Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc

Ngọc Mai
(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.
Rapper Mason Nguyễn

Được tổ chức bởi Ban tổ chức Sạp Show, chương trình năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Hoàng Dũng, Negav, Vstra, Orange, Mason Nguyễn, 24K.Right Đặng Vĩnh Thịnh, Manbo, ban nhạc the Flob cùng khách mời đặc biệt là nhóm nhạc quốc tế dearALICE.

Ngay từ những phút đầu tiên, bầu không khí đã được hâm nóng với sự xuất hiện của nhóm nhạc dearALICE đến từ Vương quốc Anh. Bốn chàng trai trẻ nhanh chóng chinh phục khán giả bằng nguồn năng lượng trẻ trung cùng những ca khúc nổi bật như Ariana, Body On và Close. Màn trình diễn với giai điệu và vũ đạo cuốn hút đã khiến hàng nghìn khán giả phấn khích.

Sạp Show 2026 mang đến một hành trình âm nhạc đa sắc màu khi khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những bản ballad giàu cảm xúc của Hoàng Dũng, Đặng Vĩnh Thịnh và Vstra tạo nên những khoảng lặng sâu lắng giữa đêm nhạc. Trong khi đó, các tiết mục sôi động của Mason Nguyễn, 24K.Right, Negav, Manbo, ban nhạc the Flob và đặc biệt là Quang Hùng MasterD liên tục khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng bùng nổ, khiến khu vực khán đài luôn trong trạng thái cuồng nhiệt.

Rapper Negav.
Quang Hùng MasterD.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là tinh thần “cháy hết mình” của cả nghệ sĩ lẫn khán giả dưới cơn mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, sân khấu vẫn rực sáng trong tiếng hát, tiếng reo hò và những màn trình diễn đầy nhiệt huyết. Cơn mưa dường như không thể làm giảm sức nóng của đêm diễn, mà ngược lại còn tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc, ghi dấu ấn khó quên đối với người tham dự.

Không chỉ hấp dẫn bởi dàn nghệ sĩ nổi tiếng, Sạp Show 2026 còn liên tục mang đến những bất ngờ thông qua sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt – những “sít rịt” được giữ kín đến phút cuối. Khán giả phấn khích với màn kết hợp giữa Jaysonlei và dearALICE ngay từ đầu chương trình. Tiếp đó là sự xuất hiện của Minh Lai và Umie trong phần trình diễn của Manbo; nữ ca sĩ Pay đồng hành cùng Đặng Vĩnh Thịnh; 52Hz xuất hiện trong tiết mục của Orange; trong khi Tage góp mặt ở phần trình diễn của Vstra. Một số tiết mục trong số đó cũng được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng, hoặc sắp ra mắt, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Màn kết hợp giữa Anh Trai "Say Hi" 2025 Jaysonlei và dearALICE
Nhóm nhạc ddearALICE
Rapper Tage góp mặt ở phần trình diễn của Vstra

Ra đời từ năm 2020, Sạp Show là chuỗi chương trình âm nhạc thường niên dành cho giới trẻ yêu âm nhạc. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã từng bước xây dựng được dấu ấn riêng nhờ sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ tài năng, những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu và tinh thần kết nối cộng đồng yêu nhạc và dần trở thành điểm đến âm nhạc quen thuộc của giới trẻ.

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện:

Rapper 24K.Right.
Ca sĩ Orange.
Màn trình diễn của Hoàng Dũng.
Màn kết hợp giữa 52Hz cùng Orange.
Màn trình diễn của Manbo.
Ngọc Mai
Sạp show 2026

Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.