Gợi ý các điểm đến lưu trú phù hợp cho trải nghiệm ẩm thực trong mùa du lịch cuối năm

(Ngày Nay) - Báo cáo Xu hướng nghỉ dưỡng Taste of Home của Booking.com đã hé lộ những xu hướng du lịch ẩm thực mới mẻ, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của du khách Việt trong việc lựa chọn loại hình lưu trú nghỉ dưỡng (holiday homes) dựa trên gu ăn uống.

Theo khảo sát, trải nghiệm ẩm thực có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định du lịch. Khi du khách tìm kiếm những kỳ nghỉ ý nghĩa và mang tính cá nhân hóa hơn cho đợt nghỉ lễ cuối năm sắp tới, những căn nhà nghỉ dưỡng nổi lên như một loại hình lưu trú nổi bật của xu hướng này, với ngày càng nhiều người lựa chọn điểm đến dựa trên những món họ muốn ăn chứ không đơn thuần là nơi họ muốn đến.

Khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mỗi điểm đến đều mang một bản sắc ẩm thực gắn liền với văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về những trải nghiệm ẩm thực chân thực gắn với đời sống bản địa. Ẩm thực đã trở thành động lực chính thúc đẩy du lịch trong khu vực, trong đó các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng cũng giữ vai trò quan trọng của xu hướng này. Khi đi du lịch, thói quen của du khách Việt cũng thay đổi rõ rệt: 80% thường ghé qua các khu chợ địa phương, 33% nấu các món đặc sản, 38% thử thiết bị bếp mới, và 28% thử nghiệm công thức mới. Những thói quen này cho thấy hành trình du lịch giờ đây là cách để “chạm” vào văn hóa ẩm thực một cách chân thực.

Từ Hàn Quốc đến Thái Lan, từ Ấn Độ đến Nhật Bản, du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến nổi tiếng với ẩm thực và có thể tự tay nấu các món ăn địa phương trong gian bếp chung ở nhà nghỉ dưỡng, hay thậm chí là mang theo một "tủ đựng gia vị di động" để mọi kỳ nghỉ - dù ở nơi nào - cũng đều mang cảm giác như ở nhà. “Cẩm nang” này sẽ giới thiệu những điểm đến ẩm thực nổi bật đó, cùng các món ăn mà du khách thường lựa chọn chế biến khi lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng.

Fitzroy, Melbourne, Úc

Fitzroy, thuộc thành phố Melbourne, Victoria, là điểm đến hàng đầu cho du khách đam mê khám phá ẩm thực. Nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, từ các nhà hàng sang trọng, thời thượng, đến những quán ăn bình dân ẩn mình giữa những con hẻm nhỏ, Fitzroy có thể làm hài lòng khẩu vị của mọi du khách. Rose Street Artists Market không chỉ là thiên đường cho những người yêu nghệ thuật và thiết kế, mà còn là điểm dừng chân mà mọi tín đồ ẩm thực không thể bỏ lỡ. Tại đây, du khách có thể khám phá những gian hàng ẩm thực đa dạng, thưởng thức các món ăn được chế biến tại chỗ, từ bánh mì nướng, bánh ngọt đến cà phê. Khi ở nhà nghỉ, du khách thường dùng BBQ cổ điển kiểu Úc với tôm tươi, cá snapper hoặc thịt được mua từ chính các khu chợ địa phương.

Surin, Isaan, Thái Lan

Surin, thuộc vùng Isaan của Thái Lan, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực của đời sống nông thôn, với gạo hoa nhài thơm lừng và các món ăn địa phương đậm đà như som tam (gỏi đu đủ cay). Tại đây, chợ phiên Surin Green Market bày bán nhiều loại nông sản tươi, các đặc sản địa phương và đồ ăn vặt truyền thống, tạo nên một không gian cộng đồng nhộn nhịp. Khi lưu trú tại các căn nhà nghỉ, du khách thường tự tay chế biến các món Thái đặc trưng như som tam hoặc moo kata – món lẩu nướng kết hợp độc đáo của Thái Lan – để tận hưởng trọn vẹn hương vị bản địa.

Togoshi Ginza, Tokyo, Nhật Bản

Tokyo sở hữu một nền ẩm thực vô cùng phong phú, từ các khu ẩm thực depachika (khu ẩm thực dưới tầng hầm trung tâm thương mại), chợ Tsukiji nổi tiếng, đến các trạm Michi-no-Eki ven đường. Bên cạnh đó, những siêu thị đặc sản như Tsuruya ở Karuizawa cũng trưng bày đa dạng các loại nguyên liệu tươi ngon, đặc sản địa phương, cùng nhiều nét ẩm thực độc đáo của Nhật Bản. Khi lưu trú tại nhà nghỉ, du khách thường chọn chế biến những món ăn quen thuộc và dễ nấu như yakisoba hay cà ri Nhật, kết hợp cùng các loại rau củ theo mùa.

