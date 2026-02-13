Sáng tạo vô tận với nguyên liệu vùng cao

(Ngày Nay) - Với đầu bếp người Đức Oliver Mette, nguồn cảm hứng bất tận với ông chính là nguồn nguyên liệu địa phương mộc mạc. Nguyên liệu vùng cao Việt Nam được biến tấu thành những món ăn say lòng người trên nhiều bàn tiệc quốc tế.

Với đầu bếp người Đức Oliver Mette, nguồn cảm hứng bất tận với ông chính là nguồn nguyên liệu địa phương mộc mạc. Nguyên liệu vùng cao Việt Nam được biến tấu thành những món ăn say lòng người trên nhiều bàn tiệc quốc tế.

Trong ngành ẩm thực cao cấp, nơi mỗi món ăn là một câu chuyện giao thoa văn hóa, đầu bếp Oliver Mette nổi bật như một nghệ sĩ tài hoa. Với kinh nghiệm hơn 20 năm tại nhiều nhà hàng danh tiếng châu Âu, Maldives đến Việt Nam, ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó nổi bật là Michelin Selection 2015 - 2018, Best Swiss Award, đề cử Rising Star 2017 và đặc biệt mới đây, ông đã được trao tặng danh hiệu “Chef of the Year 2025” từ Gourmet Vietnam Awards.

Dù có điều kiện sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia, vị đầu bếp người Đức này vẫn dành tình cảm đặc biệt với Việt Nam, và lựa chọn gắn bó với thành phố Sa Pa (Lào Cai) làm điểm dừng chân.

“Tôi luôn sống hết mình với công việc của một đầu bếp, và coi ẩm thực châu Á như một vùng đất rộng lớn để tìm tòi và học hỏi, nơi có vô vàn những điều thú vị để khám phá và thử nghiệm”, ông Oliver Mette, hiện là Giám đốc Ẩm thực tại Hotel de la Coupole – Mgallery Sa Pa chia sẻ.

Trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật bếp núc trong suốt hai thập kỷ vừa qua, ông luôn theo đuổi một triết lý giản dị: lấy môi trường nấu nướng làm nguồn cảm hứng, luôn ưu tiên hướng về yếu tố địa phương và tái hiện ẩm thực Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật Pháp chuẩn mực qua một lăng kính mới mẻ. Triết lý này không dừng ở một khẩu hiệu đơn thuần, mà được thể hiện rõ nét trong các sáng tạo ẩm thực của đầu bếp Oliver Mette. Ông không chọn đi theo những lối mòn truyền thống trong ẩm thực fine-dining như sử dụng thuần tuý nguyên liệu cao cấp, hay kết hợp trải nghiệm đa giác quan cho món ăn. Thay vào đó, vị đầu bếp người Đức đặc biệt ưu tiên lựa chọn nguồn nguyên liệu trực tiếp tại địa phương theo phong cách riêng.

“Tôi luôn tập trung sử dụng các nguyên liệu mang bản sắc tại chính địa phương mà mình được tiếp cận trực tiếp, thấu hiểu câu chuyện văn hóa ẩn sau chúng, và coi môi trường ấy như một nguồn cảm hứng bất tận. Chính vì vậy, tôi không chỉ tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu cao cấp kết hợp với nước sốt, mà còn chú trọng làm mới các nguyên liệu đặc sản theo hướng hiện đại và sáng tạo. Tôi luôn cảm thấy bản thân cần tìm kiếm con đường riêng của mình trong ẩm thực, và chính tinh thần ấy tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo cùng niềm đam mê trong tôi”, vị đầu bếp của năm cho biết.

Điều này đặc biệt rõ nét trong phong cách ẩm thức của đầu bếp Oliver, khi ông thường xuyên chủ động sáng tạo các nguyên liệu truyền thống từ vùng cao Tây Bắc. Trong mỗi món ăn, người đầu bếp này sẽ “biến tấu” những thứ thường bị định kiến là "gia vị dân dã”, trở thành điểm nhấn đầy mới lạ. “Tôi yêu thích việc nâng tầm những nguyên liệu mộc mạc, đôi khi bị xem nhẹ trong ẩm thực cao cấp, thông qua kỹ thuật chế biến cũng như những câu chuyện kể đằng sau đó”, ông giải thích.

Một ví dụ điển hình trong thực đơn của Hotel de la Coupole, đầu bếp này đã biến ngô, loại lương thực cơ bản của đồng bào dân tộc, trở thành món bánh ngô ngàn lớp (Corn Mille-feuille) đặc sắc. Hơn cả một món ăn, có lẽ đó chính là sự kết tinh từ công sức của người nông dân trên nương rẫy cùng kỹ nghệ làm bánh đương đại đậm chất Pháp.

