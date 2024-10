Ra mắt “Ký sự người nuôi chó” của nhà báo Hoàng Hải Vân

“Ký sự người nuôi chó” dày gần 200 trang, nhà báo Hoàng Hải Vân kể lại hành trình nuôi dưỡng, đồng hành cùng đàn chó Phú Quốc để gây dựng nên môi trường sống thân thiện, thuận theo tự nhiên, từ đó độc giả có thể lắng nghe những câu chuyện bình dị nhưng sâu sắc, chứa đựng triết lý sống tích cực.

Tác giả Hoàng Hải Vân là nhà thơ, nhà báo kỳ cựu, nguyên Tổng thư ký tòa soạn báo Thanh niên. Cuộc sống của ông đã từng rất bình thường như bao người trước khi ông “va vào” giống chó Phú Quốc, được xem là một trong bốn quốc khuyển của Việt Nam.

Từ hai con chó Phú Quốc đầu tiên được tặng, ông gây dựng thành một đàn chó Phú Quốc cùng một hệ sinh thái thân thiện là cả một hành trình dài với rất nhiều trải nghiệm độc đáo - tất cả được tái hiện trong tác phẩm “Ký sự người nuôi chó”.

Nhà báo Hoàng Hải Vân, cho rằng: “Nếu bạn muốn là bạn của một con chó, hoặc là con chó phải “hạ mình” thành một con người hoặc là bạn phải “nâng mình” lên thành một con chó. Thành một con người thì phải chịu nhiều thị phi phiền não, nên tất nhiên con chó không có ý định đó, chỉ còn cách thứ hai. Con chó nghĩ đơn giản, khi nó thân thiện với bạn, nó nghĩ bạn là một con chó; khi nó trung thành với bạn, nó nghĩ bạn là con chó đầu đàn”.

Nhà thơ Thanh Thảo nhận xét về “Ký sự người nuôi chó”: “Người Việt viết về chó Việt, biểu dương những đức tính tuyệt vời của chó Việt để người đọc tự soi mình trong cách sống, trong đời sống. Học những cái hay cái đẹp dù từ người hay từ chó cũng đều có ích cho chúng ta. Cuối cùng, để sống cho ra người, sống tử tế nhân văn nhân ái”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tác giả của nhiều cuốn truyện viết về loài chó như “Tôi là Bêtô”, “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”, thì nhận thấy giữa ông và nhà báo Hoàng Hải Vân có nhiều điểm giống nhau khi hiểu về loài chó, dù thể loại tác phẩm hư cấu và phi hư cấu của hai ông khác nhau.

Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Hoàng Hải Vân viết: Nếu bạn muốn là bạn của một con chó, hoặc là con chó phải ‘hạ mình’ thành một con người hoặc là bạn phải ‘nâng mình’ lên thành một con chó. Con chó nghĩ đơn giản, khi nó thân thiện với bạn, nó nghĩ bạn là một con chó”. Khi đọc chỗ này, tôi lấy làm ngạc nhiên quá sức: “Ủa, sao ông này nghĩ giống hệt mình!”.

Trong cuốn “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”, tôi từng tâm đắc nhắc đến câu nói của nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng người Mỹ Martha Scott: “Nếu bạn đối xử với con chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó.” “Đối xử với bạn như một con chó” – tức là nó xem bạn là đồng loại, là kẻ đáng tin, là best friend của nó vậy”.

Đọc “Ký sự người nuôi chó” của Hoàng Hải Vân khiến Nguyễn Nhật Ánh đồng cảm: “Khi ta lớn lên rồi già đi, trí nhớ lắm khi bội bạc. Ta quên mất trước đó một phút ta định làm gì. Ta loay hoay đi tìm cặp kiếng vẫn nằm trên sống mũi. Ta bỏ quên chìa khóa xe trong ví, và bỏ quên ví trong tủ áo. Đàn ông hay bỏ quên thẻ căn cước ở quầy lễ tân khách sạn hay ở cửa hàng điện thoại di động, còn phụ nữ thì bỏ quên điện thoại trong tủ lạnh, thậm chí trong máy giặt. Chúng ta quên, quên và quên.

Nhưng kỳ diệu làm sao, ta luôn nhớ những con chó từng bầu bạn với ta. Khi tả những con chó, trước mắt tôi không có một con chó nào, nhưng hình ảnh chúng ăm ắp trong đầu tôi, không chỉ hình ảnh, mà cả tính cách lẫn thói quen của chúng nữa. Tôi nhìn thấy cái vẫy đuôi sung sướng của chúng, thấy ánh mắt long lanh chúng đang nhìn tôi. Thậm chí, tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng sủa vui mừng của chúng mỗi khi tôi đi xa về”.

Tại buổi ra mắt “Ký sự người nuôi chó”, nhà báo Hoàng Hải Vân cũng chia sẻ về tâm nguyện dành toàn bộ nhuận bút sách để góp phần chăm lo các cháu mồ côi do bão lũ tiếp tục đến trường. Đặc biệt, “Quỹ Chibooks kết nối yêu thương” cũng gửi tặng 1.142 cuốn sách (trị giá 102.428.000 đồng) cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do báo Thanh niên thực hiện để bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) gây ra. Đây là những tác phẩm thuộc Tủ sách Văn hóa Việt đã được Chibooks đầu tư gây dựng trong nhiều năm qua nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền của Việt Nam tới độc giả trong nước và quốc tế.