Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Khi màn đêm buông xuống, Phú Quốc không chìm vào tĩnh lặng mà còn rực sáng và sôi động hơn. Không chỉ là pháo hoa, nhịp độ thi công bất kể ngày đêm trên những đại công trường APEC 2027 mà Sun Group đang cấp tập triển khai tại đảo ngọc cũng đang biến Phú Quốc thành “thành phố ánh sáng” rực rỡ trong đêm.
Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này
Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 1

Tiếng máy móc thi công vang dội suốt ngày đêm tại loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc (An Giang). Giữa “đại công trường” trên đảo Ngọc, một tổ hợp các công trình quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 2

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng dàn máy móc vận hành liên tục theo nhịp “3 ca 4 kíp”, các nguồn lực được huy động tối đa, tiến độ được giám sát từng giờ nhằm đưa các công trình cán đích đúng hẹn.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC - “trái tim” của tổ hợp APEC, không khí thi công diễn ra vô cùng khẩn trương. Hệ mái thép nhịp 81m kỳ vĩ dần lộ diện khung xương vững chãi. Sau khoảng 10 tháng thi công, đến nay, tổ hợp này đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 3

Tại dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, với tốc độ thi công được tính toán đến từng giờ.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 4

Nhà ga T2 đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, hình hài “phượng hoàng” dần lộ diện. Nhà ga VIP bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi đó hạng mục đường cất hạ cánh 1C đã hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 5

Rời “cửa ngõ” hàng không, trên tuyến ĐT975, từng đoàn xe tải và máy trải nhựa nối đuôi nhau ngược xuôi, máy móc rền vang, nhịp độ khẩn trương như chạy đua với thời gian.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 6

Song song với đó, các công nhân cũng đang dốc lực thi công tuyến tàu điện LRT kết nối từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC. Với công suất dự kiến hơn 4.500 hành khách/giờ, dự án mở ra hệ thống giao thông công cộng thông minh, xanh và bền vững lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 7
Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 8

Đảo Ngọc những ngày này giống như một đại công trường không ngủ. Không chỉ cho thấy năng lực triển khai và làm chủ những dự án mang tầm “siêu công trình”, Sun Group còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc tái định hình hạ tầng chiến lược của Phú Quốc.

Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này ảnh 9

Khi ánh sáng từ những giàn đèn cao áp rực sáng xuyên đêm trên công trường, đó cũng là lúc khát vọng về một tương lai thịnh vượng được thắp sáng. Ánh sáng từ công trường hôm nay chính là tiền đề để thắp lên một “Thành phố ánh sáng” rực rỡ mai sau. Giữa nhịp độ thi công thần tốc, Phú Quốc đang chuyển mình, thay đổi diện mạo từng ngày, sẵn sàng ghi dấu ấn lịch sử tại APEC 2027.

PV
Phú Quốc APEC 2027 APEC Sun Group

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ từ chối đề xuất của Iran
Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ từ chối đề xuất của Iran
(Ngày Nay) - Thị trường năng lượng ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất từ phía Mỹ là "không thể chấp nhận được". Động thái trên đã làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đóng cửa trên diện rộng, khiến thị trường toàn cầu tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt.
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
(Ngày Nay) - Báo cáo “Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương” cho thấy có 2.260 khu vực sinh sống nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, từ Dja đến Greenland, được hình thành qua các thách thức khí hậu, sự gìn giữ của cộng đồng và tri thức bản địa.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
(Ngày Nay) - Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ có hàng loạt thay đổi như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, giảm số phương thức xét tuyển hay xác thực dữ liệu ưu tiên qua cơ sở dữ liệu dân cư.
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
(Ngày Nay) - Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.