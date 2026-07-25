Rạng sáng 25/7, bão Noul vào Biển Đông, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noul giữ nguyên hướng di chuyển, tăng cường độ.
Dự báo trong đêm 24/7 - rạng sáng 25/7, bão đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Theo dự báo hiện tại, bão Noul vẫn chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Đến 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Tiếp đến 19 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Sau đó đến 7 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
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