"The Equalizer 3" xuất sắc trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ

(Ngày Nay) - "The Equalizer 3" - phần cuối trong series phim hành động tội phạm "The Equalizer" - nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả, có tỷ lệ đánh giá tích cực 76% trên trang Rotten Tomatoes.

Bộ phim hành động kịch tính "The Equalizer 3" (tựa chiếu tại Việt Nam: Thiện-Ác đối đầu 3) của hãng Sony Pictures đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua với doanh thu 34,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại hơn 3.900 rạp.

Xét trên thị trường quốc tế, bộ phim cũng thu về 26,1 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 60,6 triệu USD, dù giới hạn khán giả là những người từ 18 tuổi trở lên.

"The Equalizer 3" là phần cuối trong series phim hành động tội phạm "The Equalizer," sau những tập phim đã rất thành công là "The Equalizer" (phát hành năm 2014) và "The Equalizer 2" (2018).

Trong phần phim cuối này, nhà làm phim kỳ cựu Antoine Fuqua vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Trong khi đó, nam diễn viên Denzel Washington tiếp tục thủ vai chính, đồng thời giữ cương vị đồng sản xuất cùng các nhà làm phim Todd Black, Jason Blumenthal và Antoine Fuqua.

Ngoài ra, "The Equalizer 3" còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ammar, Remo Girone, Chiara, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Andrea Scarduzio, Bruno Bilotta, Salvatore Ruocco, Daniele Perrone...

"The Equalizer 3" bắt đầu khi Robert McCall (Denzel Washington thủ vai) đột kích một tổ chức tội phạm ở miền Nam Italy. Ông bị thương nặng và được viên cảnh sát Gio (Eugenio Mastrandrea thủ vai) đưa về dưỡng thương tại thị trấn Altomonte.

Trong quá trình hồi phục, McCall dần cảm mến con người tại đây và quyết định rằng mảnh đất này sẽ là nơi ông lui về ở ẩn.

Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện ra rằng một tổ chức mafia do tay trùm Vincent (Andrea Scarduzio thủ vai) cầm đầu đang khủng bố người dân để thâu tóm quyền lực tại đây.

Ngoài ra, nhóm đặc vụ của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) do Emma Collins (Dakota Fanning đóng) đứng đầu cũng phát hiện ra thân phận thực sự của McCall. Không còn cách nào khác, ông buộc phải trở lại với bản năng sát thủ...

Với đối thủ là một tổ chức mafia "máu lạnh" khét tiếng, cuộc chiến cuối cùng của Robert McCall dữ dội và khốc liệt hơn hẳn các phần trước.

Ngoài ra, phim cũng là cái kết đầy cảm xúc cho một cựu đặc vụ đã bền bỉ chiến đấu bảo vệ người dân vô tội suốt nhiều năm, nhưng chưa thể tìm được bình yên trong tâm hồn mình.

"The Equalizer 3" nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả. Phim có tỷ lệ đánh giá tích cực 76% trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, đồng thời nhận điểm A trong cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường CinemaScore thực hiện đối với khán giả.

Chuyên gia Aaron Peterson của tạp chí The Hollywood Outsider đánh giá: "Trong suốt 30 năm sự nghiệp, Denzel Washington chưa bao giờ làm phần hậu truyện nào. Robert McCall là nhân vật xứng đáng để ông thực hiện điều này."

Trong khi đó, nhà phê bình Kenneth Turan của Los Angeles Times nhận xét: "Đây là một bộ phim giật gân căng thẳng, với nhiều thứ đáng suy ngẫm hơn những tác phẩm khác thuộc thể loại hành động."

Đạo diễn Antoine Fuqua thì chia sẻ: "Các cảnh quay hành động đều từng xuất hiện trong các phần phim 'Equalizer' trước đây, nhưng tác phẩm lần này thực sự nói về McCall nhiều hơn. Nó giống như kiệt tác cuối cùng của ông ấy. Thông thường, ông ấy giải cứu người khác, nhưng lần này, có những người thực sự giải cứu ông ấy theo một cách nào đó".