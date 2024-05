Sở Y tế TP. HCM yêu cầu các bệnh viện khuyến cáo an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ

Cụ thể như trường hợp người phụ nữ sinh năm 1960 đến Bệnh viện Tân Hưng để phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó có dấu hiệu khó thở, huyết áp giảm. Sau khi tiến hành hồi sức cấp cứu thì người bệnh được chuyển tới Bệnh viện Quân y 175.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối sau phẫu thuật nhiều bộ phận của cơ thể như: Cắt da thừa mí mắt, hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi, cánh tay, tái tạo thành bụng phức tạp, cấy mỡ vùng mông và thay túi độn ngực hai bên.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được hồi sức tích cực (ECMO, lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy…), tuy nhiên đến 7h ngày 3/5/2024 người này đã tử vong.

Ngày 7/5/2024, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc với Bệnh viện Tân Hưng và Bệnh viện Quân Y 175 để nắm thêm các thông tin liên quan. Sở đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức họp kiểm thảo tử vong theo quy định nhằm phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình chẩn đoán, điều trị và cấp cứu người bệnh, giúp phát hiện ra những bất cập (nếu có) trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng để tránh lặp lại.

Đồng thời, tiếp tục xác minh làm rõ việc tuân thủ các quy trình chuyên môn, quy định của ngành đối với bệnh viện và người hành nghề, cương quyết xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Trước đó vào ngày 16/3/2024, một phụ nữ 70 tuổi đến Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn căng da mặt. Sau khi phẫu thuật, người phụ nữ có dấu hiệu lơ mơ, nhịp tim rời rạc, ngưng thở nên được chuyển đến Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu, các bác sĩ tại đây đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Thêm một trường hợp cô gái 26 tuổi, ngụ Quảng Nam đến Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh (quận 10) ngày 9/1 để phẫu thuật thẩm mỹ như đặt túi ngực, nhổ răng khôn, hạ gò má, gọt hàm. Đến 16h cùng ngày, người nhà được báo tin cô gái bị hôn mê sâu sau phẫu thuật. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tình trạng quá nặng nên đãi tử vong.

Qua những trường hợp nêu trên, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố tiếp tục đồng hành với ngành y tế thành phố trong công tác chăm sóc người bệnh, kịp thời thông tin về các phòng chuyên môn của Sở khi tiếp nhận các trường hợp người bệnh được chuyển đến có dấu hiệu nghi ngờ bị sự cố trong quá trình điều trị trước đó.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn Thành phố nghiêm túc phổ biến, nghiên cứu, vận dụng triển khai các khuyến cáo của Hội đồng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của Ngành Y tế liên quan đến an toàn người bệnh trong phẫu thuật, nhất là khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ.

Khuyến cáo này được Sở Y tế TP.HCM ban hành vào ngày 26/04/2024, đây cũng chính là căn cứ để Sở Y tế kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả chất lượng đối với các bệnh viện có chuyên môn phẫu thuật thẫm mỹ để người dân chọn lựa khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

NỘI DUNG 10 KHUYẾN CÁO CỦA SỞ Y TẾ VỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ:

1. Đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là ưu tiên hàng đầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ (gọi chung là bệnh viện), thể hiện thông qua những hoạt động cụ thể trong kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của đơn vị. Căn cứ vào nội dung khuyến cáo này, bệnh viện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm phát huy những điểm tốt đồng thời cải tiến, chấn chỉnh những điểm còn tồn tại.

2. Tuân thủ quy định về nhân sự tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, đảm bảo tất cả nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh phải được đăng ký hành nghề theo quy định, có giấy phép hành nghề phù hợp. Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật có giấy chứng nhận đào tạo liên tục về an toàn người bệnh trong phẫu thuật. Các thành viên trong ê kíp phẫu thuật đều được tập huấn về hồi sức ngưng tim, ngưng thở cơ bản, nâng cao hoặc chứng nhận đào tạo về hồi sức cấp cứu tối thiểu 03 tháng.

3. Trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc phục vụ cho phẫu thuật và gây mê - hồi sức đồng thời định kỳ kiểm định, bảo trì đảm bảo chất lượng các máy móc trang thiết bị phòng mổ theo đúng các quy định hiện hành. Luôn có máy khử rung sẵn sàng trong phòng mổ. Vật liệu cấy ghép dùng cho người bệnh phải vô khuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

4. Luôn đảm bảo người bệnh phải được phẫu thuật viên chính trực tiếp khám, tư vấn và thực hiện phẫu thuật. Liệt kê danh mục các dịch vụ kỹ thuật phức tạp, khó thực hiện hoặc có nguy cơ cao liên quan đến vô cảm, phẫu thuật và hồi sức, từ đó phân công nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp trực tiếp thực hiện từng dịch vụ kỹ thuật tương ứng. Không kết hợp cùng lúc các kỹ thuật ở vùng ngực, bụng, căng da mặt trong cùng cuộc mổ.

5. Thực hiện khám đánh giá tiền mê cho tất cả trường hợp trước phẫu thuật là trách nhiệm của bác sĩ gây mê - hồi sức, trong đó phải bao gồm việc phân loại người bệnh theo tiêu chuẩn ASA của Hội gây mê Hoa Kỳ (American Society of Anesthesiology), đánh giá nguy cơ thuyên tắc do huyết khối và nguy cơ đặt nội khí quản khó (ngay cả khi chỉ gây tê vùng). Cân nhắc thực hiện phẫu thuật khi người bệnh có bệnh lý đi kèm (ASA ≥ 2) vì có nguy cơ cao xảy ra biến chứng. Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa thuyên tắc do huyết khối trước, trong và sau phẫu thuật, đặc biệt lưu ý các trường hợp nguy cơ như: béo phì, thời gian phẫu thuật kéo dài từ 3 giờ trở lên, người vừa ngồi lâu trên các phương tiện máy bay, tàu, ô tô,... từ 3 giờ trở lên. Chủ động các phương án cụ thể để kiểm soát đường thở đối với người bệnh có nguy cơ đặt nội khí quản khó.

6. Theo dõi người bệnh trong suốt quá trình vô cảm, phẫu thuật và hồi tỉnh phải được thực hiện bởi bác sĩ gây mê - hồi sức và kỹ thuật viên gây mê - hồi sức để xử trí kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường. Ghi chép đầy đủ các thông tin và dấu sinh hiệu của người bệnh trong “Phiếu gây mê - hồi sức” theo quy định của Bộ Y tế. Sau phẫu thuật, phẫu thuật viên phải tham gia theo dõi người bệnh cho đến khi đánh giá người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

7. Xây dựng hướng dẫn pha dung dịch thuốc tê sử dụng trong các phẫu thuật hút mỡ là trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện và Hội đồng Thuốc và điều trị, trong đó phải xác định rõ liều tối đa an toàn của Lidocaine ở các nồng độ khác nhau. Tổ chức tập huấn cho tất cả bác sĩ gây mê - hồi sức để đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc tê.

8. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc để cấp cứu người bệnh. Các bác sĩ, điều dưỡng đều phải được tập huấn về hồi sức cấp cứu, ít nhất phải có kỹ năng hồi sức ngưng tim ngưng thở cơ bản và xử trí phản vệ. Xây dựng và tập huấn các quy trình phản ứng nhanh (code blue) và báo động đỏ nội viện, liên viện đối với các trường hợp cấp cứu, nguy kịch. Định kỳ tổ chức diễn tập các tình huống cấp cứu để có thể xử trí thuần thục khi có tình huống cấp cứu trên thực tế.

9. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến thủ thuật, phẫu thuật. Phòng mổ phải đảm bảo thiết kế và thông khí tốt. Tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên về kiểm soát nhiễm khuẩn trong phẫu thuật, thủ thuật, nhân viên xử lý dụng cụ phải được đào tạo về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ. Triển khai giám sát thực hiện đúng Hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật và giám sát phát hiện nhiễm khuẩn vết mổ. Tất cả dụng cụ phẫu thuật phải được tiệt khuẩn, không được ngâm hóa chất hoặc kháng sinh; trang bị lò hấp đúng quy chuẩn.

10. Tổ chức giao ban chuyên đề về an toàn người bệnh trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ định kỳ hoặc đột xuất cho các khoa, phòng liên quan. Khuyến khích các bệnh viện tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.