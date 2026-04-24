Robot AI đánh bại các tay vợt bóng bàn chuyên nghiệp

(Ngày Nay) - Trong bài đăng trên tạp chí Nature ngày 23/4, đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) của tập đoàn Sony (Sony AI) cho biết sau những tiến bộ trong việc chạy marathon hay đấm bốc, robot giờ đây đã có thể đánh bại các vận động viên (VĐV) bóng bàn chuyên nghiệp.

Theo bài viết, một nhóm chuyên gia từ tập đoàn công nghệ Nhật Bản đã chế tạo thành công cánh tay robot tích hợp AI có khả năng nhận biết, phản ứng cũng như đáp trả những cú giao bóng có tốc độ và độ xoáy cực cao của các VĐV chuyên nghiệp.

Robot này có tên gọi là Ace, dù sở hữu ngoại hình khá cồng kềnh với kích thước tương đương một chiếc bàn bóng bàn, nhưng thiết bị này có khả năng đưa ra quyết định trong tích tắc và thực hiện các chuyển động linh hoạt với lực đánh mạnh mẽ.

Trong các thử nghiệm thực tế, Ace đã đối đầu với 5 tay vợt thuộc nhóm tinh anh và 2 VĐV chuyên nghiệp. Kết quả cho thấy cánh tay robot này đã chiến thắng 3 trên tổng số 5 trận đấu với nhóm tay vợt thứ hạng cao, trong khi các trận đấu còn lại cũng diễn ra ở thế trận vô cùng kịch tính.

Đáng chú ý, Sony AI cho biết hiệu suất của Ace vẫn tiếp tục được cải thiện sau khi báo cáo khoa học được gửi đi. Trong các trận đấu gần đây, robot này đã bắt đầu giành chiến thắng trước cả các vận động viên chuyên nghiệp nhờ tốc độ ra đòn nhanh hơn, lối đánh áp sát đầy quyết liệt và khả năng duy trì các chuỗi bóng bền ở tốc độ cao.

Đại diện Sony AI nhấn mạnh các thế hệ robot chơi bóng bàn trước đây thường chỉ dừng lại ở mức độ phong trào và không thể vượt qua trình độ nghiệp dư. Việc giải quyết bài toán đòi hỏi khả năng cảm biến và điều khiển theo thời gian thực ở mức độ đặc biệt này sẽ đặt nền móng cho các hệ thống AI hoạt động an toàn, tin cậy trong các môi trường vật lý biến động, từ các bối cảnh yêu cầu độ an toàn nghiêm ngặt đến các lĩnh vực tương tác trực tiếp.

Tiến sĩ Peter Stone, Nhà khoa học trưởng tại Sony AI, khẳng định thành tựu này sẽ mở ra cánh cửa cho một thế hệ ứng dụng thực tế hoàn toàn mới trong đời sống, vốn là những lĩnh vực mà máy móc trước đây chưa bao giờ có thể chạm tới trình độ của con người.