Không dừng lại ở đó, món gà đen bản địa, một biểu tượng của ẩm thực vùng núi phía Bắc, cũng được tái hiện với một diện mạo rất mới trong căn bếp của Oliver Mette. Vị đầu bếp này đã sử dụng kỹ thuật Pháp cổ điển, biến nguồn nguyên liệu truyền thống này trở nên hấp dẫn hơn trong hình hài của những chiếc bánh Tartlet đầy tinh tế. “Tôi tin rằng những món ăn này không chỉ ngon miệng, mà còn là cách thức để hỗ trợ cộng đồng, giúp nguyên liệu Việt Nam tỏa sáng và được thế giới nhắc đến nhiều hơn”, ông Oliver nhấn mạnh.

Có thể thấy, hành trình sáng tạo ẩm thực mà vị đầu bếp của năm theo đuổi không chỉ dừng lại ở câu chuyện nấu nướng đơn thuần, mà qua đó ông còn kể những câu chuyện hấp dẫn về đất nước, về con người, biến mỗi món ăn thành cầu nối văn hóa. Sự sáng tạo này xuất phát từ chính tình yêu sâu sắc của người đầu bếp này với Việt Nam, một đất nước mà ông coi là nơi để không ngừng khám phá, nơi mỗi nguyên liệu đều chứa đựng chiều sâu văn hóa và tiềm năng vô hạn.

Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, Đầu bếp Oliver Mette không hề bị giới hạn nguyên liệu ở ở thung lũng mờ sương phía Bắc, hay từ một vùng đất nhất định. Ông liên tục khám phá và thử nghiệm sản vật từ khắp mọi vùng miền trên đất nước, tạo nên menu cao cấp phản ánh sự đa dạng phong phú của ẩm thực Việt.

“Tôi vẫn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đội ngũ của mình trong việc nghiên cứu, đưa vào sử dụng nguyên liệu từ nhiều vùng khác nhau bên ngoài Sa Pa. Có thể kể đến như tôm hùm từ Nha Trang, thịt lợn đen xông khói, bơ mắc khén trong các món ăn như river Prawn Ravioli, Pasta with Black Pork Bacon, hay Crispy Corn Rolls”, ông cho biết.

Quá trình này không chỉ mang lại hương vị mới mẻ mà còn mở ra những khám phá văn hóa sâu sắc. "Quá trình làm việc với những nguyên liệu vùng miền đã mang đến cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn về nền văn hóa ẩm thực đa dạng của Việt Nam. Sự đa dạng ấy chính là sức mạnh, giúp ẩm thực Việt Nam không ngừng tiến hóa”, ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn chuyên môn, đầu bếp Oliver Mette đánh giá cao vị thế hiện tại của nguyên liệu Việt Nam trên bản đồ ẩm thực cao cấp toàn cầu. “Việt Nam đã giữ vị trí vững chắc, đặc biệt là hải sản với chất lượng tuyệt vời và ngày càng được quốc tế công nhận. Sự đa dạng các loại thảo mộc của Việt Nam vẫn luôn khiến tôi ấn tượng bởi chiều sâu và độ tươi mới, chất lượng thịt lợn địa phương cũng rất tốt”, vị đầu bếp này khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện, như duy trì nguồn thịt bò địa phương chất lượng một cách ổn định. “Khi chất lượng nguyên liệu tiếp tục được nâng cao, và các đầu bếp chú trọng hơn vào kỹ thuật chế biến cùng cách trình bày sáng tạo, ẩm thực Việt Nam sẽ ngày càng được ghi nhận rộng rãi hơn, không chỉ nhờ hương vị truyền thống mà còn bởi sự tinh tế và mới mẻ trong cách thể hiện”, đầu bếp Oliver nhấn mạnh.

Sự hợp tác với các đầu bếp quốc tế cũng là yếu tố quan trọng trong hành trình sáng tạo ẩm thực của vị đầu bếp người Đức. Tại không gian ẩm thực mà ông quản lý, mỗi năm thường xuyên có những buổi kết hợp giữa các đầu bếp danh tiếng thế giới. Giám đốc Ẩm thực tại Hotel de la Coupole Sa Pa: “Khi hợp tác trong các buổi giao lưu ẩm thực, chúng tôi tìm kiếm sự đồng điệu nằm trong những giá trị chung: sự cởi mở, tò mò và sự tôn trọng nguyên liệu địa phương. Những buổi hợp tác thường mang lại bất ngờ, như sự ngạc nhiên trước chất lượng cá tầm và thảo mộc vùng núi, thúc đẩy sự phát triển của những món ăn mới từ nguyên liệu địa phương”.

Với danh hiệu Chef of the Year 2025, đầu bếp Oliver Mette coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến. Ông mong muốn tiếp tục sáng tạo, thử nghiệm và nâng tầm ẩm thực cao cấp, đồng thời đào tạo và đồng hành cùng thế hệ đầu bếp trẻ tài năng tại Việt Nam. “Ẩm thực Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý lớn hơn từ các giải thưởng uy tín quốc tế, đồng thời nâng tầm vị thế trên bản đồ toàn cầu qua chất lượng món ăn, những câu chuyện được kể phía sau cùng trải nghiệm ẩm thực khó quên”, ông nhận định.