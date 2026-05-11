Phú Quốc sáng rực về đêm không phải bởi pháo hoa mà bởi ánh sáng từ nơi này

(Ngày Nay) - Khi màn đêm buông xuống, Phú Quốc không chìm vào tĩnh lặng mà còn rực sáng và sôi động hơn. Không chỉ là pháo hoa, nhịp độ thi công bất kể ngày đêm trên những đại công trường APEC 2027 mà Sun Group đang cấp tập triển khai tại đảo ngọc cũng đang biến Phú Quốc thành “thành phố ánh sáng” rực rỡ trong đêm.

Tiếng máy móc thi công vang dội suốt ngày đêm tại loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc (An Giang). Giữa “đại công trường” trên đảo Ngọc, một tổ hợp các công trình quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng dàn máy móc vận hành liên tục theo nhịp “3 ca 4 kíp”, các nguồn lực được huy động tối đa, tiến độ được giám sát từng giờ nhằm đưa các công trình cán đích đúng hẹn.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC - “trái tim” của tổ hợp APEC, không khí thi công diễn ra vô cùng khẩn trương. Hệ mái thép nhịp 81m kỳ vĩ dần lộ diện khung xương vững chãi. Sau khoảng 10 tháng thi công, đến nay, tổ hợp này đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép.

Tại dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ, với tốc độ thi công được tính toán đến từng giờ.

Nhà ga T2 đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, hình hài “phượng hoàng” dần lộ diện. Nhà ga VIP bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi đó hạng mục đường cất hạ cánh 1C đã hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành.

Rời “cửa ngõ” hàng không, trên tuyến ĐT975, từng đoàn xe tải và máy trải nhựa nối đuôi nhau ngược xuôi, máy móc rền vang, nhịp độ khẩn trương như chạy đua với thời gian.

Song song với đó, các công nhân cũng đang dốc lực thi công tuyến tàu điện LRT kết nối từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC. Với công suất dự kiến hơn 4.500 hành khách/giờ, dự án mở ra hệ thống giao thông công cộng thông minh, xanh và bền vững lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc.

Đảo Ngọc những ngày này giống như một đại công trường không ngủ. Không chỉ cho thấy năng lực triển khai và làm chủ những dự án mang tầm “siêu công trình”, Sun Group còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc tái định hình hạ tầng chiến lược của Phú Quốc.

Khi ánh sáng từ những giàn đèn cao áp rực sáng xuyên đêm trên công trường, đó cũng là lúc khát vọng về một tương lai thịnh vượng được thắp sáng. Ánh sáng từ công trường hôm nay chính là tiền đề để thắp lên một “Thành phố ánh sáng” rực rỡ mai sau. Giữa nhịp độ thi công thần tốc, Phú Quốc đang chuyển mình, thay đổi diện mạo từng ngày, sẵn sàng ghi dấu ấn lịch sử tại APEC 2027.