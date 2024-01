Rộn ràng ngày hội cún cưng tại Nam Phi

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như cuộc thi dành cho các chú cún, phiên chợ với những sản phẩm dành cho những người bạn lông xù và khu vận động vui chơi ngoài trời hoàn toàn miễn phí cho cún cưng.

Tại Pretoria, từ buổi sáng, hàng chục chú cún, với nhiều giống chó được yêu thích tại Nam Phi như chó sục Yorkshire, chó sục Jack Russell, Dachshund, hay các chú chó to hơn như Labrado Retriever, Golden Retriever, Dobermann… được chủ nhân đưa về Công viên Loftus tham gia ngày hội. Tại đây, các chú cún được tỏa sáng, tham gia vào những cuộc thi “sắc đẹp” và “tài năng” để giành được những phần quà từ các nhà tài trợ như thức ăn, quần áo, phụ kiện, đồ chơi, khóa huấn luyện…

Các chú cún tham gia tranh tài ở những hạng mục bao gồm chú cún đẹp trai nhất, cô cún đáng yêu nhất, chú chó lớn tuổi (trên 7 tuổi) phong độ nhất, cún con (dưới 1 tuổi) dễ thương nhất. Đặc biệt, chủ nhân của những chú cún cũng có thể tham gia cuộc thi bầu chọn gia đình cún tuyệt vời nhất hoặc người dậy cún ngoan nhất. Đây là dịp để những người chủ có cơ hội kể về cún cưng của mình với các đặc điểm, sở thích, sở trường của riêng từng chú cún.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, chị Nicole, một người chủ của hai chú cún đến từ khu vực Centurion cho biết: “Tôi mong có nhiều sự kiện kiểu này vì các chú cún của chúng tôi luôn thích ở gần những chú chó và người khác. Chúng thích giao lưu và thật tuyệt khi đưa chúng đến giao lưu với những chú cún khác. Các chú cún của chúng tôi hôm nay rất phấn khích và vui vẻ. Chúng tôi thích nuôi chó, dù chúng cũng khiến chúng tôi bận rộn”.

Sự kiện cũng là nơi hội tụ những nhà cung cấp sản phẩm cho thú cưng, nơi họ có thể giới thiệu các sản phẩm độc đáo, thân thiện với vật nuôi, đồ ăn ngon và phụ kiện thời trang. Đây cũng là nơi các chú cún có cơ hội thể hiện kỹ năng nhanh nhẹn trong khóa học được thiết kế đặc biệt. Các trạm cứu hộ chó cũng mang đến cơ hội cho người tham quan nhận nuôi những chú chó bị bỏ rơi.

Chị Talitha, đại diện Ban tổ chức đến từ trường huấn luyện chó Best Friends, cho biết: “Tôi nghĩ Nam Phi khá may mắn khi được thiên nhiên ưu đãi để có được thời tiết và khí hậu tốt cho việc nuôi chó. Bạn biết đấy, hầu hết các năm đều có khí hậu ấm áp. Khí hậu này rất thích hợp để dắt chó đi dạo. Các gia đình ở Nam Phi cũng có không gian và môi trường để có thể nuôi thú cưng. Có rất nhiều công viên dành cho chó. Tôi nghĩ chúng tôi, những người yêu chó rất may mắn vì được sống ở Nam Phi”.