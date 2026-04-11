Giải thưởng Cống hiến 2026 cảnh báo tin rao bán vé giả, khẳng định không phát hành vé thương mại

Hương Giang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trước thềm đêm Gala Giải thưởng Cống hiến 2026, Ban tổ chức vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến tình trạng rao bán vé tham dự chương trình trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều tài khoản đã đăng tải thông tin “nhượng vé”, “bán vé VIP” với mức giá dao động từ 5-10 triệu đồng/cặp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Tuy nhiên, Ban tổ chức khẳng định không phát hành và không bán vé thương mại dưới bất kỳ hình thức nào. Toàn bộ thông tin rao bán vé hiện nay đều là giả mạo, lợi dụng sự quan tâm của công chúng để trục lợi. Đại diện Ban tổ chức khuyến cáo khán giả nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán để tránh những rủi ro không đáng có.

Giải thưởng Cống hiến 2026 cảnh báo tin rao bán vé giả, khẳng định không phát hành vé thương mại ảnh 1

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ trao giải năm nay chỉ phát hành thư mời danh dự dành cho các nghệ sĩ, vận động viên được đề cử hoặc đoạt giải, đại diện cơ quan quản lý văn hóa - thể thao, hội đồng chuyên môn, cơ quan báo chí và các đối tác đồng hành. Đây là đặc thù của một sự kiện mang tính tôn vinh chuyên môn, được tổ chức trang trọng và có tính chọn lọc cao về khách mời.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2026 dự kiến diễn ra vào tối 15/4/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 20 năm của giải thưởng. Với chủ đề “Cống hiến mùa thứ 20 - Vì một Việt Nam rạng rỡ”, chương trình năm nay được kỳ vọng mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật trong danh sách đề cử.

Giải thưởng Cống hiến 2026 cảnh báo tin rao bán vé giả, khẳng định không phát hành vé thương mại ảnh 2

Trước đó, mùa giải năm nay đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng với hàng loạt đề cử ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao, cùng sự tham gia bình chọn của hơn 100 nhà báo trên cả nước. Những cái tên nổi bật như SOOBIN, Hòa Minzy, CONGB, buitruonglinh... hay các vận động viên tiêu biểu như Đình Bắc, Thu Vinh tiếp tục tạo sức hút cho đêm trao giải.

Giải thưởng Cống hiến 2026 cảnh báo tin rao bán vé giả, khẳng định không phát hành vé thương mại ảnh 3

Ban tổ chức cho biết, sự quan tâm và tình cảm của khán giả trong suốt 20 mùa giải là động lực để Giải thưởng Cống hiến không ngừng lan tỏa các giá trị tích cực. Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần đảm bảo một mùa giải diễn ra an toàn và trọn vẹn.

Lễ trao giải Cống Hiến Giải thưởng Cống hiến 2026

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ
Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Meta nâng độ tuổi người dùng tối thiểu tại Indonesia
Meta nâng độ tuổi người dùng tối thiểu tại Indonesia
(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Các tác phẩm đoạt giải World Press Photo 2026
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Cô Ola Jamal buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.