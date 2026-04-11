Giải thưởng Cống hiến 2026 cảnh báo tin rao bán vé giả, khẳng định không phát hành vé thương mại

(Ngày Nay) - Trước thềm đêm Gala Giải thưởng Cống hiến 2026, Ban tổ chức vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến tình trạng rao bán vé tham dự chương trình trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều tài khoản đã đăng tải thông tin “nhượng vé”, “bán vé VIP” với mức giá dao động từ 5-10 triệu đồng/cặp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, Ban tổ chức khẳng định không phát hành và không bán vé thương mại dưới bất kỳ hình thức nào. Toàn bộ thông tin rao bán vé hiện nay đều là giả mạo, lợi dụng sự quan tâm của công chúng để trục lợi. Đại diện Ban tổ chức khuyến cáo khán giả nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán để tránh những rủi ro không đáng có.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ trao giải năm nay chỉ phát hành thư mời danh dự dành cho các nghệ sĩ, vận động viên được đề cử hoặc đoạt giải, đại diện cơ quan quản lý văn hóa - thể thao, hội đồng chuyên môn, cơ quan báo chí và các đối tác đồng hành. Đây là đặc thù của một sự kiện mang tính tôn vinh chuyên môn, được tổ chức trang trọng và có tính chọn lọc cao về khách mời.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2026 dự kiến diễn ra vào tối 15/4/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 20 năm của giải thưởng. Với chủ đề “Cống hiến mùa thứ 20 - Vì một Việt Nam rạng rỡ”, chương trình năm nay được kỳ vọng mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật trong danh sách đề cử.

Trước đó, mùa giải năm nay đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng với hàng loạt đề cử ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao, cùng sự tham gia bình chọn của hơn 100 nhà báo trên cả nước. Những cái tên nổi bật như SOOBIN, Hòa Minzy, CONGB, buitruonglinh... hay các vận động viên tiêu biểu như Đình Bắc, Thu Vinh tiếp tục tạo sức hút cho đêm trao giải.

Ban tổ chức cho biết, sự quan tâm và tình cảm của khán giả trong suốt 20 mùa giải là động lực để Giải thưởng Cống hiến không ngừng lan tỏa các giá trị tích cực. Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần đảm bảo một mùa giải diễn ra an toàn và trọn vẹn.