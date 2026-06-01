Giới doanh nghiệp "chùn bước" trước chi phí AI tăng vọt sau thời kỳ bùng nổ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chi phí vận hành ngày càng đắt đỏ đang buộc các doanh nghiệp trên toàn cầu phải đánh giá lại chiến lược ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Kỷ nguyên "AI giá rẻ" do các nhà đầu tư trợ giá đang dần khép lại, nhường chỗ cho áp lực tối ưu hóa chi phí khốc liệt.

Sau khi ChatGPT tạo nên cơn sốt toàn cầu, các công ty AI từng áp dụng chiến lược quen thuộc của thung lũng Silicon là đưa ra mức giá chạm đáy để thâu tóm khách hàng. Ông Kevin Simback từ vườn ươm khởi nghiệp Delphi Labs gọi đây là thời kỳ "trí tuệ được trợ giá", khi các nhà đầu tư chấp nhận gánh chi phí để doanh nghiệp có thể tiếp cận AI với mức giá rẻ mạt.

Tuy nhiên, "gió đã đổi chiều". Giới chuyên gia cảnh báo các "ông lớn" AI giờ đây bắt buộc phải chứng minh bài toán lợi nhuận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai công ty dẫn đầu thị trường là OpenAI và Anthropic đang ráo riết chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cuối năm nay.

Chi phí đang tăng đồng loạt trên mọi mặt, trong đó nguyên nhân lớn nhất đến từ sự trỗi dậy của các tác nhân AI. Khác với chatbot thông thường chỉ chuyên trả lời câu hỏi, tác nhân AI có khả năng trực tiếp thực thi nhiệm vụ như đặt lịch hẹn, viết mã lập trình hay quản lý dữ liệu. Một tác vụ phức tạp có thể kích hoạt hàng chục tác nhân hoạt động cùng lúc, tiêu tốn lượng "token", đơn vị tính phí của các mô hình AI, cao gấp hàng chục lần so với một tin nhắn thông thường.

Tình trạng khan hiếm chip và thiếu hụt trung tâm dữ liệu cũng khiến bài toán chi phí trở nên trầm trọng hơn. Ông Mark Barton từ công ty tư vấn công nghệ Omniux cho biết trong giới lập trình, chi phí sử dụng AI đã tăng theo cấp số nhân.

Đáng chú ý, tâm lý "cuồng" công nghệ đã dẫn đến hiện tượng lạm dụng AI, hay còn gọi là "tối đa hóa token". Chuyên gia phân tích Jack Gold từ J.Gold Associates chỉ ra một thực tế rằng ở nhiều trường hợp, doanh nghiệp lạm dụng AI đến mức chi phí mua token chỉ trong một hoặc hai tháng đã vượt qua cả chi phí trả lương cho nhân viên con người.

Trước áp lực tài chính, nhiều tập đoàn đã phải thay đổi chính sách. Theo tờ Wall Street Journal, Giám đốc Công nghệ Meta Andrew Bosworth mới đây đã gửi bản ghi nhớ yêu cầu nhân viên không sử dụng các công cụ AI chỉ vì mục đích dùng cho có, một sự đảo chiều so với chính sách khuyến khích dùng tối đa token để tăng năng suất hồi đầu năm. Tuần này, Giám đốc Vận hành Uber thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI hiện chưa mang lại bất kỳ sự cải thiện năng suất rõ rệt nào.

Để cắt giảm chi phí, một số công ty chuyển sang mô hình AI mã nguồn mở miễn phí, dù không mạnh bằng ChatGPT hay Claude của Anthropic, nhưng vẫn đủ dùng cho nhiều tác vụ thông thường. Số khác lựa chọn các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt cho từng lĩnh vực như bất động sản hay tài chính, thay vì các mô hình đa năng khổng lồ. Một cách khác là chia nhỏ tác vụ AI thành nhiều bước, giao từng phần cho mô hình rẻ nhất có thể xử lý được.

Ông Adrian Balfour từ công ty tư vấn Enverso cho hay một mô hình nguyên khối khổng lồ có giá 15 USD cho mỗi triệu token, nhưng có thể kéo xuống chỉ còn 5 xu nếu dùng mô hình thu nhỏ.

Xu hướng này cho thấy AI đang dần trở thành một loại hàng hóa thông thường, nơi việc tìm kiếm một mô hình "đúng giá, đúng việc" quan trọng hơn việc chạy đua theo những cái tên đình đám nhất. Dù vậy, các chuyên gia tin rằng các mô hình cao cấp sẽ không mất đi chỗ đứng.

Ông John Belton, Giám đốc danh mục đầu tư tại Gabelli Funds khẳng định: "Nhóm người dùng am hiểu công nghệ nhất sẽ luôn sẵn sàng trả tiền cho những sản phẩm tinh hoa nhất. Chiếc bánh thị trường vẫn đang tiếp tục phình to".

PV
Doanh nghiệp AI ứng dụng AI AI trí tuệ nhân tạo chi phí ChatGPT

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Rapper Mason Nguyễn
Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc
(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.
Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.