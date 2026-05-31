“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu

(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.

Trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức trong việc tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, sự xuất hiện của “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” được xem là một nỗ lực làm mới sân khấu dân tộc thông qua hình thức thể hiện hiện đại, gần gũi hơn với đời sống đương đại. Lấy bối cảnh một triều đại phép thuật đầy bí ẩn, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những bí mật được che giấu phía sau các màn biến hóa kỳ ảo.

Không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, câu chuyện còn lồng ghép những thông điệp về lòng tham, sự lựa chọn, trách nhiệm cá nhân và sức mạnh của lòng nhân ái. Các tình tiết được xây dựng theo hướng phiêu lưu, kịch tính nhưng vẫn mang tính giáo dục, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khán giả, đặc biệt là thiếu nhi và gia đình.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa ba loại hình sân khấu truyền thống vốn có những đặc trưng riêng về ngôn ngữ biểu đạt, âm nhạc và phong cách trình diễn. Những làn điệu chèo gần gũi, chất ước lệ đặc sắc của tuồng cùng chiều sâu cảm xúc trong cải lương được đan cài khéo léo trong cùng một mạch truyện, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu nhưng vẫn hài hòa và thống nhất.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình được xây dựng với mong muốn tạo ra một sản phẩm nghệ thuật vừa bảo tồn được những giá trị cốt lõi của sân khấu truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách chương trình đưa các yếu tố truyền thống vào một câu chuyện giàu tính giải trí, giúp nghệ thuật dân tộc trở nên dễ tiếp cận hơn mà không làm mất đi bản sắc vốn có. Nguyễn Hà Nhi - 21 tuổi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được xem một chương trình nghệ thuật truyền thống được dàn dựng với quy mô như vậy. Mình cảm thấy rất hứng thú vì chương trình được đầu tư chỉn chu, nội dung ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc”.

Không chỉ là một thử nghiệm sáng tạo, sự hội tụ của Tuồng, Chèo và Cải lương trong “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” còn cho thấy nỗ lực làm mới nghệ thuật dân tộc trên nền tảng tôn trọng những giá trị cốt lõi. Chương trình góp thêm một cách tiếp cận mới trong hành trình bảo tồn và phát huy các loại hình sân khấu truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.