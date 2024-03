Techcombank liên tiếp được GPTW vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam”

(Ngày Nay) - Techcombank năm thứ hai liên tiếp vinh dự được trao tặng Chứng nhận toàn cầu Great Place To Work® Certified là “Nơi làm việc xuất sắc” với kết quả khảo sát đạt tỉ lệ 94%, tăng 7% so với 2022, và vượt xa tỷ lệ trung bình 53% tại Việt Nam. Đây là tiền đề để hướng tới giải thưởng Best Workplaces in Vietnam/Asia 2024 vào Quý 3 năm 2024, nối tiếp giải thưởng đã đạt được trong năm 2023.