cho thấy “thương hiệu” của hòn đảo này đang tăng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây, tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure đã nhận định Phú Quốc đang “trỗi dậy phi thường”. Đảo Ngọc cũng vừa được Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất Châu Á, lọt top 3 thế giới tại giải thưởng Readers Choice Awards 2025. Hãng tin BBC của Anh còn nhận định Phú Quốc là “nơi đáng sống” cho người nước ngoài nhờ chi phí hợp lý và người dân thân thiện.

Sức hút của Phú Quốc tới du khách quốc tế, ngoài thiên nhiên và con người, còn nằm ở việc điểm đến này đang được đầu tư hạ tầng một cách mạnh mẽ để sẵn sàng trở thành điểm tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027. Hàng loạt trải nghiệm được ra mắt liên tục trong 3 năm, biến Phú Quốc từ một điểm đến còn xa lạ với khách quốc tế, trở thành một hiện tượng toàn cầu.

7 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến Phú Quốc tăng “thẳng đứng” 74,1%, với các đường bay thẳng từ các quốc gia trên thế giới liên tục được bổ sung. Đặc biệt, sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mang tên hòn đảo từ 15/10/2025 với chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025, tiếp tục góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Cuối năm nay, Phú Quốc tiếp tục cho ra mắt hàng loạt trải nghiệm mới biến hòn đảo này trở thành điểm đến không bao giờ nhàm chán. Trong đó, đáng chú ý là khai trương tiệm bánh Eric Kayser của thương hiệu Maison Kayser lừng danh nước Pháp tại Sunset Bazaar ở Thị trấn Hoàng Hôn, sự trở lại show diễn Symphony of the Sea mùa 2 hay lễ hội Phu Quoc Tropica Fest 2025 tại hệ sinh thái Sun Paradise Land phía Nam đảo, với các lễ hội ánh sáng, lễ hội bia, các show diễn đường phố liên tục từ sáng đến khuya.

Từ việc lọt top điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất hành tinh đến liên tiếp được vinh danh bởi các tạp chí du lịch danh tiếng, Phú Quốc đang chứng minh sức hút không gì cản nổi của mình. Đảo Ngọc đang dần trở thành biểu tượng mới của du lịch châu Á – một cái tên mà nhắc tới “thiên đường biển” là người ta sẽ nghĩ đến ngay, như cách mà Bali, Phuket hay Maldives đã làm được.