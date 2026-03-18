Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thành đường đua cực đỉnh của 5.000 runner, mở ra tiềm năng đón 40 triệu du khách mỗi năm

(Ngày Nay) - Sau Lễ hội Xuân Green Paradise Tet Fest thu hút hàng vạn du khách, Cần Giờ tiếp tục nóng lên với giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise dịp 30/4 - 1/5 . Chuỗi sự kiện quy mô lớn đưa Vinhomes Green Paradise trở thành “phễu” hút du khách trong nước và quốc tế , kích hoạt tiềm năng đón tới 40 triệu lượt khách trong tương lai .

Từ cung đường marathon đến tâm điểm du lịch mới của khu vực

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, hơn 5.000 runner sẽ quy tụ về Vinhomes Green Paradise, tranh tài trên cung đường chạy “xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon”.

Các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường ven biển và xuyên qua hệ sinh thái rừng - biển đặc trưng của Cần Giờ, đồng thời đặt những bước chạy đầu tiên trên chính siêu đô thị được biết tới là ứng viên đầu tiên cho “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” của New7Wonders.

Không chỉ thu hút cộng đồng yêu thể thao, giải chạy sẽ kéo theo hàng vạn du khách, cổ động viên và người yêu trải nghiệm đổ về Cần Giờ trong dịp lễ.

Sự xuất hiện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, cùng chuỗi lễ hội và sự kiện quy mô lớn thời gian qua, đang dần đánh thức tiềm năng của vùng sinh thái đặc biệt này, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch mới không chỉ của TP.HCM, mà còn của cả khu vực phía Nam.

Chỉ riêng trong dịp Tết vừa qua, Green Paradise Tet Fest đã thu hút hàng vạn du khách. Sự tiếp nối liên tục bằng các sự kiện như VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cho thấy sức hút của một trung tâm du lịch - giải trí - thể thao vận hành quanh năm.

Để phục vụ dòng khách lớn trong tương lai, siêu đô thị được quy hoạch với hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn.

Tại đây, VinWonders 122ha mang đến thế giới giải trí bất tận, nhà hát Blue Wave 7ha, 5.000 chỗ ngồi và quảng trường ngoài trời mở ra không gian MICE và lễ hội tầm cỡ khu vực.

Song song với các hoạt động giải trí, Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ) nâng tầm du lịch y tế, trong khi Vinpearl và hơn 20 thương hiệu khách sạn uy tín mang đến dịch vụ lưu trú 5-6 sao…

Nhờ đó, thay vì phải tìm đến Singapore cho MICE, Bali để nghỉ dưỡng, Thái Lan hoặc Mỹ cho du lịch y tế… tới đây, du khách có thể tìm thấy tất cả các loại hình du lịch trong một điểm đến duy nhất: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Hạ tầng tăng tốc, mở ra khả năng đón hàng chục triệu du khách

Dòng khách đổ về siêu đô thị biển sẽ tăng theo cấp số nhân khi hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng loạt hoàn thiện trong 2-3 năm tới.

Trong đó, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm xuống còn 13 phút. Cầu Cần Giờ giúp kết nối trực tiếp với khu Nam TP.HCM. Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu mở rộng không gian liên kết du lịch. Đặc biệt, sân bay Long Thành khi đi vào vận hành sẽ bổ sung nguồn khách quốc tế quy mô lớn.

Các trục hạ tầng này tạo thành mạng lưới liên hoàn. Từ trung tâm TP.HCM, từ các tỉnh, thành lân cận và từ quốc tế, mọi dòng khách đều có thể tiếp cận Cần Giờ nhanh chóng. Khi thời gian di chuyển rút ngắn, tần suất di chuyển tăng lên, lưu lượng khách cũng cao hơn và ổn định hơn. Cần Giờ sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên và điểm lưu trú chính của du lịch miền Nam.

40 triệu du khách mỗi năm: Con số quyết định giá trị tài sản

Tại các trung tâm du lịch toàn cầu, dòng khách chính là động lực thúc đẩy kinh tế và giá trị tài sản. Singapore mỗi năm đón khoảng 17 triệu du khách, mang về hơn 22 tỷ USD doanh thu. Dubai với khoảng 20 triệu lượt khách tạo ra gần 50 tỷ USD giá trị kinh tế.

Những con số này cho thấy nơi nào hội tụ dòng khách lớn, nơi đó sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới.

Câu chuyện tương tự đang dần mở ra tại Cần Giờ với khả năng đón hơn 40 triệu lượt khách/năm khi toàn bộ hệ sinh thái du lịch và hạ tầng được hoàn thiện.

Dòng khách ổn định sẽ tạo nền tảng cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu trú và giải trí phát triển mạnh mẽ. Khi đó, giá trị bất động sản gắn với khai thác kinh doanh cũng tăng theo.

Tại Vinhomes Green Paradise, những vị trí vừa nằm trên trục đón dòng khách tự nhiên, vừa hưởng lợi trực tiếp từ quá trình hoàn thiện hạ tầng sẽ có biên độ tăng trưởng vượt trội. Trong đó, nhà phố Boulevard Prime trên trục Tương Lai chính là những sản phẩm hội tụ trọn vẹn hai yếu tố này.

Nằm trên trục xương sống của siêu đô thị ESG++, nhà phố Boulevard Prime vừa đón trọn dòng du khách từ nội đô khi chỉ cách ga Depot tuyến Bến Thành - Cần Giờ 3 phút di chuyển, vừa là điểm “phải đi qua” của hàng chục triệu du khách từ Vũng Tàu qua tuyến đường vượt biển.

Bên cạnh đó, hàng chục tòa cao tầng và các tòa văn phòng xung quanh sẽ tạo nguồn khách thường xuyên ngay trong nội khu.

Về công năng khai thác, mỗi căn liền kề tại đây sở hữu tổng diện tích sàn khoảng 300m2, có thể linh hoạt ghép 2-3 căn để hình thành mini building quy mô 600-1.000m2, phù hợp với các thương hiệu lớn cần mặt bằng rộng và độ nhận diện cao.

Nhờ diện tích sử dụng lớn, thiết kế khoa học, trong một sản phẩm, nhà đầu tư có thể vận hành mô hình đa dịch vụ theo từng tầng: tầng trệt dành cho nhà hàng, coffee hay lounge; tầng hai phù hợp với spa hoặc clinic; tầng ba có thể khai thác văn phòng, studio hoặc homestay...

Bài toán dòng tiền kinh doanh được hoạch định ngay lúc này nếu nhà đầu tư biết tận dụng đòn bẩy tài chính từ chủ đầu tư. Hiện nhà phố Boulevard Prime đang được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng, cho khoản vay lên tới 80% giá trị tài sản. “Lá chắn tài chính” suốt 3 năm này giúp chủ sở hữu đứng ngoài mọi biến động lãi suất vĩ mô để tạo lập tài sản ngay từ giai đoạn đầu của siêu đô thị.

Các sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Xuân Green Paradise Tet Fest hay VnExpress Marathon Green Paradise là minh chứng cho thấy Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ từ một “ốc đảo” trở thành trung tâm kinh tế biển của TP.HCM.

Với quy mô 40 triệu du khách mỗi năm, bài toán không còn là “có khách hay không”, mà là “khai thác khách như thế nào”. Và những tài sản thực nằm đúng vị trí, đúng thời điểm như nhà phố Boulevard Prime sẽ hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng phát triển này.