“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu

(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Tuồng, Chèo và Cải lương lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một tác phẩm nghệ thuật sau sáp nhập (Ảnh: Khánh Ly)
Trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức trong việc tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, sự xuất hiện của “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” được xem là một nỗ lực làm mới sân khấu dân tộc thông qua hình thức thể hiện hiện đại, gần gũi hơn với đời sống đương đại. Lấy bối cảnh một triều đại phép thuật đầy bí ẩn, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những bí mật được che giấu phía sau các màn biến hóa kỳ ảo.

Tiết mục chèo mở màn đã tạo nên bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc cho đêm diễn (Ảnh: Khánh Ly)

Không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, câu chuyện còn lồng ghép những thông điệp về lòng tham, sự lựa chọn, trách nhiệm cá nhân và sức mạnh của lòng nhân ái. Các tình tiết được xây dựng theo hướng phiêu lưu, kịch tính nhưng vẫn mang tính giáo dục, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khán giả, đặc biệt là thiếu nhi và gia đình.

Những câu vọng cổ da diết qua phần thể hiện của các nghệ sĩ cải lương đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả (Ảnh: Khánh Ly)

Điểm nhấn nổi bật của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa ba loại hình sân khấu truyền thống vốn có những đặc trưng riêng về ngôn ngữ biểu đạt, âm nhạc và phong cách trình diễn. Những làn điệu chèo gần gũi, chất ước lệ đặc sắc của tuồng cùng chiều sâu cảm xúc trong cải lương được đan cài khéo léo trong cùng một mạch truyện, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu nhưng vẫn hài hòa và thống nhất.

Các nghệ sĩ Tuồng mang đến những trích đoạn đặc sắc trong “Hạ hồi show” (Ảnh: Khánh Ly)

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình được xây dựng với mong muốn tạo ra một sản phẩm nghệ thuật vừa bảo tồn được những giá trị cốt lõi của sân khấu truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách chương trình đưa các yếu tố truyền thống vào một câu chuyện giàu tính giải trí, giúp nghệ thuật dân tộc trở nên dễ tiếp cận hơn mà không làm mất đi bản sắc vốn có. Nguyễn Hà Nhi - 21 tuổi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được xem một chương trình nghệ thuật truyền thống được dàn dựng với quy mô như vậy. Mình cảm thấy rất hứng thú vì chương trình được đầu tư chỉn chu, nội dung ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc”.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của công chúng (Ảnh: Khánh Ly)

Không chỉ là một thử nghiệm sáng tạo, sự hội tụ của Tuồng, Chèo và Cải lương trong “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” còn cho thấy nỗ lực làm mới nghệ thuật dân tộc trên nền tảng tôn trọng những giá trị cốt lõi. Chương trình góp thêm một cách tiếp cận mới trong hành trình bảo tồn và phát huy các loại hình sân khấu truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.
Hương Giang xuất sắc đoạt ngôi Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026
(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.
Khơi thông “điểm nghẽn” an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy
(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.