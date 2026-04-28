Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản (Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.

Nhiều ngân hàng tăng vốn trong Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026 (Ngày Nay) - Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 năm nay, nhiều ngân hàng đã trình kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ.

Bí mật đằng sau đại cảnh tòa án hoành tráng hiếm hoi của điện ảnh Việt (Ngày Nay) - Không chỉ là một bộ phim chính luận hiếm hoi, Lưới trời của đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn còn ghi dấu bằng đại cảnh tòa án quy mô lớn, nơi ranh giới giữa diễn và thực gần như bị xóa nhòa.

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao tránh bị khóa SIM (Ngày Nay) - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt (Ngày Nay) - Ngày 28/4, các nhà chức trách cho biết nhóm nhà leo núi người Sherpa (tộc dân bản địa tại dãy núi Himalaya) đã khai thông thành công tuyến đường lên đỉnh Everest. Sau hai tuần bị chặn đứng bởi những tảng băng lớn cùng một cột băng khổng lồ, lộ trình này hiện đã sẵn sàng để các nhà thám hiểm tiếp tục hành trình chinh phục.

Đắk Lắk: Phát hiện 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, triển khai gấp công tác truy vết (Ngày Nay) - Ngày 27/4, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não mô cầu, trong đó một trường hợp bệnh nhi đã tử vong. Ngành Y tế đang triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khoanh vùng bệnh nhằm hạn chế lây lan.

Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường (Ngày Nay) - Sau hơn hai thập kỷ gây “cơn bão” phòng vé, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng đã được chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV. Bên cạnh việc khơi gợi lại một hiện tượng điện ảnh từng làm xôn xao, sự trở lại của bộ phim còn còn đặt ra câu hỏi, liệu Gái nhảy liệu có thực sự là phim thị trường, hay đó chỉ là cái mác được gắn lên sau chính thành công vang dội của nó?

Bóng tối có thể cứu các loài chim di cư như thế nào? (Ngày Nay) - Ô nhiễm ánh sáng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với chim bay qua đô thị và con người hoàn toàn có thể góp phần thay đổi điều đó.

WHO hoàn tất thỏa thuận về phòng chống đại dịch tương lai (Ngày Nay) - Ngày 27/4, vòng đàm phán bổ sung nhằm hoàn tất nội dung cuối trong thỏa thuận về phòng chống các đại dịch tương lai đã chính thức bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, những chia rẽ sâu sắc giữa các bên có thể sẽ tiếp tục cản trở việc đạt được thống nhất cuối cùng.