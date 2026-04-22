Quốc hội tiếp tục bàn phát triển văn hoá, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

(Ngày Nay) - Sáng 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Đoàn chủ tọa tại phiên họp sáng 22/4
Đoàn chủ tọa tại phiên họp sáng 22/4

Hôm nay (22/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; và cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân…

Theo chương trình, đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự thảo nghị quyết trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường (họp riêng) về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Cuối buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội phát triển văn hoá pháp luật đất đai

(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
Đưa tiếng nói các cộng đồng làm du lịch miền núi phía Bắc tới diễn đàn quốc tế
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.