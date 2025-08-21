Lado Taxi và Xanh SM đưa VinFast VF 3 thành phương tiện du lịch đặc biệt tại Đà Lạt

(Ngày Nay) - Trong ngày 21/8, du khách tại Đà Lạt và Đức Trọng sử dụng dịch vụ trải nghiệm mới của Lado Taxi cho chuyến đi dưới 35km có cơ hội được miễn phí hoàn toàn với phương tiện vận chuyển bằng VinFast VF 3, thông qua chương trình hợp tác đặc biệt giữa Lado Taxi và GSM .

Trải nghiệm “xê dịch có gu” giữa thành phố mộng mơ

Tại Đà Lạt, du khách đã không còn xa lạ với những chiếc taxi điện thông minh, êm ái và thân thiện môi trường. Từ cuối tháng 8, du khách tới đây không khỏi bất ngờ khi trên các con dốc quanh co bỗng xuất hiện thêm những chiếc VinFast VF 3 xinh xắn, nổi bật chở khách đi thưởng thức vẻ đẹp của miền đất mộng mơ. Đó là dịch vụ du lịch xanh độc đáo vừa ra đời từ cú bắt tay giữa Lado Taxi và GSM.

Trải nghiệm này càng trở nên đặc biệt khi VF 3 vốn không nằm trong danh mục xe mà VinFast và GSM cho phép các hãng vận tải đối tác sử dụng cho dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, thông qua chương trình hợp tác này, VF 3 với nhận diện hoàn toàn mới từ ngoại hình xe đến đồng phục của bác tài, được Lado Taxi đưa vào phục vụ như một “đặc quyền” riêng có của du khách đến với Đà Lạt.

Với lợi thế nhỏ gọn, VF 3 dễ dàng len lỏi qua những con phố dốc hẹp, mang lại cảm giác êm ái và trong lành nhờ động cơ điện không khí thải. Không gian gọn gàng nhưng vẫn có thể chở được 4 người, cùng khoang kính rộng mở giúp hành khách thoải mái ngắm rừng thông, đồi chè hay sương sớm mờ giăng khắp lối.

“Thưởng ngoạn Đà Lạt bằng ô tô điện, tôi thấy mình kết nối nhiều hơn với thiên nhiên. Không còn tiếng động cơ, không còn khói bụi, khiến Đà Lạt dần trở lại với không khí trong lành trước đây. Cảm giác này khiến chuyến đi của tôi thi vị hơn nhiều so với taxi truyền thống”, chị Hồng Hạnh, du khách từ TP.HCM chia sẻ.

Với thiết kế vuông vức, màu sắc trẻ trung, VF 3 cũng nhanh chóng được lòng giới trẻ. Nhiều TikToker, travel blogger coi đây là “cách di chuyển có gu”, khi chiếc xe không chỉ được dùng để chở khách mà còn là một phần trong hành trình cảm xúc.

Du lịch xanh - xu hướng mới được khởi đầu từ Đà Lạt

Dịch vụ trải nghiệm du lịch Đà Lạt bằng VF 3 hiện được vận hành bởi Lado Taxi, với sự đồng hành từ GSM – doanh nghiệp sở hữu thương hiệu taxi điện Xanh SM đang dẫn đầu thị trường gọi xe tại Việt Nam. Nhờ vậy, trải nghiệm của du khách luôn được đảm bảo từ chất lượng xe, sự chuyên nghiệp của tài xế cho đến hệ thống điều phối thông minh.

Trong ngày 21/8, Lado Taxi triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí toàn bộ chuyến đi trong phạm vi 35 km xuất phát từ nội thành Đà Lạt và khu vực Đức Trọng. Đại diện hãng cho biết, đây là chương trình ưu đãi có giới hạn, nhằm mang tới cho du khách trải nghiệm đặc biệt với dòng xe điện thế hệ mới tại thành phố ngàn hoa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đồng, CEO Lado Taxi, việc kết hợp cùng GSM triển khai dịch vụ vận chuyển du lịch độc đáo bằng VF 3 chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm di chuyển hoàn toàn khác biệt cho du khách tới Đà Lạt, đồng thời là mô hình mẫu cho các thành phố xanh khác trên cả nước. Trước đó, dịch vụ đặc biệt này cũng được Lado Taxi đưa vào hoạt động tại Gia Lai (Bình Định), thu hút nhiều du khách đặt xe khám phá, trải nghiệm.

“Hiện tại chúng tôi đang vận hành hơn 2500 taxi điện với các dòng xe VF 5, VF e34, mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường và kinh tế. Cùng với sự đồng hành của Xanh SM, Lado Taxi mong muốn lan tỏa tinh thần du lịch bền vững và văn minh đến ngày càng nhiều địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Đồng, CEO Lado Taxi chia sẻ.

Để sử dụng dịch vụ du lịch trải nghiệm với dòng xe VF 3 tại Đà Lạt và Đức Trọng, khách hàng có thể đặt xe dễ dàng qua ứng dụng Lado Taxi, Xanh SM hoặc gọi đến tổng đài 1900 1111 để được hỗ trợ trực tiếp.