Sau khi bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, PNJ mất 2.800 tỷ đồng vốn hóa

(Ngày Nay) - Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ một vài vi phạm sang Bộ Công an. Kết quả là cổ phiếu PNJ giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường công ty giảm 2.800 tỷ đồng.

Trong những ngày cuối cùng của tháng 5/2025, thông tin được thị trường tài chính “ngóng” từng ngày chính là Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước về thị trường. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong những ông lớn ngành vàng bị “bêu tên”. Ngay sau đó, cổ phiếu PNJ bị nhà đầu tư bán tháo và giảm sâu khiến vốn hóa thị trường hao hụt mạnh.

Cụ thể, sau khi rơi xuống “đáy” 62.800 đồng/CP trong ngày 9/4/2025, cổ phiếu PNJ đã có tháng 4 và tháng 5 đầy hưng phấn khi tăng rất mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5/2025, PNJ suýt đạt đỉnh của quý 2/2024 khi chạm mốc 84.000 đồng/CP, ghi nhận đà tăng 21.200 đồng/CP, tương đương 33,8% so với “đáy” kể trên. Vốn hóa thị trường PNJ có thêm 7.167 tỷ đồng.

Thế nhưng, sau ngày 30/5/2025 - ngày Ngân hàng Nhà nước công bố Kết luận thanh tra thị trường vàng - cổ phiếu PNJ bị bán tháo và giảm sâu. Đóng cửa phiên giao dịch ngay sau đó, PNJ giảm 4.300 đồng/CP, tương đương 5,21% xuống chỉ còn 78.200 đồng/CP. Động thái bán tháo của nhà đầu tư được thể hiện thông qua khối lượng giao dịch tăng đột biến, đạt gần 3 triệu đơn vị. Trong phiên trước đó, con số này chỉ là hơn 1 triệu đơn vị.

Tiếp sau đó, PNJ ghi nhận chỉ 1 phiên tăng nhưng có tới 3 phiên giảm. Chốt tuần này, PNJ dừng ở mức 75.700 đồng/CP, giảm 8.300 đồng/CP, tương đương 9,9% so với phiên trước khi Kết luận thanh tra được công bố. Vốn hóa thị trường PNJ hao hụt hơn 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chỉ ra PNJ đã có những vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ...

Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu Công ty PNJ vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra PNJ vi phạm các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, PNJ vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn; một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải thông tin số CMND/CCCD của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN...

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Công ty PNJ đã mở đầu năm 2025 kém thuận lợi khi các chỉ tiêu kinh doanh chính đều tăng trưởng âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của PNJ chỉ đạt 9.760 tỷ đồng, giảm 2.943 tỷ đồng, tương đương 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả là lợi nhuận sau thuế giảm 60 tỷ đồng, tương đương 8,1% xuống chỉ còn 678 tỷ đồng.

Nguyên nhân đi lùi của công ty mẹ, theo PNJ đó chính là sức mua thị trường trang sức suy yếu do giá vàng tăng cao và nhu cầu tiêu dùng giảm; Doanh thu vàng 24K trong quý 1/2025 giảm so với cùng kỳ; Công ty tối ưu chi phí vận hành nhằm hạn chế mức suy giảm lợi nhuận so với mức giảm doanh thu, trong bối cảnh sức mua và thị trường nhiều biến động.

Cùng với đó là động thái cắt giảm nhân sự. Tại ngày 31/3/2025, tổng số người lao động tại PNJ là 8.641 người, giảm 328 người, tương đương 3,7% so với cuối năm 2024.