Phố Cổ, Hà Nội, Việt Nam

Điều kiện địa lý đặc trưng cùng bề dày văn hóa lâu đời đã tạo nên bức tranh ẩm thực Việt Nam phong phú, nơi mỗi vùng miền lại sở hữu một bản sắc riêng. Thủ đô Hà Nội, trung tâm văn hóa lịch sử của Việt Nam, từ lâu đã nổi tiếng với các món ăn đường phố như phở, bún chả, bánh cuốn và ẩm thực đường phố nhộn nhịp. Chợ Đồng Xuân là điểm dừng chân lý tưởng để du khách có thể tìm kiếm nguyên liệu tươi ngon và thưởng thức các thức quà vặt đặc trưng. Khi ở nhà nghỉ, du khách thường nướng thịt hoặc hải sản mua từ chợ, tạo nên bữa tiệc BBQ mang đậm hương vị Việt Nam.

Lucknow, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Ấn Độ nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, đậm vị và giàu truyền thống, có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền. Tại Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo về Ẩm thực, du khách có thể khám phá ẩm thực Awadhi tại chợ Aminabad,thưởng thức các món nổi tiếng như galouti kebab (thịt băm nướng mềm) và basket chaat (món ăn vặt nhiều lớp đậm gia vị). Khi lưu trú tại các căn nhà nghỉ, du khách thường tự tay chế biến Yakhini Pulao – món cơm nấu với nước dùng thịt hầm và gia vị thơm nồng – để trải nghiệm trọn vẹn hương vị Awadhi ngay tại căn bếp của mình.

Malioboro, Yogyakarta, Indonesia

Ẩm thực Indonesia phản ánh sự đa dạng văn hóa của quốc gia này, từ những quầy satay nghi ngút khói ở Java, gia vị đặc trưng ở Sumatra cho đến các quầy hải sản tươi ngon ở Sulawesi. Ẩm thực đường phố là phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Tại Yogyakarta, khu phố Malioboro, được nhiều người biết đến qua series Netflix Street Food, mang đến trải nghiệm ẩm thực đường phố độc đáo với xiên nướng thơm phức và các món tráng miệng truyền thống hấp dẫn. Du khách lưu trú tại các căn nhà nghỉ thường ghé chợ Pasar Kranggan vào buổi sáng để mua nguyên liệu và tự tay chế biến món Iga bakar – sườn bò nướng kết hợp vị ngọt – mặn, rất phù hợp để thưởng thức cùng gia đình và bạn bè.

Yangpyeong, Seoul, Hàn Quốc

Hàn Quốc là điểm đến ẩm thực hàng đầu, nổi tiếng với các món ăn mang hương vị tinh tế, nhiều đặc sản vùng miền cùng truyền thống ẩm thực lâu đời. Nằm ở vùng ngoại ô thành phố Seoul, huyện Yangpyeong là điểm dừng chân ven sông tuyệt đẹp với không gian yên bình, là nơi thư giãn lý tưởng được nhiều du khách yêu thích. Tại đây, chợ truyền thống Yangsuri hấp dẫn thực khách với thực phẩm tươi ngon và đặc sản theo mùa, phù hợp cho các buổi nấu ăn ngoài trời hoặc những bữa cơm gia đình ấm cúng. Tại các nhà nghỉ ở Yangpyeong, du khách thường thưởng thức samgyeopsal (ba chỉ nướng) và hanwoo (thịt bò cao cấp) nướng trên bếp than hoặc bếp gas, ăn kèm các loại rau củ đa dạng.

Phố Cuba, Wellington, New Zealand

Thủ đô New Zealand, Wellington, là điểm đến sôi động dành cho những tín đồ ẩm thực, nổi tiếng với văn hóa cà phê mạnh mẽ, nền ẩm thực sáng tạo và cộng đồng nghệ thuật phát triển.

Trong đó, Phố Cuba được biết đến với các quán café, quán bia thủ công và nhà hàng độc đáo, phản ánh trọn vẹn tinh thần sáng tạo của thành phố này. Ngoài nhịp sống đô thị sôi động, du khách lưu trú tại nhà nghỉ còn có thể tận hưởng những bữa tiệc BBQ kiểu Kiwi cổ điển, nướng xúc xích, thịt bò và rau củ trong không gian sân vườn thư giãn.