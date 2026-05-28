Hà Nội nắng nóng dịp thi vào lớp 10, nhiệt độ cao nhất 36 độ C

Nhận định về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026 (trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30/5 và 31/5), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp này chủ yếu không mưa, ngày nắng, nền nhiệt dao động từ 27-36 độ C.

Duy trì ngủ đủ, ổn định tâm lý sỹ tử tham gia kỳ thi

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 29/5 không mưa, trời nắng; từ 12-17 giờ có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 27-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 29-33 độ C.

Ngày 30/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 28-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 30-34 độ C.

Ngày 31/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 31-35 độ C.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng, riêng chiều trời nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-34 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-36 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các sỹ tử tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các sỹ tử không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng. Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Sỹ tử nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, càphê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cùng với đó, sỹ tử cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi. Các sỹ tử nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.

Ngoài ra, gia đình có sỹ tử tham gia cuộc thi nên sử dụng điều hòa đúng cách với mức nhiệt phù hợp ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể các sỹ tử khi ngủ.