Tranh thiếu nhi vẽ làng nghề đạt giải Đặc biệt cuộc thi “Sắc màu Việt Nam”

(Ngày Nay) -Tác phẩm “Nét đẹp văn hóa làng nghề” của bạn Trần Nguyễn An Nhiên (10 tuổi) đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Việt Nam” do Chi nhánh TPHCM của NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tại Đường Sách TPHCM ngày 31/5.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Việt Nam” do Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM tổ chức thu hút đông đảo trẻ em dưới 15 tuổi tham gia. Các “họa sĩ nhí” vẽ tại chỗ trong 40 phút. Tác phẩm “Nét đẹp văn hóa làng nghề” của bạn Trần Nguyễn An Nhiên, học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (TPHCM) được trao giải Đặc biệt nhờ chủ đề ấn tượng, ý nghĩa, màu sắc sáng tạo và bố cục hài hòa.

Giải Nhất thuộc về Võ Hoàng Anh Thư, giải Nhì Nguyễn Hoàng Phúc, giải Ba Lê Khánh Hân và 6 giải Khuyến khích.

Đông đảo thiếu nhi tham gia vẽ tranh mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Đường Sách TPHCM. Ảnh: Trung Nghĩa
Trẻ em say mê vẽ tranh chào hè 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại TPHCM, chia sẻ tại chương trình: “Cuộc thi là sân chơi để các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, môi trường sống và những ước mơ tuổi thơ thông qua hội họa. Đây đồng thời là hoạt động góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng cảm xúc tích cực, tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thiếu nhi”.

Bên cạnh đó, chương trình còn buổi giao lưu bàn tròn với sự tham dự của ông Lê Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Ông Lê Hoàng giới thiệu nhiều dòng sách thiếu nhi mới phù hợp cho phụ huynh đọc cùng con em và đặc biệt “mong mỏi các bậc cha mẹ chủ động giúp trẻ em hình thành thói quen đọc sách”. Giám đốc Đường Sách TPHCM Lê Hoàng bày tỏ: “Đó chính là nền tảng cốt lõi để phát triển văn hóa đọc bởi nếu các quý phụ huynh đồng hành cùng con trẻ đọc sách không chỉ khơi dậy niềm đam mê mà còn nuôi dưỡng nhân cách và mở rộng tri thức cho các em”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã và đang phát hành nhiều đầu sách đặc sắc thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, khoa học phổ thông và phát triển nhân cách dành cho thiếu nhi. Bộ sách Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan gồm 10 cuốn sách về những câu chuyện gần gũi xoay quanh các giá trị sống tích cực như lòng biết ơn, sự trung thực, tính tự lập, tinh thần vượt khó, sự tự tin và lòng dũng cảm, giúp trẻ học cách yêu thương, sẻ chia, hoàn thiện bản thân.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách TPHCM chia sẻ tình yêu đọc sách với phụ huynh và trẻ em tham dự chương trình. Ảnh: Trung Nghĩa

Bộ sách Cha mẹ thông thái gồm 10 cuốn thuộc ba nhóm nội dung: Kỹ năng làm cha mẹ, Tâm lý thiếu niên và Kỹ năng sinh tồn thông minh của trẻ. Không chỉ cung cấp kiến thức hữu ích về nuôi dạy con, thấu hiểu tâm lý lứa tuổi và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, bộ sách còn là người bạn đồng hành giúp cha mẹ xây dựng môi trường giáo dục tích cực, gắn kết yêu thương trong gia đình. Với nội dung gần gũi, dễ tiếp cận và giàu tính thực tiễn, bộ sách góp phần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ cha mẹ tự tin hơn trên hành trình nuôi dạy và đồng hành cùng con khôn lớn.

Tác phẩm Làm quen với biến đổi khí hậu qua tranh biếm họa thông qua hệ thống tranh minh họa sinh động, hài hước, trực quan và dễ hiểu, giúp bạn đọc nhỏ tuổi bước đầu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và những thách thức toàn cầu hiện nay.

Nhân dịp hè 2026, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi với nhiều nội dung ý nghĩa góp phần lan tỏa tình yêu sách, bồi dưỡng tri thức, giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Chuỗi hoạt động bao gồm: Hội sách Cầu Vồng tri thức được tổ chức tại trụ sở chính (72 - Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM); Hội sách chào hè tại Đường Sách TPHCM và cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Việt Nam” ngày 31/5. “Thông qua chuỗi hoạt động dành cho thiếu nhi lần này, Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM mong muốn mang đến cho các em một không gian trải nghiệm bổ ích trong dịp hè, nơi sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn là người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ” – Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga cho biết.

