HMK Eyewear chính thức ký kết Hợp tác chiến lược cùng EssilorLuxottica Việt Nam

(Ngày Nay) - Việc hợp tác này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thị lực và thời trang kính mắt tại Việt Nam

Buổi ký kết hợp tác giữa HMK Eyewear và EssilorLuxottica thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới, diễn ra vào chiều 14/05/2026 tại tòa nhà UOA Tower, Quận 7, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của HMK, đồng thời mở ra bước tiến mới trong việc mang đến cho khách hàng những giải pháp thị lực chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa công nghệ tròng kính tiên tiến và xu hướng thời trang hiện đại.

Trong những năm qua, HMK Eyewear không ngừng mở rộng hệ thống, nâng cấp trải nghiệm mua sắm và xây dựng hình ảnh thương hiệu kính mắt dành cho thế hệ trẻ yêu thích sự khác biệt, cá tính và thời trang. Việc hợp tác cùng EssilorLuxottica được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với các công nghệ tròng kính tiên tiến trên thế giới.

Thông qua sự hợp tác này, HMK và EssilorLuxottica hướng đến việc tối ưu trải nghiệm thị giác cho người dùng hiện đại những người không chỉ quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ khi đeo kính mà còn chú trọng đến chất lượng thị lực, sự thoải mái và khả năng bảo vệ mắt trong nhịp sống số ngày nay.

Bà Hằng Vũ - CEO của HMK Eyewear chia sẻ: “Sự đồng hành cùng EssilorLuxottica không chỉ là một cột mốc hợp tác, mà còn là bước tiến thể hiện cam kết của HMK trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm kính mắt toàn diện hơn từ thời trang, chất lượng cho đến công nghệ chăm sóc thị lực.”

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai thương hiệu, đối tác chiến lược, khách mời truyền thông cùng nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ về định hướng phát triển trong tương lai.

Việc lựa chọn kính không nên chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang hay độ phù hợp với gương mặt, mà cần được xem như một sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Một chiếc kính phù hợp cần đảm bảo đúng độ, chất lượng quang học ổn định, khả năng chống tia UV, chống chói và mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, việc đo mắt đúng quy trình và lựa chọn tròng kính chính hãng từ các thương hiệu uy tín cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt trước các tác nhân của môi trường hiện đại.Sự kiện hợp tác giữa HMK Eyewear và EssilorLuxottica được kỳ vọng sẽ tạo nên những giá trị mới cho thị trường kính mắt Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đầu tư vào thị lực chất lượng trong cuộc sống hiện đại.

HMK Eyewear HMK Eyewear là thương hiệu kính mắt thời trang tại Việt Nam, định hướng mang đến trải nghiệm kính mắt hiện đại dành cho thế hệ trẻ thông qua sự kết hợp giữa yếu tố thời trang, cá tính và chăm sóc thị lực toàn diện.

EssilorLuxottica Là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất và phân phối tròng kính và gọng kính, EssilorLuxottica đã và đang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và trải nghiệm của các sản phẩm chăm sóc thị lực, giúp bảo vệ mắt tốt nhất cho người tiêu dùng.