Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới

(Ngày Nay) - Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 12) đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cuộc tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến với 10 xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa

Cử tri, nhân dân đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với việc tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, các cử tri cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả phải thực chất hơn nữa.

Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri Lê Văn Giang (xã Hóc Môn) nêu thực tế vẫn còn nhiều hộ lao động tự do, người lớn tuổi không có lương hưu hoặc người làm việc không ổn định gặp khó khăn khi ốm đau, thất nghiệp. Một số trường hợp thuộc diện khó khăn có tiếp cận được nguồn hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng được chi phí sinh hoạt thực tế. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tiêu chí thụ hưởng theo hướng linh hoạt hơn sát với thực tế đô thị vùng ven như Hóc Môn, đồng thời tăng mức hỗ trợ để người dân có thể đảm bảo cuộc sống tối thiểu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Về giá cả sinh hoạt và thu nhập, cử tri Lê Văn Giang cho rằng, hiện nay, người dân áp lực với chi phí sinh hoạt như phí dịch vụ, giá xăng dầu, thực phẩm tăng trong khi thu nhập của công nhân lao động phổ thông tại địa phương chưa tăng tương ứng. Cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là giá xăng dầu, điện nước sinh hoạt, có giải pháp kiềm chế tăng giá và hỗ trợ trực tiếp cho người thu nhập thấp.

Về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, cử tri Lê Văn Giang kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Cử tri xã Hóc Môn kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề ngắn hạn thiết thực phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển để tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.

Phản ánh những vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, cử tri xã Củ Chi kiến nghị Quốc hội quan tâm, ban hành chính sách xóa quy hoạch treo, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu đất đối với các hộ dân trong vùng dự án. Cử tri các xã: Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Tân An Hội nêu ý kiến về việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân...

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt dành cho Thành phố Hồ Chí Minh

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn cử tri đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; lựa chọn đại biểu xứng đáng trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân và tiếp tục có nhiều ý kiến tâm huyết, trên tinh thần xây dựng, xuất phát từ thực tiễn của địa phương.

Thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Theo đó, tăng trưởng GRDP của thành phố quý I/2026 đạt 8,27%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 242.800 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ. Thành phố đã đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Thành phố đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù (các Nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết số 98, Nghị quyết số 188, Nghị quyết số 222, Nghị quyết số 260), rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư, dự án; sử dụng đất đai...

Nhiều chính sách mới, được người dân đón nhận như: hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo; miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5/2026, thí điểm từ dịp lễ 30/4...

Vui mừng trước những thành tựu mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt dành cho Thành phố. Thành phố đang phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế, chính sách trong Luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Củ Chi liên quan đến đất đai - quy hoạch - nhà ở, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về: Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, nghiên cứu cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đem lại nguồn thu lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Chia sẻ với những lo lắng của cử tri Lê Văn Giang (xã Hóc Môn) về áp lực chi phí sinh hoạt, giá cả hàng hóa và thu nhập của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã sửa đổi đồng bộ các Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; thông qua Nghị quyết về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay giúp giảm gánh nặng thuế ở những lĩnh vực cần hỗ trợ, tạo dư địa tiêu dùng và đầu tư (như: nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, kéo dài ưu đãi thuế với một số ngành như xe điện, trao quyền cho Chính phủ điều chỉnh trong khung…).

"Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc điều hành giá, kiểm soát lạm phát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội theo hướng linh hoạt hơn, sát với đặc thù đô thị lớn, nhất là đối với người lao động tự do, người thu nhập thấp và người cao tuổi chưa có lương hưu", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trả lời ý kiến của cử tri xã Hóc Môn liên quan đến tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quốc hội đã sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ban hành các nghị quyết có liên quan nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở với mục tiêu trạm y tế xã, phường phải mạnh để người dân không phải lên tuyến trên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp như: Rà soát quy định, quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giảm thời gian chờ đợi của nhân dân; đẩy mạnh hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa; tăng cường chỉ đạo từ tuyến Trung ương xuống tuyến dưới, tăng cơ sở vật chất; tăng cường máy móc, đội ngũ y bác sĩ về công tác tuyến cơ sở…

Liên quan đến vấn đề việc làm – đào tạo nghề được nhiều cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Luật Việc làm (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang đến nhiều thay đổi quan trọng về quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Theo đó, Luật đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp; có chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ...

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thị trường; đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển để tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.

Đánh giá các ý kiến của cử tri tại các xã: Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Tân An Hội đã phản ánh rất sâu sắc về tác động của việc tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành ở địa phương; đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến cuối tháng 6/2026, Trung ương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo phải sửa đổi Luật An toàn thực phẩm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm thống nhất đầu mối chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực này. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm; siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nắm rõ các quy định mới, đưa các quy định pháp luật sớm đi vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội thông tin, ngày 29/4/2026 vừa qua, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh, từ đó làm giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024. Theo đó, Chính phủ sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; quy mô thủ tục hành chính cấp trung ương chỉ còn 27%. Tới đây tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".