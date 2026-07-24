Rivea Residences: Tối ưu thời gian di chuyển nhờ tọa độ kết nối trung tâm

(Ngày Nay) - Khi phần lớn nguồn cung căn hộ mới dịch chuyển ra ngoài Vành đai 3, khoảng cách đến trung tâm trở thành “khoản phí” âm thầm, được “thanh toán” bằng thời gian, sức khỏe và những phút giây bên gia đình. Trong bối cảnh ấy, các dự án cận lõi với hệ sinh thái hoàn chỉnh trở thành lựa chọn hiếm có giúp người thành đạt “mua lại thời gian” cho cuộc sống.

"Cơn khát" bất động sản nội đô và cái giá của việc dịch chuyển ra vùng ven

Trong nửa đầu năm 2026, bản đồ nguồn cung căn hộ Hà Nội tiếp tục phân hóa rõ nét theo không gian. Theo One Mount Group, trong quý II/2026, khu nội thành chỉ chiếm khoảng 22% nguồn cung mở bán mới, phần lớn sản phẩm tập trung tại khu Tây và các đại đô thị ở Văn Giang, nơi còn quỹ đất để phát triển dự án quy mô lớn. Cơ cấu này càng cho thấy nguồn cung mới tại nội đô, đặc biệt ở những vị trí tiệm cận lõi lịch sử và hệ tiện ích lâu đời của Hà Nội, đang trở nên ngày một khan hiếm.

Vùng ven Hà Nội đang hình thành những cực phát triển mới, góp phần giãn mật độ và tái cấu trúc không gian Thủ đô. Tuy nhiên, với những gia đình vẫn duy trì công việc, học tập và phần lớn hoạt động thường nhật trong khu vực nội đô, khoảng cách có thể trở thành một “khoản phí” không xuất hiện trên bảng giá căn hộ nhưng phải chi trả mỗi ngày.

Giả sử mỗi ngày mất khoảng một giờ để đi làm và một giờ trở về giữa dòng xe tan tầm, một người có thể tiêu hao gần 500 giờ mỗi năm trên đường - tương đương hơn 20 ngày trọn vẹn, chưa kể khoản tiền dành cho nhiên liệu, hao mòn phương tiện và sự mệt mỏi tích lũy sau những hành trình kéo dài. Qua nhiều năm, khoảng cách không đơn thuần làm dài thêm quãng đường mà còn âm thầm rút ngắn phần thời gian chất lượng dành cho bản thân và những người thân yêu.

Thực tế này khiến việc sống tại khu vực trung tâm, thuận tiện kết nối đến các tiện ích thiết yếu và hệ thống hạ tầng giáo dục, y tế, thương mại… trở thành niềm mong mỏi của cộng đồng cư dân hiện đại tại Hà Nội khi kiếm tìm tọa độ an cư mới cho gia đình.

Trong bối cảnh đó, trên quỹ đất “vàng” tiệm cận lõi di sản Thủ đô và kết nối với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được quy hoạch, Rivea Residences do MEYGROUP phát triển là một trong số ít dự án bổ sung nguồn cung mới cho thị trường nội đô, với 618 căn hộ hạng sang.

Rivea Residences - Tâm điểm kết nối đa tầng cho cuộc sống trọn vẹn

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, tọa độ tiếp giáp giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Rivea Residences hiện diện trong cấu trúc trung tâm mở rộng của Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể kết nối tới Hồ Hoàn Kiếm trong khoảng 9 phút; tiếp cận các trường đại học trọng điểm, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong khoảng 10 phút. Bên cạnh đó, dự án còn kề cận Công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng khoảng 15ha và nằm trong vùng cảnh quan kết nối sông Hồng, mang đến điểm cộng lớn về tầm view thoáng, môi trường sống sinh thái, trong lành.

Lợi thế vị trí được mở rộng bởi mạng lưới hạ tầng đa hướng. Vành đai 2 và trục Minh Khai - Vĩnh Tuy giúp cư dân thuận tiện di chuyển vào khu vực trung tâm; tuyến đường quy hoạch rộng 21,5m tăng cường liên kết giữa Vĩnh Hưng, Nam Dư và Lĩnh Nam. Ở phạm vi rộng hơn, các tuyến vành đai cùng mạng lưới cầu qua sông Hồng đang từng bước hoàn thiện kết nối về phía Đông và phía Nam thành phố. Thay vì phụ thuộc vào một hành trình duy nhất, cư dân có thể linh hoạt lựa chọn lộ trình phù hợp với nhu cầu làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe hay gặp gỡ, giao thương.

Không chỉ tối ưu di chuyển, Rivea Residences còn giải bài toán “mua lại thời gian” bằng hệ sinh thái "all in one". Với trường Meyschool Đoàn Thị Điểm nằm trọn trong nội khu, hành trình đến trường của các con trở nên an toàn, nhanh chóng, giúp cha mẹ thảnh thơi hơn mỗi ngày. Kết hợp cùng tổ hợp thương mại cao cấp Rivea Quarter kế cận, cư dân dễ dàng tận hưởng trọn vẹn chuỗi trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí đắt giá mà không cần đi đâu xa.

Cùng với đó, hơn 50 tiện ích được tổ chức trên nhiều tầng không gian, hình thành hệ sinh thái phục vụ đa dạng nhu cầu sống. Thư viện và khu co-working mang đến không gian học tập, làm việc gần nhà; bể bơi bốn mùa dài 50m, phòng golf 3D và các khu vận động đáp ứng nhu cầu rèn luyện; rạp chiếu phim riêng, khu vui chơi trẻ em cùng hệ thống vườn chủ đề mở rộng trải nghiệm thư giãn và gắn kết cho cả gia đình.

Bốn tầng hầm với tỷ lệ chỗ đỗ ô tô trên 1:1 so với số lượng căn hộ cũng là lợi thế thiết thực, trong bối cảnh chỗ đỗ xe ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của cư dân nội đô.

Với vị trí “vàng” kế cận lõi trung tâm Thủ đô, hạ tầng đa hướng và hệ tiện ích đa tầng, Rivea Residences giúp thu hẹp quãng đường, giảm hao tổn thời gian và đưa những nhu cầu thiết yếu của đời sống về gần hơn. Khi khoảng cách không còn là một “khoản phí” phải thanh toán mỗi ngày, quỹ thời gian được trả lại để chủ nhân tận hưởng cuộc sống và hiện diện trọn vẹn hơn bên gia đình. Đó cũng là thước đo mới của một tọa độ sống giá trị giữa đô thị hiện đại.

Không chỉ định hình một chuẩn sống mới tiện nghi, cân bằng giữa tọa độ trung tâm, căn hộ tại Rivea Residences còn khẳng định vị thế một tài sản sinh lời, một tích sản thừa kế có khả năng bảo toàn giá trị bền vững, trước những biến động thị trường và bối cảnh tái quy hoạch mạnh mẽ của Thủ đô.