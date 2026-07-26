“Quận Nhất” của TP.HCM thế kỷ mới lộ diện, hâm nóng thị trường trước “giờ G” 1/8

(Ngày Nay) - Sáng 25/7, hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư đã đổ về văn phòng bán hàng của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ để tìm hiểu và mục sở thị siêu phẩm Vịnh Tiên. Làn sóng quan tâm được kích hoạt mạnh mẽ khi những hình ảnh đầu tiên của “Quận Nhất” TP.HCM thế kỷ mới được hé lộ ngay trước thềm sự kiện kick-off đặc biệt nhất từ trước đến nay, vào ngày 1/8 tới.

Lượng quan tâm tăng 300%

Sự kiện “Chuẩn mực toàn cầu - Định danh giới thượng lưu” ngày 25/7 với tâm điểm Vịnh Tiên đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư từ khắp cả nước.

Đến từ Hà Nội, chị Thu Hương thích thú khi chia sẻ về hành trình di chuyển đến Cần Giờ, băng qua cánh rừng sinh quyển và chạm biển Thái Bình Dương với không khí trong lành hiếm có.

Đến nơi, hình ảnh của một siêu đô thị biển đang thành hình ở nơi mà chỉ hơn 1 năm trước vẫn là mênh mông mặt biển khiến chị không khỏi choáng ngợp.

“Không gian thoáng mát kết hợp hạ tầng giao thông thuận tiện mang lại cảm giác nghỉ dưỡng trọn vẹn. Đặc biệt, tiến độ thực tế của dự án nói chung và Vịnh Tiên nói riêng thật sự quá ấn tượng, cho thấy sự đầu tư lớn về quy mô và tâm sức của chủ đầu tư”, chị Thu Hương chia sẻ.

Tiến độ thực tế tại công trường là một trong những lý do khiến các nhà đầu tư hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ sau khoảng 14 tháng khởi công, siêu đô thị 2.870 ha của Vinhomes đã dần “bước ra khỏi trí tưởng tượng”.

Ngay tại Vịnh Tiên, những dãy nhà phố đã đồng loạt thành hình. Dự kiến, những lô thấp tầng đầu tiên sẽ hoàn thành xây dựng để sẵn sàng bàn giao từ ngày 20/8.

Cùng lúc, đại lộ Thời Đại rộng 120m, dài 8 km lớn nhất Cần Giờ đã cơ bản hoàn thành, minh chứng cho năng lực thực thi thần tốc của chủ đầu tư.

“Cuộc sống tại Vịnh Tiênsẽ là một cuộc sống thảnh ngơi và cải thiện sức khỏe rõ rệt. Tôi được đi bộ trong những không gian yên bình không tiếng xe với một bên là rừng một bên là biển, hay thưởng ngoạn tầm nhìn về biển hồ Lagoon rộng lớn”, chị Thu Hương mường tượng.

Trước sức nóng liên tục gia tăng của Vịnh Tiên và lượng quan tâm tăng vọt trước “giờ G” 1/8, các đại lý phân phối đều đang tăng tốc tuyển dụng, đào tạo nhân sự để sẵn sàng cho màn ra quân đặc biệt nhất từ trước đến nay.

“Sức hút của Vịnh Tiên là cực kỳ lớn, lượng khách tìm hiểu thực tế tăng gấp 3 lần, các booking nổ dồn dập khiến nhiều dãy phải tạm ngưng nhận thêm. Các sản phẩm thực tế còn lại rất giới hạn, tạo nên cơn sốt ngay trước giờ G”, anh Âu Đào Vạn Ơn, đại diện Vietnam Groove, chia sẻ tại sự kiện.

Đòn bẩy từ bản quy hoạch vĩ đại và hạ tầng chục tỷ đô

Bên cạnh tiến độ thần tốc, sức hút của Vịnh Tiên còn đến từ bản quy hoạch vĩ đại cùng hạ tầng liên vùng quy mô chục tỷ đô, kiến tạo một điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm cỡ toàn cầu ngay kế bên rừng sinh quyển.

Tại trung tâm Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên hội tụ những công trình biểu tượng và những trải nghiệm mang tầm quốc tế. Từ vũ trụ giải trí VinWonders với hơn 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, bộ đôi sân golf 18 hố chuẩn PGA, chuỗi khách sạn 5-6 sao thương hiệu quốc tế đến Vincom Mega Mall, Outlet cao cấp, Sunset Boulevard dài gần 5km… tất cả tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm all-in-one sôi động 24/7.

“Với quy mô đó, đây xứng đáng là một bản quy hoạch thế kỷ. Cụm sân golf 18 hố tiêu chuẩn PGA và chuỗi khách sạn quốc tế sẽ giữ chân giới doanh nhân, các golfer và chuyên gia nước ngoài lưu trú dài ngày. Trong khi đó, Nhà hát Sóng Xanh cùng không gian giải trí VinWonders lại hấp dẫn tệp du khách trẻ, các gia đình thượng lưu và giới mộ điệu nghệ thuật tìm kiếm những trải nghiệm đẳng cấp thế giới ngay tại TP.HCM”, anh Ơn phân tích.

Anh Ơn cũng khẳng định, việc quy tụ trọn vẹn các tệp khách chi tiêu cao với quy mô lên tới 40 triệu lượt/năm chính là bảo chứng vàng cho tiềm năng kinh doanh thương mại và thanh khoản vượt trội của bất động sản Vịnh Tiên.

Song hành cùng nội lực mạnh mẽ là ngoại lực “khủng” đến từ mạng lưới hạ tầng quy mô chục tỷ đô đang đồng loạt triển khai và cùng hướng về Cần Giờ, như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, sân bay quốc tế Long Thành, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… Tất cả đều sẽ về đích trong giai đoạn từ cuối năm nay đến 2029.

“Từ góc độ đầu tư, hạ tầng mới cộng hưởng với hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn sẽ thúc đẩy quá trình tái định giá tài sản, kích hoạt sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn vào bất động sản thương mại và nghỉ dưỡng. Khi kết hợp cùng chuỗi dịch vụ giải trí đa dạng và kinh tế đêm sôi động, khu vực này hoàn toàn đủ năng lực trở thành điểm đến ven biển mới của Đông Nam Á”, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, nhận định.