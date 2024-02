Tài chính "cất cánh" trong năm Rồng nhờ bí kíp đầu tư của chuyên gia

Với mục tiêu hỗ trợ các Amsers xây dựng tài chính cá nhân vững mạnh từ những chia sẻ của chuyên gia hàng đầu về tài chính, buổi Talk đã mang tới những góc nhìn mới mẻ về thế giới kinh tế tài chính và hướng dẫn Amsers quản lý tài chính gia đình trong bối cảnh đầy biến động của năm 2024.

Mở đầu buổi tọa đàm, khách mời (Amser Friend) - anh Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc AFA Capital đã thuyết trình về Tài chính cá nhân, phương thức xây dựng tài sản và quản lý tài sản đầu tư. Với việc chia Tổng tài sản của mỗi cá nhân thành Tài sản Tiêu dùng + Tài sản Kinh doanh + Tài sản đầu tư, anh Tuấn đã đưa ra nguyên tắc quan trọng nhất là: Yếu tố dòng tiền phải dương.

Đồng thời, anh Tuấn cũng giới thiệu các mô hình quan trọng trong quản lý tài chính gồm: Bảng cân đối tài sản và dòng tiền, Nguyên tắc xây Tháp tài sản dưới mô hình Kim tự tháp. Một là xây từ dưới lên và đế càng rộng càng an toàn, đặc biệt là lớp Tài sản vô hình như Kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ… Hai là thời gian và tăng trưởng tài sản ròng tăng dần. Ba là rủi ro và kì vọng lợi nhuận tăng dần.

Anh Tuấn nhấn mạnh: Mỗi người sẽ có một “tháp tài sản” khác nhau tùy thuộc vào tài sản và mục tiêu quản trị tài chính của bản thân, do đó sẽ không có chuyên gia hoặc mô hình cố định nào có thể tư vấn cho bạn được, mà mỗi người phải tự xây Danh mục cho bản thân dựa theo khẩu vị rủi ro và mục tiêu tăng trưởng của riêng mình. Chính vì vậy, để trả lời cho câu hỏi “Ai giàu hơn ai?”, anh Tuấn sẽ đánh giá mức độ an toàn tài chính, độc lập tài chính và tự do tài chính dựa trên danh mục của mỗi người.

Tiếp nối chương trình Talk là phần tọa đàm chia sẻ về phương thức xây dựng tài sản và quản lý tài sản đầu tư năm 2024, với sự tham gia của anh Phan Lê Thành Long - Amser 94-97, Tổng giám đốc AFA Research & Education, cùng sự tham gia của anh Nguyễn Minh Tuấn, anh Lê Chí Phúc - Amser 94-97 - Tổng Giám đốc SGI Capital, và anh Nguyễn Ngọc Hưng - Amser 05-08 - Phó chủ nhiệm Ủy ban xúc tiến đầu tư Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Anh Lê Chí Phúc - Tổng giám đốc SGI Capital nhận định: Năm 2024, nền kinh tế được dự báo sáng sủa hơn cũng là yếu tố tích cực mang nhiều triển vọng cho TTCK trong thời gian tới, vì thế Amser rất nên cân nhắc tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán trong thời điểm này.

Nhưng làm sao để lựa chọn đúng đắn danh mục cổ phiếu để đầu tư, đặc biệt với những người chưa có kiến thức về tài chính, anh Nguyễn Minh Tuấn đã giới thiệu các phương pháp đầu tư chủ động (active) và bị động (passive), chỉ số VN30 và danh mục quỹ ETF.

Các khách mời cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế do nhà đầu tư không có sự hiểu biết về các loại tài sản rủi ro, dẫn đến mất tiền vào các cổ phiếu quá rủi ro, các hệ thống không uy tín và có tính chất lừa đảo. Vì vậy, nhà đầu tư cần tỉnh táo bổ sung kiến thức và tìm đến các kênh tư vấn an toàn để đảm bảo tăng trưởng cho danh mục của mình.

Tài chính phi tập trung (Defi) là xu hướng tài chính công nghệ hiện nay mở ra cơ hội mới nhưng cũng kèm theo rủi ro và thách thức đối với quản lý tài sản và tài chính cá nhân. Anh Nguyễn Ngọc Hưng, Amser 05-08, Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ từ kinh nghiệm 7 năm làm việc trong lĩnh vực tài sản điện tử: “Đừng trade hàng ngày. Thị trường forex hay crypto là một thị trường quá khó để các trader riêng lẻ có thể thắng được các big trader và quỹ đầu tư lớn. Kể cả các quỹ đầu tư chuyên nghiệp cũng thua crypto rất nhiều, vậy tại sao bạn nghĩ bạn thắng được họ?”.

Anh Nguyễn Minh Tuấn cũng đồng ý với ý kiến này, từ góc nhìn của 1 FX Trader 20 năm kinh nghiệm, anh cho rằng mọi người cần phân biệt rõ ràng giữa giao dịch mua bán (trading) và đầu tư tài sản: “Hai việc investing và trading là hoàn toàn khác nhau, bạn cần có kiến thức và kĩ thuật cao để trade và mua bán hàng ngày, cũng như am hiểu kiến thức vĩ mô - quản trị tài chính để đầu tư dài hạn vào các tài sản rủi ro.”

Tổng kết buổi tọa đàm, host Phan Lê Thành Long nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc xây dựng danh mục hiệu quả và có sự tăng trưởng lâu dài. Thị trường tài chính Việt Nam đang ở giai đoạn rất non trẻ và trong 10-15 năm nữa sẽ có sự trưởng thành cũng như gây dựng lòng tin với các nhà đầu tư. Vì vậy, đây cũng là thời điểm hợp lý để các nhà đầu tư Amser có thể bắt đầu hành trình đầu tư dài hạn của mình.

H-A-O Talk với chủ đề “Kinh tế Tài chính năm Rồng” là cột mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện hữu ích “đo ni đóng giày” cho Amser, hướng tới Kỷ niệm 25 thành lập Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam vào năm 2025.