Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025: “Điểm chạm” của đô thị di sản trong kỷ nguyên số

(Ngày Nay) - Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội phô diễn, chuyển mình...
Huế mang trong mình khát vọng trở thành “thủ phủ du lịch văn hóa của Đông Nam Á.”
Không chỉ là một năm của chuỗi sự kiện đặc biệt, Huế đã tận dụng “bệ đỡ” Năm Du lịch quốc gia 2025 để làm mới hình ảnh, nâng cao vị thế điểm đến và hiện thực hóa khát vọng trở thành “thủ phủ du lịch văn hóa của Đông Nam Á.”
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang khép lại với nhiều dấu ấn trong diện mạo du lịch cố đô giữa bước chuyển chính thức trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
Những dấu ấn đậm nét
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, sự kiện Năm Du lịch Quốc gia không chỉ là một thương hiệu mà còn là “cú hích” quan trọng giúp Huế đăng cai sự kiện có cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch.
Có thể thấy một năm qua, điểm đáng giá nhất của Huế không nằm ở số lượng sự kiện hay những con số tăng trưởng mà ở cách thành phố này làm mới tư duy khai thác di sản: đưa di sản bước vào đời sống đương đại một cách uyển chuyển, với ý thức bảo tồn và ứng dụng công nghệ số hiện đại.
Theo đó, chuỗi các chương trình lễ hội, nghệ thuật, trình diễn thời trang, du lịch đêm hay hoạt động ẩm thực tổ chức xuyên suốt bốn mùa được đưa vào không gian di sản một cách có kiểm soát, nhằm giúp di sản tự cất lên tiếng nói, gần gũi hơn với giới trẻ và thân thiện hơn với du khách, trong khi vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.
Huế đã trở thành "điểm hẹn" của nghệ thuật truyền thống qua các mùa Festival và năm nay còn đặc biệt hơn với "bệ đỡ" của Năm Du lịch Quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Huế thực sự đã chọn một lối đi riêng, khác biệt, và khó. Huế sáng tạo sản phẩm mới trên nền văn hóa truyền thống. Để rồi, sông Hương trở thành trung tâm của câu chuyện di sản. Ngọ Môn, Đại Nội trở thành bối cảnh nghệ thuật. Áo dài, lễ nghi cung đình, ca Huế được tái hiện mới mẻ, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc... Bằng chính giá trị khác biệt độc đáo đó, hoạt động quảng bá trên CNN quốc tế, các chương trình presstrip, xúc tiến tại châu Âu, Đông Bắc Á… đã đưa hình ảnh Huế lan tỏa ra thế giới.
Trên hành trình làm mới di sản, Huế chọn “bệ đỡ” là chuyển đổi số và phát triển bền vững khi phát triển Hue City Passport (hộ chiếu du lịch thành phố Huế) – cung cấp dữ liệu du lịch mở, ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, định hướng ứng dụng AI hỗ trợ du khách. Đây là điều không phải bất cứ điểm đến di sản nào cũng làm được.
Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm nhận định Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã mang lại những kết quả tích cực, thể hiện qua sự tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch. Năm nay, Huế ước tính đón khoảng 6,3 triệu lượt khách (tăng hơn 61% so với năm trước), trong đó lượng khách ngoại đạt khoảng 1,9 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng (tăng hơn 64%).
Quan trọng hơn, theo lãnh đạo ngành, năm du lịch đã góp phần nâng cao vị thế điểm đến Huế thông qua hoạt động quảng bá hình ảnh thành phố được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các thị trường mục tiêu.
Tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống để góp phần phát triển du lịch. (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)
Điểm đến trải nghiệm toàn diện
Bên cạnh những gam màu tươi sáng, một thực tế đã kéo dài nhiều năm qua ở Huế là sau cảnh rực rỡ, sôi động và đông đúc mỗi dịp lễ hội, hay đại nhạc hội khép lại, thành phố lại nhanh chóng trở về “nguyên trạng” với nhịp trầm lắng đậm chất cố đô.
Để khắc phục tình trạng “vui xong xuôi tất cả lại về” này, bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết: “Thời gian tới, du lịch địa phương sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút khách, như kích cầu du lịch, xem xét miễn, giảm một số loại phí tham quan phù hợp, thu hút các hội nghị, sự kiện lớn."
"Địa phương khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm, combo dịch vụ để tăng sức mua; tiếp tục phát triển hạ tầng, mở rộng loại hình dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về đêm, và đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tầm quốc tế, nhằm tạo nhịp sinh hoạt du lịch thường xuyên cho thành phố.”
Trên lộ trình phát triển mới, Huế cũng đang dần chuyển từ điểm đến tham quan di sản sang điểm đến trải nghiệm toàn diện (kết hợp văn hóa truyền thống, ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, lễ hội bốn mùa), xây dựng môi trường du lịch an toàn, con người thân thiện, dịch vụ chuyên nghiệp.
Đại Nội Huế. (Ảnh: Vương Công Nam)
Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm, tour du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và nông nghiệp tại các địa phương như Thủy Biều, Phú Mậu, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền… Ưu tiên các trải nghiệm đạp xe tham quan làng cổ Phước Tích, tour nhà vườn truyền thống Kim Long - Thủy Biều, chèo SUP trên phá Tam Giang, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tuyến du lịch xanh bằng xe điện, xe đạp; và chương trình “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế”…
Có thể nói, Năm Du lịch quốc gia giống như một bệ đỡ, giúp Huế mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cấp chuỗi sản phẩm văn hóa-ẩm thực-du lịch xanh, thúc đẩy các dự án hạ tầng du lịch, thu hút các thị trường quốc tế…
Xác định du lịch thông minh là hướng đi tất yếu, bà Trần Thị Hoài Trâm cho hay thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng số VisitHue, Hue Passport, ứng dụng AI hỗ trợ du khách, bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ, trải nghiệm VR/AR tại điểm đến để nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng năng lực cạnh tranh của Huế.
Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 khép lại hành trình của mình, đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
(Ngày Nay) - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị khi sắp xếp cơ sở giáo dục phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh và điều kiện dạy của giáo viên.
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.
(Ngày Nay) - Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội phô diễn, chuyển mình...
(Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.
(Ngày Nay) - Hà Nội - Sáng ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
(Ngày Nay) - Chiều 18/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Báo chí tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên kết trong tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.