United Airlines khai thác đường bay hằng ngày kết nối TP. Hồ Chí Minh và Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 27/10, hãng hàng không United Airlines chính thức khai trương đường bay hằng ngày kết nối TP. Hồ Chí Minh và Mỹ. Với đường bay mới này, United trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất cung cấp chuyến bay đến và đi từ TP. Hồ Chí Minh.

Với đường bay mới của hãng, hành khách khởi hành từ Việt Nam có thể dễ dàng nối chuyến qua Hồng Kông để bay đến Los Angeles, San Francisco (Mỹ) và ngược lại. Từ đó, hành khách có thể tiếp tục bay đến 75 điểm đến khác trên toàn nước Mỹ. Chặng bay được khai thác quanh năm với tần suất mỗi ngày, khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 6:00 sáng và đến Hồng Kông lúc 9:35 sáng (giờ địa phương). Từ đây, hành khách có thể thuận lợi nối chuyến tới San Francisco lúc 10:35 sáng hoặc Los Angeles lúc 11:25 sáng (giờ địa phương). Đối với những chặng bay này, United sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với tổng 257 ghế, trong đó có 48 ghế hạng thương gia United PolarisSM có ghế giường nằm kết nối trực tiếp với lối đi.

“United luôn không ngừng mở rộng mạng lưới bay đến những địa điểm mà khách hàng mong muốn trải nghiệm và việc mở đường bay mới tới TP. Hồ Chí Minh chính là minh chứng cho định hướng phát triển này” ông Patrick Quayle, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Mạng lưới và Liên minh Toàn cầu của United Airlines cho biết.

Chuyến bay của United đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng với phần biểu diễn thổi sáo khi hành khách rời máy bay. Các lãnh đạo của United Airlines đã tham gia cắt băng kỷ niệm chuyến bay đầu tiên. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh Melissa A. Brown.

Ngay sau khi Hiệp định Vận tải Hàng không giữa Việt Nam và Mỹ được ký kết vào ngày 4 tháng 12 năm 2003, United đã trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ gia nhập thị trường Việt Nam. Các chuyến bay thường xuyên của United kết nối giữa Mỹ và Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Hiệp định. Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của United trong việc nối lại các chuyến bay giữa Mỹ và Việt Nam. Cùng với các dịch vụ hiện có của Vietnam Airlines, hoạt động của United sẽ tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước và phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của hành khách.”

Việc khai thác đường bay từ TP. Hồ Chí Minh là bước tiến quan trọng khác trong chiến lược mở rộng của United tại khu vực Thái Bình Dương. Cùng ngày, hãng cũng ra mắt chặng bay mới giữa Bangkok (Thái Lan) và Hồng Kông, đồng thời khai thác chuyến bay hằng ngày thứ hai giữa Manila và San Francisco, mang đến cho hành khách lựa chọn linh hoạt giữa khung giờ bay ban ngày hoặc buổi tối. Đến cuối năm 2025, United sẽ cung cấp các chuyến bay từ 32 thành phố khác nhau thuộc khu vực Thái Bình Dương - gấp bốn lần so với bất kỳ hãng hàng không nào khác của Mỹ. Đầu tháng này, hãng cũng đã mở lại United Club tại Hồng Kông với diện tích gần 560m2, có quầy tự phục vụ, buffet cao cấp và phòng tắm riêng.