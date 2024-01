Quận Hoàn Kiếm: Tái diễn tình trạng nhiều hàng quán buôn bán bóng cười

Chính quyền quận Hoàn Kiếm trong thời gian qua đã kiên quyết đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, “bóng cười” trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Trong đó, qua công tác kiểm tra, vận động, tuyên truyền các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần ra quân với mong muốn xử lý triệt để tình trạng kinh doanh, buôn bán bóng cười.

Quyết liệt xử lý nhưng cơ sở vẫn lén lút hoạt động

Cuối tháng 10/2023, UBND và Công an quận Hoàn Kiếm ra mắt Tổ công tác liên ngành đặc biệt (gọi tắt là Tổ 14) làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động quán bar trên địa bàn, tập trung vào ngăn chặn xử lý việc buôn bán sử dụng ma túy, bóng cười.

Ngay sau khi thành lập, Tổ 14 liên tục kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nguy cơ cao về an ninh trật tự; trong đó, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Cụ thể, Tổ 14 đã phát hiện hàng loạt vi phạm các lĩnh vực văn hóa, y tế, thuế, và sử dụng rượu không có giấy phép, tem mác, sử dụng nhạc không có bản quyền; đang bị đình chỉ hoạt động tại tầng 1 liên quan đến lĩnh vực PCCC.

Trong suốt thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an các phường trên địa bàn cũng đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm về bóng cười tại nhiều quán bar, quán cà phê ca nhạc. Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm từng khẳng định, đối với tất cả những trường hợp bị phát hiện vi phạm nhiều lần, sẽ đề xuất tước giấy phép kinh doanh đến 2h sáng, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an các phường chịu trách nhiệm nếu để người dân, báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý là vậy; song, tình trạng buôn bán “bóng cười” tại các quán bar, lounge trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn diễn biến phức tạp. Các cơ sở này không chỉ lén lút kinh doanh khí N2O mà còn tìm đủ biện pháp đối phó, dẫn đến những khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng chức năng.

Quá trình ghi nhận thực tế cho thấy, tại phường Tràng Tiền hiện nay, tình trạng buôn bán bóng cười đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Ghi nhận thực tế, một trong địa điểm buôn bán bóng cười là quán Roman 9 (số 12, ngõ 14 Hai Bà Trưng). Nhìn bên ngoài, quán Roman 9 trông giống như một căn hộ nhà dân bình thường, không có một thứ âm thanh nào lọt ra được bên ngoài.

Để được vào bên trong, PV trong vai khách hàng phải đọc “mật khẩu” đặt bàn; sau đó qua nhiều vòng kiểm soát khác như chờ nhân viên kiểm tra thông tin, xét duyệt kỹ càng… rồi cánh cửa quán mới được hé mở. Dù quán có không gian khá nhỏ nhưng lại rất đông nhân viên, số nhân viên này phần lớn dành thời gian cho việc trông chừng để ngăn cản khách quay phim chụp hình khi đang vui chơi trong quán.

Với giá bán khoảng gần 90 nghìn đồng/quả bóng cười, theo ghi nhận của PV, quán Roman 9 chỉ nhận khách vào chơi với điều kiện khách hàng phải cam kết sử dụng bóng cười. Nếu có khách hàng nào không đồng ý sử dụng bóng cười thì nhân viên quán đều từ chối không nhận phục vụ.

Trao đổi với PV Ngày Nay, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền cho biết, Công an phường đã nắm được thông tin về hành vi kinh doanh, buôn bán bóng cười cùng nhiều dấu hiệu sai phạm khác tại các cơ sở. Vị này khẳng định, Công an phường Tràng Tiền đã kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các quán này; đồng thời cho biết các quán này đều đã đóng cửa không hoạt động.

Bất chấp quy định, coi thường chính quyền?

Một điểm nóng khác về vấn nạn bóng cười tại quận Hoàn Kiếm chính là địa bàn phường Hàng Buồm – nơi có mật độ dày đặc các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự như quán bar, vũ trường, cà phê có nhạc… Tại cơ sở kinh doanh có tên The Bunker (hiện đã đổi tên thành FE!N, số 44-46 phố Mã Mây); dường như các quy định của pháp luật và các cơ quan chính quyền không hề tồn tại ở nơi đây khi bóng cười được bán tràn lan, là mặt hàng “hút khách” bậc nhất, là thứ đặc sản không thể thiếu trong cuộc vui của các dân chơi.

