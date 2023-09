Thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế

Sự kiện này do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển ngành thiết kế nói riêng, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam nói chung; đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường trong nước, quốc tế. Đây là thông tin được Ban tổ chức cho biết ngày 14/9, tại buổi giới thiệu các hoạt động của Tuần lễ.

Đây là sự kiện thường niên đầu tiên và lớn nhất trong nước về lĩnh vực thiết kế nhằm tìm kiếm, tôn vinh những sản phẩm, nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam. Chương trình gồm chuỗi hoạt động: Cuộc thi thiết kế Designed by VietNam; Giải thưởng Thiết kế của năm - Design of the Year; Hội chợ thiết kế Design Fair VietNam; Triển lãm, hội thảo “Designed by VietNam” về chính sách trong ngành thiết kế sáng tạo; Tọa đàm “Thiết kế từ những hạn chế”; Triển lãm “Thiên, Thủy, Thổ: Những cuộc giao thoa”; Workshop: Nhuộm tự nhiên với nhà thiết kế thời trang Vũ Thảo từ Kilomet 109; Workshop: Bện dây Kumihimo với nhà thiết kế Lola Lely.

Với chủ đề “Thiết kế từ những hạn chế”, cuộc thi Designed by VietNam lần thứ tư đã phát động từ cuối tháng 4/2023 và nhận được 150 tác phẩm dự thi. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 31 thiết kế vào giai đoạn hoàn thiện để triển lãm và chung kết, trong đó có 10 thiết kế nhà vệ sinh công cộng bên Hồ Gươm ở đề bài nhánh.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, tại Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tư Giám, lần đầu tiên Giải thưởng Thiết kế của năm - Design of the Year 2023 được thực hiện nhằm tôn vinh những thiết kế sản phẩm tốt nhất tại Việt Nam, cùng với đó là Hội chợ thiết kế Design Fair VietNam với không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc. Các hoạt động thu hút gần 50 đơn vị thiết kế, sản xuất trong nước, quốc tế với hơn 100 gian hàng ở các lĩnh vực được lựa chọn trưng bày, giới thiệu sản phẩm với các đối tác và người tiêu dùng.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu chia sẻ: Tuần lễ Thiết kế Việt Nam được tổ chức ở Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Thành phố Sáng tạo Hà Nội, phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Trung tâm đang nỗ lực đưa không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian sáng tạo và hy vọng những hoạt động của Tuần lễ Thiết kế Việt Nam mang lại những ấn tượng, cảm xúc tốt về không gian di tích, đồng thời từng bước đưa nơi này trở thành điểm đến thưởng lãm những tác phẩm sáng tạo.

Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ diễn ra tại sân Thái học cùng với Triển lãm cuộc thi Designed by VietNam trong Nhà Tiền đường và Hội chợ Design Fair VietNam tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tổ chức vào ngày 23/9. Lễ bế mạc và trao giải VietNam Design Week 2023 diễn ra ngày 29/9.