Singapore tăng tiền xử phạt nhằm hạn chế tai nạn giao thông

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Luật pháp Singapore K. Shanmugam vào ngày 15/2 cho biết rằng kể từ ngày 1/1/2026, tổng số tiền xử phạt và các mức trừ điểm sẽ được tăng lên đối với các hành vi vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường.

Phát biểu trên được ông Shanmugam đề cập tại sự kiện Ngày An toàn đường bộ khai mạc ở Chong Pang với sự tham dự của hơn 1.000 người. Sự kiện được lực lượng cảnh sát giao thông và Hiệp hội nhân dân phát động với sự hỗ trợ của Hội đồng An toàn đường bộ Singapore (SRSC) và Cơ quan giao thông đường bộ của nước này.

Theo ông Shanmugam, kể từ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tại Singapore đã tăng lên mức “rất đáng kể” và đây là một vấn đề đáng lo ngại cho đảo quốc này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết con số này vẫn thấp hơn mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong năm 2024, Singapore đã xảy ra gần 7.200 vụ tai nạn khiến 142 người tử vong. Trong khi đó, số vụ tử vong liên quan đến tốc độ tăng vọt gần 44% so với năm 2023, lên mức 46 vụ. Bộ trưởng Shanmugam cũng cho biết rằng các cơ quan chức năng đã ghi nhận có tới 192.000 vụ vi phạm tốc độ và đây cũng là mức cao nhất trong thập kỷ qua.

Phát biểu tại Ngày An toàn giao thông đầu tiên được tổ chức, ông Shanmugam nhấn mạnh rằng dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường hoạt động thực thi luật, như kích hoạt chức năng kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông tại các hệ thống camera khu vực đèn tín hiệu, nhưng vẫn cần thêm nhiều biện pháp để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.

Từ ngày 1/4/2024, cảnh sát giao thông Singapore đã bắt đầu tiến hành kích hoạt chức năng này trên các hệ thống camera đèn tín hiệu giao thông khắp đảo quốc. Mặc dù hệ thống camera luôn có khả năng giám sát tốc độ, nhưng chức năng này chỉ được kích hoạt sau khi số vụ tai nạn chết người liên quan đến tốc độ tăng vọt lên 33 vụ vào năm 2023, tăng hơn 80% so với 18 vụ vào năm 2022.

“Người dân đang thiệt mạng và bị thương trên đường. Mỗi phương tiện đều có thể trở thành một quả tên lửa nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách”, ông Shanmugam cảnh báo.

Chi tiết về các mức phạt mới sẽ sớm được cảnh sát giao thông Singapore công bố. Trong năm 2025, các hình phạt hiện hành vẫn được áp dụng, nhưng những người vi phạm sẽ được nhắc nhở rằng mức phạt sẽ tăng từ tháng 1/2026.

Bên cạnh đó, Hội đồng An toàn giao thông Singapore (SRSC) đang phối hợp với các bên liên quan để tăng cường nhận thức cộng đồng về thói quen tham gia giao thông an toàn, trong đó có việc tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông.