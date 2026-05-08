Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dự Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN và ASEAN - EU

(Ngày Nay) - Ngày 5/5/2026, tại Manila, Philippines, Hội nghị lần thứ 7 lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh của 11 nước thành viên ASEAN, dưới sự chủ tọa của ông Santisouk Phounesavath - Cục trưởng Cục Thương mại nội địa, Bộ Công Thương Lào.

Tại Hội nghị, lãnh đạo cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề cạnh tranh mới nổi lên và những quan ngại có thể tác động đến môi trường cạnh tranh khu vực, thách thức mà cơ quan cạnh tranh các nước phải đối mặt: như: vấn đề cạnh tranh trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), cách ứng phó của cơ quan cạnh tranh các nước trước những thách thức trên, vấn đề hợp tác quốc tế giữa cơ quan cạnh tranh các nước, các sáng kiến nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực, đồng thời tiếp tục thảo luận việc thể chế hóa cơ chế làm việc của Hội đồng Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN (AHCA).

Chiều cùng ngày, Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN - EU lần thứ nhất đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của ông Michael G. Aguinaldo - Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Philippines - nước Chủ tịch ASEAN 2026, ông Santisouk Phounesavath - Cục trưởng Cục Thương mại nội địa, Bộ Thương mại Lào và ông Guillaume Loriot - Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề sáp nhập, Tổng Vụ cạnh tranh, Ủy ban châu Âu (EC).

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) Việt Nam đã bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam, những thách thức mà các doanh nghiệp này đang phải đối mặt trong bối cảnh phát triển kinh tế số và khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp này khắc phục các thách thức trên từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh, đồng thời cập nhật với Hội nghị về Quyết định do Chủ tịch UBCTQG Việt Nam mới ban hành đầu năm 2026 về kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

rong đó có các hoạt động thiết thực như: rà soát toàn diện các quy định pháp luật nhằm xóa bỏ các rào cản pháp lý đối với SME, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm để các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận; tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo nhằm trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức để có thể nhận diện các hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh và cách tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp mình khi bị xâm phạm; thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN và EU đều đánh giá cao nỗ lực thiết thực của UBCTQG Việt Nam.