Cứ mỗi dịp cuối tuần, khách hàng kéo đến quán bar nằm tại số 44-46 phố Mã Mây “đông như trẩy hội”. theo ghi nhận thực tế của PV, vào lúc cao điểm, số lượng bóng cười bán ra tại cơ sở này mỗi đêm có thể lên tới hàng nghìn quả. Với giá thành khoảng hơn 100 nghìn đồng/quả bóng cười, nhẩm một phép tính đơn giản, nguồn lợi bất chính thu được từ việc buôn bán bóng cười tại đây hàng ngày có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với PV Ngày Nay, lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm cho biết, quán bar nằm tại số 44-46 Mã Mây đã từng nhiều lần bị Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Buồm xử phạt về hành vi buôn bán bóng cười, tuy nhiên vì lợi nhuận quá lớn nên quán này vẫn cố tình tái diễn vi phạm, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, khiến cho quá trình kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, quán bar 44-46 Mã Mây cùng một số quán khác cũng nằm trên địa bàn phường Hàng Buồm vốn từ lâu đã được ví như những “điểm đen” về các vi phạm liên quan đến bóng cười, rượu lậu, hoạt động quá giờ... tại phường Hàng Buồm nói riêng cũng như tại quận Hoàn Kiếm nói chung.

Hệ thống những quán bar này đã tồn tại từ rất lâu tại khu vực phố cổ và nổi tiếng là nơi ăn chơi của giới trẻ sành điệu. Hệ thống quán bar này thực chất đều do một nhóm người làm chủ, trước đây được biết đến với chuỗi kinh doanh mang tên: Ball 9, Ball 8, Ball6… Tuy nhiên, vì dính quá nhiều tai tiếng nên chuỗi kinh doanh này sau đó đã “lột xác” bằng cách đổi tên nhiều lần.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khi hầu hết các quán bar, karaoke... chấp nhận tạm đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, thì quán bar số 44-46 Mã Mây bất chấp lệnh cấm để hoạt động "chui" suốt mùa dịch. Quán bar này cũng từng liên tiếp bị chính quyền “sờ gáy”, xử phạt trong suốt một thời gian dài nhưng vẫn “chứng nào tật đấy” có dấu hiệu phớt lờ các quy định của pháp luật cũng như coi thường sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Thực trạng đáng báo động đang diễn ra tại địa bàn các phường Tràng Tiền và Hàng Buồm đang làm dấy lên dấu hỏi lớn về việc phải chăng chính quyền quận Hoàn Kiếm cùng các phường đang “gặp khó” trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở bán bóng cười, kinh doanh quá giờ quy định trên địa bàn… khiến tình trạng buôn bán bóng cười, mối nguy tiềm ẩn tệ nạn ma tuý tại đây tưởng chừng đã tạm yên ổn nhưng nay lại đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Theo tiết lộ của một số nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh này, giá bóng cười hiện đang tăng nhẹ vì thời gian gần đây lực lượng chức năng truy quét nhiều khiến cho việc nhập bình khí N20 cũng trở nên khó khăn hơn nhưng không phải không làm được. Để qua mặt lực lượng chức năng kiểm tra, việc nhập các bình khí cười được các chủ quán thực hiện rất kín đáo. Kho cất bình khí tại quán được bố trí ở những nơi “bí mật” nhằm tránh các cuộc “đột kích” bất ngờ. Chủ các quán bar còn có thêm một chiêu thức khác để đối phó với lực lượng chức năng, đó là lập các nhóm kín trên mạng xã hội facebook. Tại các nhóm kín này, chỉ có chủ các quán bar tham gia. Nếu một quán bar trong số này bị kiểm tra, ngay lập tức thông tin sẽ được đăng tải trên nhóm và từ đó nhân viên của các quán còn lại sẽ được "lệnh" tìm cách tẩu tán các bình khí N2O cũng như châm thủng bóng cười của khách đang hút.