Tết của những chiến sỹ quân hàm xanh nơi vùng biên Tổ quốc

Tết đến Xuân về là dịp để gia đình đoàn viên, cùng nhau đón chào những niềm vui trong Năm mới. Dù vậy, trên các nẻo biên cương, những người lính mang quân hàm xanh vẫn bám trụ từng đường biên, cột mốc, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên miền biên viễn của Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ vừa đón Tết theo cách riêng của lính Biên phòng vừa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Những người lính Biên phòng dù đã quen với việc đón Tết ở biên cương nhưng những ngày Tết đến Xuân về cũng không khỏi nhớ những lần Tết sum vầy bên gia đình.

Tuy nhiên, khi “khoác” lên mình trang phục của người lính vùng biên, họ lại vượt lên trên nỗi nhớ nhà, người thân, quê hương… để hoàn thành nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là năm thứ 4 liên tiếp Thượng úy Nguyễn Đình Đạt, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Bo Heng (Đắk Lắk) ăn Tết xa gia đình. Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị vừa làm công tác nghiệp vụ vừa tổ chức nhiều hoạt động vui Tết, đón Xuân vui tươi và đầm ấp.

Thượng úy Nguyễn Đình Đạt chia sẻ, nhà nhà, người người luôn mong muốn đón Tết cổ truyền bên gia đình. Tuy nhiên, trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì mỗi cán bộ, chiến sỹ biên phòng đều gác lại nỗi niềm riêng, hy sinh hạnh phúc nhỏ để thực hiện nhiệm vụ cao cả với Tổ quốc và nhân dân.

Thượng úy Đạt và đồng đội luôn kiên trì, quyết tâm bám trụ biên giới, triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân vùng nội địa vui Xuân đón Tết an lành.

“Dịp này, chỉ huy đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết đón Xuân nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đầy ý nghĩa, như trò chơi hái hoa dân chủ; nấu bánh chưng đón Giao thừa; văn nghệ vào những ngày đầu Xuân năm mới. Bản thân tôi cũng luôn nhận được sự động viên rất lớn từ phía gia đình, người thân trong những ngày Tết đến Xuân về để yên tâm công tác, hoàn thành trách nhiệm đối với đất nước,” Thượng úy Nguyễn Đình Đạt cho hay.

Là chiến sỹ mới lần đầu tiên đón Tết trên vùng biên Tổ quốc, binh nhì Phạm Văn Tài Niê, Đồn Biên phòng Bo Heng bồi hồi chia sẻ Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc cảm thấy nhớ nhà, người thân và gia đình.

Tuy nhiên, được đón Tết truyền thống của dân tộc ở ngay trên vùng biên Tổ quốc cũng là trải nghiệm khó quên cùng nhiều cảm xúc khác lạ.

Đặc biệt, món không thể thiếu là bánh chưng truyền thống được các đồng chí, đồng đội cùng nhau gói và nấu để đón Giao thừa, hoạt động này đem lại cảm giác như đón Tết cùng người thân, gia đình trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình.

Bên cạnh những nhiệm vụ hằng ngày, được sự hướng dẫn của chỉ huy, chiến sỹ trẻ tổ chức trang hoàng với cành mai vàng, cờ hoa rực rỡ… tạo không khí Tết đến Xuân về trong toàn đơn vị.

Dù là năm đầu tiên đón Tết cùng đơn vị nhưng người chiến sỹ trẻ này thật sự cảm nhận được “Đồn là nhà, Biên giới là quê hương."

Bản thân anh cũng rất tự hào khi được cùng đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ngay trên biên giới của Tổ quốc cũng là cảm xúc rất đặc biệt, giúp anh bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bên cạnh việc thực hiện kế hoạch trực Tết, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng quán triệt tinh thần phải chăm lo tốt đời sống của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Mặc Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng cho biết: Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng thường xuyên quan tâm, động viên tư tưởng và chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán năm nay, tại Đồn Biên phòng Bo Heng ngoài trang trí Tết, gói bánh chưng… còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ gắn với vui Xuân đón Tết; mời gia đình cán bộ, chiến sỹ đến ăn Tết cùng đơn vị… nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm và đón Tết ở đơn vị như đón Tết ở quê hương, gia đình.

Do đó, cán bộ, chiến sỹ rất vui mừng, phấn khởi và tinh thần trách nhiệm cũng được nâng cao, yên tâm tư tưởng công tác, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk Đại tá Đào Viết Hùng, chiến sỹ biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong những ngày Tết đến Xuân về góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ nhân dân nội địa vui Xuân đón Tết cổ truyền. Do đó, đây cũng là nhiệm vụ cao cả, rất đáng tự hào mà mỗi người lính quân hàm xanh đều cảm nhận được.

Về phía Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk luôn đảm bảo các chế độ lương, thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng theo quy định, đồng thời có nhiều hình thức chăm lo về vật chất, tinh thần cho chiến sỹ trên tuyến biên giới của Tổ quốc thân yêu.

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71km đường biên giới giáp với tỉnh Mundulkiri của Vương quốc Campuchia. Địa bàn biên giới có 4 xã thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea súp.

Tết đến Xuân về, trên từng cột mốc, đường biên đều “in đậm dấu chân” tuần tra của chiến sỹ biên phòng; ở từng địa bàn thôn, buôn biên giới, Bộ đội Biên phòng cũng bám, nắm địa bàn cùng nhân dân đón Tết cổ truyền.

Những người lính quân hàm xanh đã và đang hy sinh thầm lặng, góp phần giữ bình yên ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ".