Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu dàn Robot AI hiện đại trong Triển lãm tại Nhà quốc hội

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật tại tòa nhà Quốc hội sáng 16/9, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vinh dự giới thiệu “bộ ba siêu Robot AI” và nhiều công nghệ y tế cao cấp.

Triển lãm của Bộ Y tế với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân” chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt là nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại buổi giới thiệu, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh toàn quốc mạnh dạn đầu tư, đưa về Việt Nam phục vụ người dân.

Nội bật có Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, xuất xứ Mỹ, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng... Công nghệ Robot sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, giúp bác sĩ thao tác chính xác vượt trội, hạn chế tối đa xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.

Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, siêu robot hiện đại này có mặt duy nhất tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, Robot AI Modus V Synaptive hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật thành công ngoạn mục hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống… với hiệu quả vượt trội.

Một robot AI khác được Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno ứng dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn. Do đó, robot này đặc biệt hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 cho kết quả chụp hơn 100 nghìn lát cắt, độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 milimet, khả năng chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây. Siêu máy đồng thời ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, chẩn đoán, phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể. Công nghệ đặc biệt hạn chế liều tia X, có thể chụp với trẻ em và người có bệnh nền phức tạp.

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm việc ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thực tiễn cho người bệnh ngay trong nước. Lãnh đạo cấp cao chỉ đạo Bệnh viện Tâm Anh không ngừng nỗ lực, đầu tư phát triển công nghệ y tế tiệm cận thế giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. “Máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, như một luồng gió mới cho ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng. Cùng với các Nghị quyết mới sâu rộng ở nhiều lĩnh vực nhằm tạo đà cho Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình như Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; trong dòng chảy ấy, Nghị quyết 72-NQ/TW về y tế góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài, dấn thân, góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nhân lực. Nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình”.