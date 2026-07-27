Sắp khởi động Chiến dịch TinAI? ứng phó làn sóng tin giả

(Ngày Nay) - Ngày 31/7, Chiến dịch TinAI? sẽ khởi động tại Hà Nội nhằm nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, phòng, chống tin giả, deepfake và lan tỏa thông điệp "Kiểm trước tin sau" trong cộng đồng.

Sáng 27/7, thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, Chiến dịch "TinAI?" sẽ chính thức được khởi động vào ngày 31/7 tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin và lan tỏa văn hóa chia sẻ thông tin có trách nhiệm trong bối cảnh tin giả, nội dung giả mạo và công nghệ deepfake ngày càng gia tăng.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số phát động, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo Ban Tổ chức, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang làm thay đổi cách con người tạo ra, tiếp cận và lan truyền thông tin. Bên cạnh những lợi ích đối với sáng tạo và phát triển kinh tế số, AI cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện tin giả, nội dung giả mạo, deepfake và các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Trong bối cảnh đó, việc trang bị cho người dân kỹ năng nhận diện, đánh giá và kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

Khác với nhiều hoạt động truyền thông chỉ tập trung vào nhận diện tin giả, Chiến dịch TinAI? hướng tới mục tiêu hình thành phản xạ kiểm chứng cho mỗi người sử dụng Internet.

Với thông điệp "Kiểm trước tin sau", chiến dịch khuyến khích người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu và cân nhắc trước khi tin tưởng hoặc lan truyền bất kỳ nội dung nào trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ lễ khởi động sẽ diễn ra tọa đàm với chủ đề "Xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI", quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng số, chuyên gia, nhà khoa học và nhà sáng tạo nội dung.

Tọa đàm sẽ tập trung trao đổi về những thay đổi của môi trường thông tin trong thời đại AI, nguy cơ từ các nội dung giả mạo, deepfake và các hình thức thao túng thông tin, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin cho cộng đồng.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về vai trò của công nghệ, báo chí, nền tảng số và nhà sáng tạo nội dung trong việc xây dựng hệ sinh thái thông tin minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Cũng tại sự kiện, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt bản tin "Thật giả kiểm chứng", được phối hợp thực hiện cùng Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an.

Dự kiến phát sóng hằng ngày vào khung giờ 19 giờ 55 phút trên Đài Truyền hình Việt Nam, bản tin sẽ cập nhật các vụ việc nổi bật liên quan đến tin giả, thông tin sai lệch và nội dung giả mạo; đồng thời cung cấp thông tin kiểm chứng, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới và phổ biến kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin cho người dân.

Theo kế hoạch, Chiến dịch TinAI? sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và huy động cộng đồng.

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm Tin Số kỳ vọng góp phần hình thành thói quen tiếp cận thông tin một cách chủ động, tỉnh táo và có trách nhiệm, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng trong việc xây dựng niềm tin số.

Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, phản xạ "Kiểm trước tin sau" được kỳ vọng sẽ trở thành kỹ năng thiết yếu giúp mỗi người tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch.



