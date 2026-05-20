SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC

(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản eKYC và cập nhật thông tin sinh trắc học trực tuyến. Thay đổi này giúp khách hàng đã định danh điện tử mức độ 2 dễ dàng mở tài khoản hoàn toàn trên ứng dụng SHB SAHA mà không cần thiết bị hỗ trợ NFC - rào cản kỹ thuật chính của quy trình cũ.

Trước đây, khách hàng muốn mở tài khoản eKYC trực tuyến hoặc cập nhật sinh trắc học trên SHB SAHA phải sử dụng căn cước công dân gắn chip kết hợp với thiết bị di động hỗ trợ NFC. Điều kiện này gây khó khăn cho một bộ phận không nhỏ người dùng có thiết bị không tương thích, đồng thời gây bất tiện cho người dùng không mang theo giấy tờ.

Với giải pháp tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản và cập nhật eKYC trực tuyến, công dân đã định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có thể lựa chọn xác thực qua VNeID để mở tài khoản eKYC trên ứng dụng SHB SAHA một cách nhanh chóng. Thông qua cơ chế xác thực tự động do Bộ Công an cung cấp, dữ liệu được đối khớp chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký và nâng cao mức độ an toàn thông tin.

Tính năng này áp dụng cho cả khách hàng mới (mở tài khoản lần đầu) và khách hàng hiện hữu có nhu cầu cập nhật thông tin sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mở rộng tiếp cận tài chính

Với giải pháp tích hợp của SHB, các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi thiết bị hỗ trợ NFC còn hạn chế và việc đến chi nhánh ngân hàng không thuận tiện, phương thức xác thực qua VNeID mở ra khả năng tiếp cận tài khoản thanh toán, nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội trực tiếp cho người dân qua ứng dụng.

Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu tài chính toàn diện mà Ngân hàng Nhà nước đang thúc đẩy, đồng thời thể hiện cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế số - nơi dữ liệu dân cư trở thành nền tảng cho các dịch vụ tài chính hiện đại, tiếp cận được nhiều hơn.

"Trong bối cảnh tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên toàn quốc ở mức cao, SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản và cập nhật eKYC trực tuyến không chỉ giúp loại bỏ rào cản về thiết bị mà còn mở ra cách tiếp cận dịch vụ ngân hàng số đơn giản, thuận tiện hơn cho khách hàng: Không cần NFC, không cần đến quầy, chỉ cần danh tính số là đủ để mở tài khoản SHB nhanh chóng," đại diện SHB chia sẻ.

Bước đi của SHB bám sát nhịp chuyển động của thị trường, đồng hành cùng định hướng của Nhà nước trong công cuộc số hóa và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó khẳng định vai trò của một ngân hàng đồng hành cùng sự chuyển mình của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

SHB SAHA là nền tảng ngân hàng số trọng tâm trong hệ sinh thái số của SHB, được đầu tư phát triển theo định hướng hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Ứng dụng cho phép người dùng chủ động quản lý tài chính, thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi trên một nền tảng duy nhất. Không chỉ đáp ứng các nhu cầu tài chính thiết yếu, SHB SAHA còn tích hợp nhiều tính năng tương tác, tích điểm đổi quà, đồ họa quản lý chi tiêu…, mang đến trải nghiệm sinh động, thân thiện, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Trong thời gian tới, SHB SAHA sẽ tiếp tục được mở rộng hệ sinh thái, bổ sung nhiều tiện ích và dịch vụ mới, hướng tới trở thành nền tảng tài chính số toàn diện, đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu tài chính hàng ngày.