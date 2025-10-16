Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Airways - hoàn thiện hệ sinh thái du lịch từ bầu trời đến mặt đất

(Ngày Nay) - Tối 15/10, tại Ballroom Ascott Tây Hồ (Hà Nội), tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways với chủ đề “Bản giao hưởng Ánh dương”, mở ra mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam, kết nối Phú Quốc với du khách toàn cầu.

Hãng hàng không mang tên một hòn đảo

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng hàng không được đặt tên theo một hòn đảo. Tên gọi Sun PhuQuoc Airways không chỉ mang tính biểu trưng, mà còn thể hiện cam kết chiến lược của Sun Group: đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực. Đồng thời, đây cũng là “đôi cánh” kết nối, mang đến cơ hội mới cho mọi du khách, đặc biệt là người Việt Nam dễ dàng tiếp cận Phú Quốc và các điểm đến nổi tiếng thế giới, thông qua những đường bay thẳng chất lượng cao.

Trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027- với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…, nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Sự hiện diện của một hãng hàng không sở hữu đội bay hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Cùng với việc Sun Group đang đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways được xem là mảnh ghép quan trọng, thúc đẩy mô hình tăng trưởng du lịch – hàng không liền mạch, khẳng định sức hấp dẫn của hòn đảo vừa được tờ CNTraveler của Mỹ bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và thứ ba thế giới.

Tại sự kiện, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng khẳng định: “Việc tập đoàn Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Airways cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng và tự hào. Bởi nó thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam, trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tới những tầm cao phát triển mới.”

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: “Sun PhuQuoc Airways được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch từ bầu trời tới mặt đất. Với Sun Group, hàng không là đôi cánh hoàn thiện hệ sinh thái du lịch toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới”.

Bản giao hưởng rực rỡ ngày ra mắt

Lễ ra mắt Sun PhuQuoc Airways được dàn dựng công phu với chủ đề “Bản giao hưởng Ánh Dương”. Không gian sự kiện thiết kế như chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways, nơi hành trình chinh phục bầu trời của Sun Group được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật. Từ quầy làm thủ tục, phòng chờ thương gia, ống lồng để "lên tàu bay", màn hướng dẫn an toàn bay sáng tạo đến dịch vụ ẩm thực đẳng cấp, toàn bộ trải nghiệm được dàn dựng như quá trình một chuyến bay cất cánh, mang theo khát vọng vươn tới bầu trời của Sun Group.

Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là màn ra mắt bộ đồng phục phi hành đoàn, được thiết kế dựa trên vẻ đẹp chuẩn mực và niềm tự hào văn hóa Việt. Lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc xưa và phong thái sang trọng của Nam Phương Hoàng hậu, thiết kế đồng phục mang đậm dấu ấn Á Đông nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Tổng thể thiết kế sử dụng tông màu sô-cô-la chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp. Trang phục dành cho tiếp viên trưởng và tiếp viên gồm nhiều lớp phối trang nhã: áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy bút chì, áo vest dáng dài hoặc cape thanh lịch, kết hợp mũ lệch và khăn nơ màu đỏ sẫm làm điểm nhấn. Đối với phi công, đồng phục giữ nguyên tinh thần chuẩn mực của hàng không quốc tế, với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, áo vest và áo khoác xanh đậm. Chất liệu đồng phục cao cấp cùng đường cắt ôm vừa vặn giúp mỗi tiếp viên luôn giữ được sự linh hoạt và thanh lịch trong từng chuyển động. Kết hợp là bộ phụ kiện đồng bộ với huy hiệu cánh chim, kẹp cravat hình máy bay và khuyên tai cách điệu ngọc trai được chế tác riêng, hoàn thiện diện mạo chuyên nghiệp và nhận diện thương hiệu đặc trưng. Bộ đồng phục mới được xem là biểu tượng cho tinh thần hiếu khách, sự tận tâm và chuẩn mực đẳng cấp mà Sun PhuQuoc Airways hướng đến – nơi mỗi tiếp viên trở thành đại sứ của vẻ đẹp Việt Nam hiện đại, tự tin và thanh lịch.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Sun Group cũng mang đến màn ra mắt chính thức nhận diện thương hiệu và logo Sun PhuQuoc Airways mang biểu trưng “Mặt trời”. Xoay quanh mặt trời là 9 cánh hoa cách điệu, mềm mại và chuyển động theo chiều thuận của kim đồng hồ, tượng trưng cho sự lan tỏa tích cực và hành trình không ngừng tiến về phía trước.

Những bước tiến vững chắc cho tương lai

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) vào ngày 25/9/2025, khẳng định năng lực toàn diện của hãng về vận hành, an toàn và đào tạo. Cùng với đó, hãng đã tiếp nhận ba tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 tàu bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Đến cuối 2026, đội bay dự kiến đạt 25 chiếc; và hướng tới khoảng 30-35 tàu bay vào năm 2027.

Song song với công tác kỹ thuật và huấn luyện phi hành đoàn, Sun PhuQuoc Airways cũng đã hoàn tất hệ thống vận hành, quy trình an toàn, và kế hoạch khai thác mạng bay “trục – nan”, đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.

Trước thềm sự kiện ra mắt hãng, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục ghi một dấu mốc quan trọng về nền tảng tài chính, khi chính thức ký kết hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với 3 định chế tài chính hàng đầu Việt Nam là BIDV, VietinBank và MB để mua thêm hàng chục máy bay trong tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành và niềm tin từ các đối tác tài chính. Đây không chỉ là nguồn lực quý giá mà còn là sự khẳng định cho một tầm nhìn dài hạn và con đường phát triển bền vững của Sun PhuQuoc Airways.”

Sáng cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways cũng đã chính thức mở bán vé máy bay tại website www.sunphuquocairways.com, sẵn sàng bay thương mại từ ngày 1/11, với các đường bay: Phú Quốc - TPHCM, Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội – TP.HCM và TP.HCM – Đà Nẵng. Từ tháng 12/2025, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và Cam Ranh – Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các “thủ phủ du lịch” miền Trung và đảo ngọc. Giá vé hấp dẫn, và kèm theo đó là nhiều ưu đãi lớn từ các cơ sở dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Từ nay đến hết 31/10/2025, 500 khách hàng đầu tiên đặt vé Sun PhuQuoc Airways (SPA) qua ứng dụng NCB iziMobile của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ được giảm 20%, tối đa 500.000 đồng/đơn. Nếu du lịch Phú Quốc dịp cuối năm, NCB iziMobile vẫn dành tặng ưu đãi giảm 10%, tối đa 200.000 đồng/đơn khi đặt vé trước 31/12/2025 - lựa chọn lý tưởng để tiết kiệm chi phí và tận hưởng hành trình trọn vẹn cùng Sun PhuQuoc Airways. Kênh mua vé chính thức của Sun PhuQuoc Airways: - Website chính thức của hãng tại: sunphuquocairways.com - Các đại lý chính thức của hãng - Khách đoàn liên hệ trực tiếp qua email: Groups@sunphuquocairways.com Ngày khai thác thương mại: 01/11/2025