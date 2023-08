Thách thức về an toàn thông tin trước sự bùng nổ công nghệ mới

(Ngày Nay) - Chiều 3/8, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh công bố sự kiện Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2023 với chủ đề “Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo”.

Hội thảo và triển lãm chính dự kiến diễn ra ngày 25/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, các chuyên gia sẽ công bố một số nét chính về bức tranh toàn cảnh an toàn thông tin khu vực phía Nam, tình hình an toàn thông tin của Việt Nam và thế giới. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam cũng thông tin những cảnh báo, phòng ngừa và các khuyến nghị thiết thực với các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày một mạnh mẽ và sâu rộng trong xã hội.

Bên cạnh những vấn đề truyền thống của an toàn thông tin, Hội thảo và triển lãm năm nay sẽ tập trung vào những vấn đề mới, cấp thiết như bảo vệ hệ thống công nghiệp và hạ tầng trọng yếu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trong một số lĩnh vực như thị giác máy tính, phát hiện mã độc, lừa đảo công nghệ cao...

Ban Tổ chức cho biết, bên cạnh hoạt động chính của Hội thảo, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam cùng các đơn vị sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động khác diễn ra từ nay đến cuối năm như: Tọa đàm lãnh đạo về an toàn thông tin; diễn tập thực chiến an toàn thông tin; cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2023”…