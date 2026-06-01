Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc

(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.

Được tổ chức bởi Ban tổ chức Sạp Show, chương trình năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Hoàng Dũng, Negav, Vstra, Orange, Mason Nguyễn, 24K.Right Đặng Vĩnh Thịnh, Manbo, ban nhạc the Flob cùng khách mời đặc biệt là nhóm nhạc quốc tế dearALICE.

Ngay từ những phút đầu tiên, bầu không khí đã được hâm nóng với sự xuất hiện của nhóm nhạc dearALICE đến từ Vương quốc Anh. Bốn chàng trai trẻ nhanh chóng chinh phục khán giả bằng nguồn năng lượng trẻ trung cùng những ca khúc nổi bật như Ariana, Body On và Close. Màn trình diễn với giai điệu và vũ đạo cuốn hút đã khiến hàng nghìn khán giả phấn khích.

Sạp Show 2026 mang đến một hành trình âm nhạc đa sắc màu khi khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những bản ballad giàu cảm xúc của Hoàng Dũng, Đặng Vĩnh Thịnh và Vstra tạo nên những khoảng lặng sâu lắng giữa đêm nhạc. Trong khi đó, các tiết mục sôi động của Mason Nguyễn, 24K.Right, Negav, Manbo, ban nhạc the Flob và đặc biệt là Quang Hùng MasterD liên tục khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng bùng nổ, khiến khu vực khán đài luôn trong trạng thái cuồng nhiệt.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là tinh thần “cháy hết mình” của cả nghệ sĩ lẫn khán giả dưới cơn mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, sân khấu vẫn rực sáng trong tiếng hát, tiếng reo hò và những màn trình diễn đầy nhiệt huyết. Cơn mưa dường như không thể làm giảm sức nóng của đêm diễn, mà ngược lại còn tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc, ghi dấu ấn khó quên đối với người tham dự.

Không chỉ hấp dẫn bởi dàn nghệ sĩ nổi tiếng, Sạp Show 2026 còn liên tục mang đến những bất ngờ thông qua sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt – những “sít rịt” được giữ kín đến phút cuối. Khán giả phấn khích với màn kết hợp giữa Jaysonlei và dearALICE ngay từ đầu chương trình. Tiếp đó là sự xuất hiện của Minh Lai và Umie trong phần trình diễn của Manbo; nữ ca sĩ Pay đồng hành cùng Đặng Vĩnh Thịnh; 52Hz xuất hiện trong tiết mục của Orange; trong khi Tage góp mặt ở phần trình diễn của Vstra. Một số tiết mục trong số đó cũng được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng, hoặc sắp ra mắt, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Ra đời từ năm 2020, Sạp Show là chuỗi chương trình âm nhạc thường niên dành cho giới trẻ yêu âm nhạc. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã từng bước xây dựng được dấu ấn riêng nhờ sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ tài năng, những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu và tinh thần kết nối cộng đồng yêu nhạc và dần trở thành điểm đến âm nhạc quen thuộc của giới trẻ.

