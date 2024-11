Ra mắt nền tảng học ngoại ngữ dành cho người Việt tương tác cùng AI

Với thông điệp An English Center In Your Pocket (Trung tâm tiếng Anh nhỏ gọn trong túi bạn) - FSEL có thể coi là bước đột phá, hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi trong hiệu quả học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung của hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam.

FSEL là nền tảng học tiếng Anh online được phát triển bởi Công ty CP Five-Star E-Learning, đơn vị thành viên của Tập đoàn Giáo dục Atlantic.

FSEL được nghiên cứu, định hướng và xây dựng bởi những chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực từ giáo dục đến công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới. Tại đây, toàn bộ chương trình đào tạo toàn diện và chất lượng của trung tâm Anh ngữ kết hợp với những ưu thế của nền tảng công nghệ được gói gọn, mang đến cho người học một sản phẩm vượt trội và khác biệt.

Với slogan “An English Center In Your Pocket” - FSEL hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tiếng Anh bỏ túi mà bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào cũng đều có thể học được. Khát vọng của FSEL là thu nhỏ khoảng cách tiếp cận cơ hội học tập đặc biệt là học ngoại ngữ của tất cả học sinh ở mọi vùng miền trên cả nước. Với FSEL, học sinh ở miền núi, nông thôn, con nhà nghèo, hay con nhà khá giả... đều được học Tiếng Anh bởi những người thầy quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng “5 sao” và lộ trình chuẩn Cambridge. FSEL đặt mục tiêu đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, phát triển bản thân và gặt hái thành công cũng như thực hiện mơ ước của mình.

FSEL chính thức bắt đầu hành trình kiến tạo vũ trụ học ngoại ngữ từ năm 2020. Sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển, FSEL triển khai trên toàn quốc với phiên bản hoàn hảo nhất cho người học không chỉ tại Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Theo ông Zach Pinson - Tổng Giám đốc của FSEL: FSEL là viết tắt của Five-Star E-Learning, trong đó 5 ngôi sao lần lượt là chương trình học, giáo viên, đánh giá hiệu quả, công nghệ và thiết kế.

“Chúng tôi muốn đưa tất cả những gì chất lượng nhất của một trung tâm đào tạo tiếng Anh chất lượng cao lên nền tảng online để mọi học sinh dễ dàng tiếp cận và được nâng cao trình độ tiếng Anh mà không cần phải mất thời gian đi lại”, ông Zach Pinson chia sẻ.

Nền tảng trực tuyến FSEL sử dụng giáo trình chuẩn Cambridge giúp học sinh phát triển 6 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng, Ngữ pháp có thể thay thế chương trình học tại trung tâm với chi phí chỉ 10.000 đồng/ngày. Các bài học của FSEL được thiết kế mang tính tương tác cao bao gồm 3 phần chính, gồm có: Bài giảng video tương tác 1:1 với giáo viên nước ngoài; Diễn đàn học tập tương tác 1:1 cùng AI; Bài tập về nhà.

Bên cạnh đó, FSEL tích hợp thêm những công nghệ tiên tiến như AI Chatbot, chấm chữa bằng AI giúp tăng hiệu quả học tập. Đặc biệt, nhằm tạo động lực và duy trì hứng thú cho người học, FSEL có hình thức tặng xu thưởng FSEL Coin, học sinh có thể tích lũy đổi thành quà tặng hay các vật phẩm hấp dẫn mang tính giải trí, giáo dục cao.

Tháng 4/2024, FSEL cũng đã vinh dự nhận giải Sao Khuê 2024 cho hạng mục “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc, nền tảng học ngoại ngữ FSEL đã được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định và đánh giá: FSEL là nền tảng công nghệ đáp ứng chất lượng để học sinh có thể học tập và đạt được mục tiêu tương đương như học tại trung tâm Anh ngữ thông thường.

Cụ thể, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá FSEL cung cấp một nền tảng học tập đa dạng và phong phú, đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi học thuật phù hợp với học sinh Việt Nam ở từng độ tuổi định hướng học, thi IELTS, du học và xin học bổng, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc học tiếng Anh tại nhà trường theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Bên cạnh đó, việc đưa hai chương trình Tiếng Anh học thuật (Academic English) và Luyện thi IELTS (IELTS Pathway) vào thực tế là điều rất cần thiết vì hai chương trình được xây dựng bài bản và công phu phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. FSEL phát huy được tối đa hiệu quả của lớp học tiếng Anh truyền thống và khắc phục được nhược điểm cá nhân hóa mà lớp học truyền thống khó đạt được như: thúc đẩy sự tham gia tích cực của người học xuyên suốt vào bài giảng, nâng cao năng lực và thói quen tự học của người sử dụng, hỗ trợ học sinh Việt Nam trên mọi vùng miền có cơ hội được học tiếng Anh bài bản, theo lộ trình với đội ngũ giáo viên nước ngoài chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Atlantic, nhà sáng lập nền tảng FSEL cho biết: “FSEL không phải là một phần mềm công nghệ chạy theo trend kiểu nhà nhà làm app, người người làm app mà FSEL tận dụng được thời thế của cuộc cách mạng công nghệ để tạo ra được một sản phẩm với chiếc hộp công nghệ hoàn hảo đựng viên kim cương quý là chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao, tưởng như chỉ có ở một trung tâm Anh ngữ đắt đỏ nào đó. FSEL giúp mọi học sinh được chạm vào viên kim cương này, dễ dàng thực hiện ước mơ học tập, xây dựng tương lai của mình...”.

Trong tương lai gần, FSEL sẽ tập trung cho ra mắt các chương trình tiếng Anh cho học sinh tiểu học, sinh viên Đại học để hoàn thiện lộ trình học tiếng Anh cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Đồng thời từ năm 2025, FSEL mở rộng đào tạo thêm các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh như tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức, Tây Ban Nha… đặc biệt là tiếng Việt, góp phần hiện thực hoá mục tiêu “Giáo dục Việt cho tương lai Việt” của tập đoàn Atlantic, bà Ngọc Lan chia sẻ thêm.