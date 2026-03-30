Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp “siêu thao tác” chuẩn xác

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép phẫu thuật thay khớp bằng Robot trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới CUVIS-Joint chủ động hoàn toàn với độ chuẩn xác vượt trội, gia tăng hiệu quả, an toàn cho người bệnh.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, CUVIS-Joint là hệ thống Robot chủ động hoàn toàn thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt.

Robot CUVIS-Joint hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch trước mổ và trong mổ, đảm bảo các thao tác “siêu chính xác”, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù có tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện hoàn hảo. Robot cũng hơn hẳn con người ở khả năng “siêu chống rung” khi thực hiện các thao tác tinh vi, giảm tối đa nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật. Do đó, bác sĩ giỏi sẽ được “giải phóng sức lao động chân tay”, từ đó có thể tập trung trí tuệ, sức lực vào các vấn đề chuyên môn, đưa ra quyết định và chỉ đạo, giám sát Robot.

Với phẫu thuật thay khớp truyền thống, việc xác định và cắt xương không chính xác sẽ làm ảnh hưởng tới độ sâu, độ mịn của mặt lát cắt xương, góc cắt xương và góc xoay, tổn thương mô mềm hoặc sai lệch trong thao tác đặt khớp nhân tạo (implant)… Điều này dẫn đến các nguy cơ sau phẫu thuật như trật khớp (trong thay khớp háng) hay lệch trục chi, lỏng gối, đặt khớp sai vị trí hoặc không tương thích hoàn toàn giữa bề mặt xương và khớp nhân tạo (trong thay khớp gối), nguy cơ tái phẫu thuật cao hơn.

Trong khi đó, Robot AI CUVIS-Joint giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “đo ni đóng giày” cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên. Khác với các hệ thống robot bán chủ động hay navigation trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện các lát cắt xương bằng cánh tay Robot 6 trục theo đúng kế hoạch đã được tinh chỉnh bởi bác sĩ trước đó. Khi tiến hành cắt xương, Robot thực hiện các lát cắt với độ chính xác đến từng milimet - sự chính xác mà tay người khó lòng đạt được, tránh các nguy cơ do bác sĩ run tay, yếu tay, cắt xương quá mức và tạo bề mặt cắt mịn, ngay cả trong phẫu trường hẹp.

Cùng với tính năng chủ động trong nhiều công đoạn và thao tác, Robot CUVIS-Joint sở hữu nền tảng mở (Open Platform), cho phép tương thích với hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Ấn Độ… và có thể mở rộng hơn. Bác sĩ không bị phụ thuộc vào một hãng khớp nhân tạo cố định, từ đó có thể lựa chọn cấu trúc, kích thước và vật liệu khớp phù hợp nhất với giải phẫu, bệnh lý và điều kiện kinh tế của từng người bệnh, tiết kiệm chi phí.

Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật thay khớp, tỷ lệ thành công cao vượt trội. “Robot CUVIS-Joint không mâu thuẫn với các kỹ thuật mổ hiện tại vốn đã rất tân tiến tại Bệnh viện Tâm Anh trong nhiều năm qua, mà càng giúp nâng cao độ chính xác, công suất mổ và hiệu quả vượt trội cho người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa biến chứng”, bác sĩ Tuấn nói.

Ngay sau khi được Sở Y tế TP.HCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật gần 20 ca thay khớp bằng Robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, người bệnh ít đau, xuất viện sớm hơn, khôi phục trục chi tối ưu, cải thiện biên độ vận động như duỗi - gập khớp tự nhiên, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Như trường hợp bà Hồng, 64 tuổi, thoái hóa khớp gối hơn 10 năm, đau đớn nhiều và sinh hoạt ngày càng hạn chế. Có những thời điểm, bà phải uống thuốc giảm đau 2 lần/ngày kéo dài. Kết quả chụp X-quang ghi nhận bà Hồng thoái hóa khớp gối giai đoạn 4, trục chi biến dạng nhiều. Bác sĩ chỉ định thay khớp gối cho bà Hồng bằng Robot AI CUVIS-Joint, lập kế hoạch trước mổ chi tiết, định vị chính xác cấu trúc giải phẫu khớp tự nhiên, vị trí cắt xương, vị trí đặt khớp nhân tạo… “ăn khớp” hoàn hảo vào xương đùi và xương chày của người bệnh. Ngày thứ 2 sau mổ, bà Hồng gần như không còn đau và bắt đầu tập đi lại.



Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết Robot AI thay khớp nhân tạo là thiết bị công nghệ tiếp theo mà Tâm Anh mang về cho Việt Nam với mục tiêu đưa những công nghệ, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu thế giới về Việt Nam để không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn cả du khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh ngày càng đông hơn.