Tasco đặt kế hoạch doanh thu 24.750 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2023

Năm 2023, Tasco ghi nhận quy mô tổng tài sản tăng 130% so với năm 2022, đạt 26.749 tỷ đồng; doanh thu hợp cộng toàn hệ thống đạt gần 33.189 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 10.982 tỷ đồng, kết quả đến từ việc hợp nhất với SVC Holdings (hiện đã đổi tên thành Tasco Auto) từ tháng 9/2023. Đóng góp trong kết quả, doanh thu lĩnh vực ô tô đạt 24.122 tỷ đồng, doanh thu từ VETC tăng 12,5% đạt 527 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động bất động sản tăng 2.6 lần lên 373 tỷ đồng, BOT vẫn duy trì mức 600 tỷ doanh thu, và Bảo hiểm Tasco bắt đầu ghi nhận 92 tỷ doanh số.

Công ty cũng đưa ra kế hoạch năm 2024 khá thách thức với doanh thu hợp nhất đạt 24.750 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2023 và lợi nhuận đột phá 660 tỷ đồng trước thuế.

Theo lý giải của Ban điều hành, năm 2024 Tasco bắt đầu ghi nhận đầy đủ toàn bộ kết quả kinh doanh của mảng Ô tô từ Tasco Auto, VETC bắt đầu có lãi và mở rộng các mảng dịch vụ và sản phẩm ứng dụng công nghệ thu phí không dừng ETC, trong khi bảo hiểm Tasco với kế hoạch mở rộng mạng lưới cả offline và online cũng bắt đầu sẽ đóng góp tỷ trọng lớn hơn trong kết quả.

Cũng ngay trong Đại hội, Tasco đã chia sẻ khá chi tiết định hướng của một số hoạt động kinh doanh cốt lõi:

Tasco Auto: Dựa trên nền tảng hạ tầng hệ thống 86 đại lý xe ô tô và 14 thương hiệu xe trên toàn quốc, Công ty có kế hoạch phát triển dự án lắp ráp ô tô (CKD) ngay trong năm 2024 này và mục tiêu 2025 ra sản phẩm.

Chủ tịch Tasco Auto ông Phạm Văn Dũng cũng trao đổi về các nguyên tắc để đảm bảo dự án thành công và quản trị được các rủi ro của dự án: (1) Chọn đối tác lớn, nằm trong top 10 các OEM toàn cầu, có tốc độ phát triển nhanh, có dải sản phẩm rộng, đã thành công trên thị trường quốc tế đặc biệt là thành công với đối tác địa phương, có trình độ công nghệ tầm quốc tế; đã có sản phẩm thành công tại thị trường VN. (2) Tasco chỉ tham gia lắp ráp sản phẩm thương hiệu của đối tác, phù hợp với năng lực và lợi thế. Từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của đối tác; hỗ trợ đối tác nội địa hóa theo lộ trình phù hợp. (3) Về thị trường, không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà cả cơ hội xuất khẩu đến những thị trường mà Việt Nam có ưu đãi thuế quan do các FTA đã ký.

VETC: Duy trì thị phần 70% thu phí không dừng (ETC) và chuẩn bị cho triển khai trên các cao tốc mới, đặc biệt các cao tốc có vốn ngân sách Nhà nước. Tỷ lệ cao tốc áp dụng ETC hiện nay mới khoảng 1.000 km2 trên tổng số cao tốc hiện hữu. Ngoài ra, VETC cũng đang tiếp tục mở rộng các giải pháp và dịch vụ thu phí không tiền mặt tại các bãi đỗ ô tô và xe máy, cảng hàng không, trạm xăng, các trạm dịch vụ ô tô trên toàn quốc. Cụ thể VETC đã triển khai thí điểm thành công ở bãi đỗ của Phủ Tây Hồ và các bãi đỗ do nhà nước quản lý tại Thủ Đô Hà Nội. Công ty cũng công bố sẽ triển khai chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty) cho người dùng dịch vụ VETC ngay trong năm 2024.

Bảo hiểm Tasco: Công ty trao đổi đang tập trung xây dựng nền tảng gồm nhân sự, mạng lưới, nền tảng hạ tầng công nghệ và chỉ tập trung kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. Bảo hiểm Tasco đang phát triển mạnh mẽ mạng lưới 30 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc ngay trong tháng 6/2024.

Hạ tầng công nghệ của Bảo hiểm Tasco cũng hướng đến xuyên suốt và tập trung cho Bảo hiểm xe cơ giới, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện dụng và nhanh chóng nhất. Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số đạt 100 tỷ mỗi tháng từ tháng 12/2024. Doanh số tháng 5 công ty bảo hiểm đạt được là cơ sở vững chắc cho mục tiêu lọt top 5 riêng về xe cơ giới từ tháng 12/2024.

Các hoạt động khác hoạt động và tăng trưởng ổn định, có lãi như BOT tăng trưởng 7% về doanh thu. Các khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt đang hoạt động tốt và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước. Đặc biệt, dự án mới phát triển mang thương hiệu Ana Mandara Residence Phú Thọ với quy mô 17 ha vừa được Tasco Land trúng thầu (được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án), có kế hoạch bán hàng từ năm 2025.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 để tăng vốn điều lệ thêm 1.785 tỷ đồng mệnh giá. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt hơn 10.710 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng vốn cho Bảo hiểm Tasco (800 tỷ đồng), VETC (500 tỷ đồng) và Tasco Auto (485 tỷ đồng).

Đại hội cũng chấp thuận việc Công ty Cổ phần VII Holding - công ty đầu tư do ông Vũ Đình Độ làm Chủ tịch HĐQT và sở hữu 65% vốn nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần Tasco mà các Cổ đông thực hiện hoán đổi năm 2023, qua đó sở hữu trên 25% cổ phần mà không cần thực hiện các thủ tục chào mua công khai.