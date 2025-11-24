Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

(Ngày Nay) - Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.
Đường bay TP.HCM - Manila khai trương trong sự chào đón và chúc mừng của người dân, du khách tại hai địa phương. Sự kiện còn đặc biệt có sự tham gia của Hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez, cùng chào đón những hành khách đầu tiên của chuyến bay, mang đến không khí lễ hội tưng bừng và đầy hứng khởi.

Manila, thủ đô nhộn nhịp của Philippines, thu hút du khách với khu phố cổ Intramuros, nhà thờ Baroque được UNESCO công nhận và các trung tâm mua sắm sầm uất như Mall of Asia, kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế – văn hóa năng động bậc nhất Việt Nam, nổi bật với phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và ẩm thực đặc sắc, mang đến trải nghiệm đô thị sôi động, vừa khám phá văn hóa vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, hành trình bay giữa Việt Nam - Philippines cùng Vietjet hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dân và du khách, thúc đẩy giao thương hai nước và khu vực. Đây là đường bay đầu tiên của Vietjet đến với Philippines, tiếp tục mở rộng mạng bay kết nối rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương của hãng, trở thành cầu nối giữa các quốc gia, dân tộc và mang tới thêm nhiều cơ hội bay cho người dân.

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet dịp cuối năm và Tết sắp tới này để “biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, cảm ơn chính mình sau một năm đầy nỗ lực, cùng tận hưởng những chuyến bay cùng bạn bè, người thân, gia đình… Vietjet chào đón người dân và du khách trên những chuyến bay thoải mái cùng đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng thực đơn đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế với các món ăn nóng tươi ngon, Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam..., và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m.

