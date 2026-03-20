Tập đoàn AIA công bố kết quả kinh doanh thành công năm 2025

(Ngày Nay) - Tập đoàn AIA (“AIA”) vừa công bố kết quả kinh doanh thành công cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 với những kết quả nổi bật theo tỷ giá hối đoái cố định.

Tăng trưởng hai chữ số trên các chỉ số tài chính trọng yếu

Theo đó, AIA tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trên các chỉ số tài chính trọng yếu, bao gồm khai thác mới, lợi nhuận và tạo dòng tiền, qua đó khẳng định sức mạnh, chất lượng và tính bền vững của mô hình kinh doanh trên toàn khu vực.

Cụ thể, Giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 15%, đạt 5.516 triệu USD, mức cao kỷ lục của Tập đoàn. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh theo giá trị nội tại (EV Equity) đạt 79,7 tỷ USD, tăng 14% trên mỗi cổ phiếu.

Ở khía cạnh hiệu quả hoạt động, Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh (OPAT) đạt 7.136 triệu USD, tăng 12% trên mỗi cổ phiếu, trong khi Dòng tiền thặng dư (UFSG) đạt 6.765 triệu USD, tăng 11% trên mỗi cổ phiếu.

Bên cạnh đó, dòng tiền thặng dư ròng (net FSG) đạt 4.451 triệu USD, tăng 14% trên mỗi cổ phiếu sau khi đầu tư cho kinh doanh mới, phản ánh hiệu quả tăng trưởng bền vững cùng định hướng chuyển dịch sang các sản phẩm ít tiêu tốn vốn hơn.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng của Tập đoàn, AIA tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực tại thị trường Việt Nam. Sau 26 năm hoạt động, AIA Việt Nam đã và đang phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới hơn 16.000 tỷ đồng cho hơn 1,7 triệu trường hợp.

Riêng trong năm 2025, AIA Việt Nam đã chi trả khoảng hơn 2.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 220.000 trường hợp, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tài chính vững chắc, đồng hành cùng khách hàng và gia đình trước những biến cố trong cuộc sống.

Chiến lược tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

AIA tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Á – khu vực được đánh giá là năng động và hấp dẫn nhất thế giới đối với bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp, các yếu tố cấu trúc dài hạn vẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính của người dân.

Với nền tảng vững chắc, AIA đang ở vị thế thuận lợi để chủ động thích ứng và phát triển bền vững. Chiến lược của Tập đoàn được thiết kế nhằm tăng trưởng hiệu quả qua các chu kỳ thị trường, đồng thời nắm bắt tiềm năng tăng trưởng của châu Á theo cách mà rất ít doanh nghiệp có thể sánh được.

Điều quan trọng lúc này là triển khai các ưu tiên chiến lược một cách quyết đoán. Với năng lực, nguồn lực và khát vọng sẵn có, AIA sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong khu vực, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Ông Lee Yuan Siong, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA, cho biết: “AIA đã ghi nhận kết quả kỷ lục trong năm 2025 với mức tăng trưởng hai chữ số trên các chỉ số tài chính trọng yếu, bao gồm kinh doanh mới, lợi nhuận và tạo dòng tiền. Tăng trưởng trên diện rộng đã giúp VONB tăng 15%, qua đó khẳng định rõ sức mạnh và sự đa dạng của mô hình kinh doanh.

Cũng theo ông Lee Yuan Siong, châu Á tiếp tục là khu vực có tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn nhất đối với bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, được thúc đẩy bởi các yếu tố cấu trúc mạnh mẽ hỗ trợ nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm dài hạn, bất chấp những bất ổn địa chính trị và kinh tế vĩ mô. AIA có vị thế đặc biệt để nắm bắt các cơ hội này nhờ hiện diện rộng khắp trong khu vực và sự tập trung mạnh mẽ vào các ưu tiên chiến lược nhằm tiếp tục củng cố lợi thế cạnh tranh.