Tập đoàn TH ra mắt Trà không đường TH true TEA, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tốt cho sức khỏe

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 08/06/2026, Tập đoàn TH chính thức ra mắt dòng Trà không đường TH true TEA với hai sản phẩm: Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường.
Trà không đường TH true TEA có hai hương vị: Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường
Trà không đường TH true TEA có hai hương vị: Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường

Ngày 08/06/2026, Tập đoàn TH chính thức ra mắt dòng Trà không đường TH true TEA với hai sản phẩm: Trà Xanh Tự Nhiên Không Đường và Trà Hương Đào Tự Nhiên Không Đường.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng giảm đường đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, sản phẩm mới của Tập đoàn TH mang đến cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn đồ uống thanh mát với các giá trị nổi bật “3 Không”: không đường, không calo, không sử dụng chất bảo quản. TH true TEA phù hợp với người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ và những người theo đuổi lối sống lành mạnh, năng động, quan tâm tới sức khoẻ. Dòng sản phẩm mới tiếp tục mở rộng danh mục đồ uống theo xu hướng dinh dưỡng lành mạnh mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua.

Trà không đường TH true TEA sử dụng các nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên, không sử dụng hương liệu và không chất tạo ngọt tổng hợp. Thành phần trà được tuyển chọn kỹ lưỡng theo quy trình chuẩn chất lượng của TH mang đến trải nghiệm thưởng thức đậm đà vị trà tự nhiên và cảm giác thanh mát khi sử dụng.

Sản phẩm được ủ kỹ lưỡng bằng nguồn nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An), kết hợp cùng dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ CHLB Đức, ứng dụng công nghệ tiệt trùng và chiết rót vô trùng nhằm lưu giữ tối đa hương vị và dưỡng chất tự nhiên của trà.

Tập đoàn TH ra mắt Trà không đường TH true TEA, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tốt cho sức khỏe ảnh 1
Trà không đường TH true TEA được sản xuất từ những lá trà hoàn toàn tự nhiên, ủ kỹ lưỡng bằng nguồn nước tinh khiết từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An) mang đến trải nghiệm thưởng thức đậm đà, thanh mát khi sử dụng

Việc ra mắt Trà không đường TH true TEA tiếp tục nối dài định hướng phát triển các dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe mà TH kiên định theo đuổi nhiều năm qua, với mục tiêu góp phần cân chỉnh thói quen dinh dưỡng cân bằng hơn cho cộng đồng.

Với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, từ nền tảng là quy trình sản xuất khép kín công nghệ cao, cùng với Thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến nay danh mục sản phẩm của TH đã mở rộng với hơn 200 sản phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng trong vòng đời của con người, theo định hướng tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. TH là đơn vị tiên phong trong ngành sữa giới thiệu ra thị trường sản phẩm sữa tươi thanh trùng nguyên chất không đường từ những ngày đầu thành lập. Năm 2025, trong số những sản phẩm từ sữa và đồ uống TH mới ra mắt, gần 50% số lượng sản phẩm có công thức ít đường, giảm đường hoặc không đường.

Các sản phẩm như sữa hạt TH true NUT, sữa yến mạch TH true OAT và nay là Trà không đường TH true TEA đều không bổ sung đường tinh luyện. Các dòng sản phẩm sữa chua, sữa tươi, sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cũng được cải tiến liên tục, có các phiên bản ít đường, không đường.

Tập đoàn TH ra mắt Trà không đường TH true TEA, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tốt cho sức khỏe ảnh 2
Sữa hạt TH true NUT và sữa yến mạch TH true OAT đều không bổ sung đường tinh luyện

Thông qua định hướng phát triển sản phẩm, TH góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng khoa học hơn, lành mạnh hơn, qua đó hỗ trợ phòng ngừa những bệnh mãn tính không lây của thế kỷ 21 như tiểu đường, béo phì, tim mạch… đồng thời thể hiện vai trò tiên phong với tư cách "chuyên gia dinh dưỡng" trong ngành.

Cùng với việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe, Tập đoàn TH tích cực đồng hành cùng các chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Thông qua các hội thảo quốc tế, chuỗi tư vấn dinh dưỡng, cùng việc tài trợ hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt” trên sóng Đài truyền hình quốc gia (gồm “Dinh dưỡng cho người Việt”, “Vì tầm vóc Việt”, “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween” và nhiều chương trình khác), cũng như các hoạt động tư vấn tại hệ thống TH true mart…, TH góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học đến đông đảo người dân. Các hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và sự thấu hiểu thị trường đã giúp TH trở thành đơn vị dẫn dắt sự thay đổi hành vi tiêu dùng trên diện rộng.

Trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm, đồ uống lành mạnh ngày càng gia tăng, Tập đoàn TH tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, cân bằng giữa giá trị dinh dưỡng, trải nghiệm thưởng thức và chất lượng sống hiện đại. Sự ra mắt của Trà không đường TH true TEA tiếp tục là một bước đi trong hành trình đó, đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình xây dựng lối sống lành mạnh, năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

TH true NUT TH true OAT TH true TEA

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” lưu ý đôi khi “chúng ta quá trách nhiệm, quá tất bật, quá quen với nhịp phải chạy, nên có lúc ta quên mất câu hỏi căn bản nhất: “Đời sống này, công việc này, rốt cuộc đang phục vụ cho điều gì?”. Trong thời đại mà ai cũng được khuyến khích phải nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, việc dám dừng để hỏi lại “mình có còn là mình không?” đôi khi là một biểu hiện của dũng khí rất lớn”
“Công việc, con ngựa & chúng ta”: Làm sao nghỉ việc trong sáng suốt và bình an?
(Ngày Nay) - Cuốn sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” (Mây Thong Dong và NXB Dân Trí ấn hành tháng 6/2026) là tác phẩm chung đầu tiên của hai tác giả: nhà báo/cư sĩ Lưu Đình Long và kiến trúc sư/tác giả Nguyễn Đinh Khoa gợi mở những tham khảo cho người trẻ đối diện những làn sóng thay đổi nghề nghiệp trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng vì trí tuệ nhân tạo AI.
Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
Khi bằng đại học không còn là “tấm vé bảo đảm” việc làm ở Mỹ
(Ngày Nay) - Những người mới tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện cao hơn mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với xu hướng kéo dài nhiều thập niên trước đây.
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
AI "đón đầu" nguy cơ tai nạn giao thông
(Ngày Nay) - Dubai, tiểu vương quốc đông dân nhất của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giao thông thông minh để dự báo nguy cơ tai nạn, phát hiện hành vi lái xe nguy hiểm và hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. Ảnh: Tân Hoa xã
Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước "bước ngoặt lịch sử mới"
(Ngày Nay) - Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019,
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan
(Ngày Nay) - Chiều 7/6/ 2026, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthornvut (Ít-xra Sun-thon-vút), Phó Lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.