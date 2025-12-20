Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

(Ngày Nay) - Ngày 19/12/2025, trên cả nước sẽ có 237 dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảngđồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Công ty cổ phần Everland Vân Đồn (côn ty con của Tập đoàn Everland) làm chủ đầu tư sẽ khánh thành 02 Tòa tháp A và B.

Tham dự Lễ khánh thành có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn; đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu, đối tác, nhà đầu tư cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Việc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được lựa chọn khánh thành (Tòa tháp A-B) đúng vào dịp đặc biệt này là sự ghi nhận những nỗ lực và thành quả của chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế - thi công - giám sát cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đặc khu Vân Đồn trong suốt quá trình triển khai dự án. Sự kiện này cũng góp phần nâng tầm vị thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung.

Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao lớn nhất Đặc khu

Được xây dựng trên diện tích 2,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn gồm 5 tòa tháp cao 28-34 tầng và 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, mô phỏng những “cánh buồm thịnh vượng” đang vươn ra biển cả. Dự án được thiết kế bởi các đơn vị uy tín như Nagecco, HBA, West Green Design, MDL..., thi công - giám sát bởi Delta, Unicons, Sing Nam, Artelia… Từ kiến trúc, vật liệu đến giải pháp thi công đều được chủ đầu tư và các nhà thầu tính toán, lựa chọn tỉ mỉ, bảo đảm tính thẩm mĩ cao và chất lượng vượt trội của công trình.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 2.274 căn hộ du lịch và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích đồng bộ khép kín từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp đến các câu lạc bộ chuyên đề. Đưa Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao lớn nhất Đặc khu. Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là Trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ ngồi được trang bị âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, là nơi chuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Tòa tháp A-B được coi là trái tim của dự án với gần 1.000 phòng lưu trú cao cấp, được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. Sự đồng hành của thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế uy tín là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng thu hút nguồn khách quốc tế, đồng thời định vị Crystal Holidays Harbour Vân Đồn như một trung tâm lưu trú - dịch vụ - giải trí cao cấp của miền Bắc và cả nước.

Từ dự án chỉ mất 7 phút kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, 10 phút tới Sân bay quốc tế Vân Đồn, 5 phút tới Bến cảng quốc tế Ao Tiên. Sở hữu vị trí chiến lược nơi cửa ngõ giao thương, mở ra lợi thế lớn cho Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trong thu hút các dòng khách M.I.C.E, khách gia đình và các đoàn khách quốc tế đến với Vân Đồn và Bái Tử Long.

Theo TS Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Everland Group kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Everland Vân Đồn: “Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, bất ổn và xung đột quân sự đang gia tăng trên toàn cầu, Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu cho dòng vốn đầu tư, thương mại và du lịch. Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Tòa tháp A-B) được khánh thành đúng dịp này là nỗ lực của chủ đầu tư để nắm bắt và tận dụng cơ hội đang mở ra cho ngành du lịch, nhất là xu hướng gia tăng mạnh lượng du khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm”.

Dự án động lực thúc đẩy du lịch Vân Đồn

Trong bối cảnh Vân Đồn đang nổi lên như một trung tâm du lịch mới của miền Bắc, sự xuất hiện của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tạo cú huých cho sự hình thành, phát triển hệ sinh thái dịch vụ du lịch của địa phương. Không chỉ giải cơn khát về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn, dự án còn mở ra cơ hội thu hút dòng khách chất lượng cao, hình thành trung tâm M.I.C.E - nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn của vùng.

Song song với đó, các mảnh ghép của hệ sinh thái du lịch cao cấp “all-in-one” cũng đang được chủ đầu tư kiến tạo tại Vân Đồn, như bến cảng, bến du thuyền, đội tàu du lịch ngày và đêm trên Vịnh Bái Tử Long, các điểm tham quan, vui chơi giải trí và ẩm thực trên bờ và trên vịnh... Mô hình này hứa hẹn tạo ra chuỗi giá trị khép kín, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương.

Trong bối cảnh Đặc khu Vân Đồn đang vươn lên khẳng định vị trí chiến lược trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được kỳ vọng trở thành dự án động lực thúc đẩy du lịch Vân Đồn phát triển, vừa góp phần nâng tầm điểm đến, vừa đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Cũng theo chia sẻ của chủ đầu tư: “Việc khánh thành giai đoạn 1 của Dự án (Tòa tháp A-B) là minh chứng cho quyết tâm của doanh nghiệp đồng hành cùng chiến lược đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian tới, chủ đầu tư cam kết sẽ đồng hành cùng đơn vị vận hành quốc tế Centara Resorts & Hotels vận hành tổ hợp công trình một cách chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm của du khách. Chủ đầu tư cũng cam kết luôn đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương trong mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế – xã hội – môi trường, vì tương lai du lịch Vân Đồn xanh, sạch, đẹp, thân thiện và bền vững”.

Với hàng loạt dự án đã và đang triển khai tại nhiều địa phương, cùng chiến lược phát triển bất động sản bền vững, chủ đầu tư Tập đoàn Everland và các đơn vị thành viên đang nỗ lực kiến tạo những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, kết hợp khai thác hài hòa các di sản thiên nhiên, các yếu tố lịch sử, truyền thống và văn hóa bản địa, mang lại giá trị bền vững cho khách du lịch, nhà đầu tư và cộng đồng địa phương./.